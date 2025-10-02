user icon
McLaren vergelijkt Piastri met F1-legende: "Ook hij maakte fouten"

McLaren vergelijkt Piastri met F1-legende: "Ook hij maakte fouten"
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 14:47
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri hoeft zich geen zorgen te maken over zijn teleurstellende optreden in Baku. Dat stelt McLaren-teambaas Andrea Stella in de aanloop naar de Grand Prix van Singapore. Volgens de Italiaan is het heel normaal dat Formule 1-coureurs fouten maken, zelfs wanneer ze vechten om het wereldkampioenschap. Stella trok zelfs een opvallende vergelijking: hij ziet parallellen met een van de allergrootsten uit de sport, Michael Schumacher.

De Australiër kende in Azerbeidzjan een weekend om snel te vergeten. Zowel in de kwalificatie als in de race ging het mis: tweemaal belandde hij met zijn McLaren in de muur. Voor de WK-leider betekende dat nul punten, waardoor zijn directe concurrenten konden profiteren. Max Verstappen greep de overwinning, terwijl Lando Norris als zevende eindigde en daarmee eveneens dichter bij zijn teamgenoot in het klassement kwam.

Piastri vergeleken met Schumacher

Ondanks de kritiek vanuit de buitenwereld wil Stella de situatie relativeren. “Ik heb met coureurs gewerkt die meerdere keren wereldkampioen zijn geworden”, benadrukt hij bij Sky Sports. “Zelfs de meest dominante rijders, zelfs iemand als Michael Schumacher, maakten dit soort fouten. Het hoort er simpelweg bij in een lang seizoen.” Schumacher is een oude bekende van Stella. De twee werkten samen van 2002 tot en met 2006 bij Ferrari.

De teambaas ziet er zelfs een positief element in voor zijn pupil. “Dit zijn de momenten waarop je het meeste leert”, legt hij uit. “Zodra je de grip verkeerd inschat, word je direct afgestraft. Voor waarschijnlijk de meest solide coureur van dit seizoen was dit een eenmalig weekend waarin alles tegenzat. Uiteindelijk levert dat vooral veel materiaal op om te evalueren en sterker uit te komen.”

Werk aan de winkel voor Piastri en McLaren

Komend weekend krijgt Piastri de kans om zich te herpakken in Singapore. Daar wacht hem niet alleen een nieuwe onderlinge strijd met Norris, maar ook Verstappen klopt weer nadrukkelijk op de deur. Dankzij de verbeterde auto van Red Bull Racing, wist de Nederlander zowel in Italië als in Azerbeidzjan te winnen, waardoor de spanning in het WK-klassement verder oploopt.

JV fan

Posts: 2.905

Elke coureur maakt fouten. Belangrijker hoe je er van terug komt ...

  • 1
  • 2 okt 2025 - 15:00
