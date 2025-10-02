user icon
Russell jaloers op Nürburgring-avonturen van Verstappen

Russell jaloers op Nürburgring-avonturen van Verstappen
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 19:22
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen beleeft drukke weken. De Nederlander schreef afgelopen weekend zijn eerste GT3-race op zijn naam, en hij droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. George Russell geniet van Verstappens avonturen, en is stiekem een beetje jaloers.

Autoracen is niet alleen Verstappens werk, maar ook zijn hobby. In zijn vrije tijd neemt hij vaak deel aan simraces, en hij is ook de eigenaar van een GT3-team. Met enige regelmaat kruipt Verstappen zelf achter het stuur van zijn wagens, en hij maakte afgelopen weekend zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife.

Samen met zijn goede vriend simracer Chris Lulham nam Verstappen afgelopen weekend deel aan de NLS-race op de Groene Hel. Ze kenden een goed weekend, en ze stuurden hun Ferrari 296 GT3 in de kleuren van Verstappen.com Racing naar de overwinning. Het leverde ze veel complimenten op, en veel mensen uit de Formule 1-wereld volgden Verstappens avontuur op de voet.

Waarom is dit uniek

Het komt niet vaak voor dat een Formule 1-coureur tijdens het seizoen deelneemt aan een ander kampioenschap met totaal andere auto's. Verstappen mag dit doen van Red Bul, terwijl veel andere coureurs dit niet mogen doen. Teams willen liever niet dat hun rijders een groot risico nemen met dit soort uitstapjes.

Jaloezie bij Russell

Ook Mercedes-coureur George Russell heeft genoten van Verstappens prestatie. In Singapore reageerde hij lachend tijdens een persmoment: "Het is stiekem best jaloersmakend dat hij die vrijheid heeft om naast de Formule 1 ook in andere raceklassen te rijden."

Mercedes geeft hun coureurs hier geen toestemming voor, zo legt Russell verder uit: "Wij hebben dat recht nog niet echt, maar hij heeft dat zeker wel na de vier wereldtitels die hij bij hen heeft binnengehaald. Ik heb daar heel erg veel respect voor, en ik zou het ooit ook wel eens willen doen."

Larry Perkins

Posts: 60.335

George, er zullen ook F1-coureurs blij zijn dat ze het niet mogen vanwege het risico dat ze niet vooraan eindigen in de GT3...

  • 4
  • 2 okt 2025 - 19:36
Max Verstappen George Russell Red Bull Racing Mercedes Nürburgring Nordschleife GP Singapore 2025

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
