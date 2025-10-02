Russell jaloers op Nürburgring-avonturen van Verstappen

Max Verstappen beleeft drukke weken. De Nederlander schreef afgelopen weekend zijn eerste GT3-race op zijn naam, en hij droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. George Russell geniet van Verstappens avonturen, en is stiekem een beetje jaloers.

Autoracen is niet alleen Verstappens werk, maar ook zijn hobby. In zijn vrije tijd neemt hij vaak deel aan simraces, en hij is ook de eigenaar van een GT3-team. Met enige regelmaat kruipt Verstappen zelf achter het stuur van zijn wagens, en hij maakte afgelopen weekend zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife.

Samen met zijn goede vriend simracer Chris Lulham nam Verstappen afgelopen weekend deel aan de NLS-race op de Groene Hel. Ze kenden een goed weekend, en ze stuurden hun Ferrari 296 GT3 in de kleuren van Verstappen.com Racing naar de overwinning. Het leverde ze veel complimenten op, en veel mensen uit de Formule 1-wereld volgden Verstappens avontuur op de voet.

Waarom is dit uniek

Het komt niet vaak voor dat een Formule 1-coureur tijdens het seizoen deelneemt aan een ander kampioenschap met totaal andere auto's. Verstappen mag dit doen van Red Bul, terwijl veel andere coureurs dit niet mogen doen. Teams willen liever niet dat hun rijders een groot risico nemen met dit soort uitstapjes.

Jaloezie bij Russell

Ook Mercedes-coureur George Russell heeft genoten van Verstappens prestatie. In Singapore reageerde hij lachend tijdens een persmoment: "Het is stiekem best jaloersmakend dat hij die vrijheid heeft om naast de Formule 1 ook in andere raceklassen te rijden."

Mercedes geeft hun coureurs hier geen toestemming voor, zo legt Russell verder uit: "Wij hebben dat recht nog niet echt, maar hij heeft dat zeker wel na de vier wereldtitels die hij bij hen heeft binnengehaald. Ik heb daar heel erg veel respect voor, en ik zou het ooit ook wel eens willen doen."