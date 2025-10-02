user icon
Felle Wolff maakt einde aan geruchten over Antonelli

Felle Wolff maakt einde aan geruchten over Antonelli
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 13:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft nog altijd niet bekend gemaakt wie volgend jaar hun coureurs zijn. De kans is groot dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli aanblijven, al werd laatstgenoemde wel in verband gebracht met een uitleenbeurt. Teambaas Toto Wolff reageert fel en ontkent de geruchten.

De piepjonge Antonelli is bezig met zijn eerste seizoen in de Formule 1. Hij begon goed aan het seizoen en liet een aantal mooie dingen zien, met als hoogtepunt een podiumplaats in Canada. In de zomer zakten zijn resultaten echter steeds verder en verder in, en hij staat nu op de zevende plaats met slechts acht punten voorsprong op Williams-coureur Alexander Albon.

Veel verhalen, wat is de waarheid?

Bij Mercedes hebben ze er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag door willen gaan met Russell en Antonelli. Teambaas Toto Wolff gaat er vanuit dat beide coureurs bij Mercedes blijven, maar het uitblijven van contract nieuws zorgt voor veel geruchten. 

Zo werd Williams-coureur Carlos Sainz in verband gebracht met een zitje bij Mercedes, al was dat volgens hem niet waar. Antonelli werd op zijn beurt in verband gebracht met een uitleenbeurt aan een ander team, en zijn naam werd genoemd bij Williams en Alpine. Beide renstallen rijden volgend jaar met krachtbronnen van Mercedes.

Wolff maakt einde aan geruchten

Mercedes-teambaas Wolff is alle geruchten een beetje zat. De Oostenrijker liet bij de Italiaanse tak van Sky Sports weten dat Antonelli helemaal nergens heengaat in 2026: "De speculaties over een eventuele overstap naar Alpine of naar Williams zijn echt complete onzin. Hij blijft voor honderd procent zeker hier bij Mercedes in 2026."

Wolff herhaalt daarmee zijn woorden van de afgelopen maanden. Een bevestiging is echter nog steeds uitgebleven, en dat geldt ook voor George Russell. Over de Brit gingen in de afgelopen weken veel geruchten rond, al lijkt hij gewoon aan te blijven.

Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.316

    Antonelli is (allang) een zekerheidje voor Toffe Toto, 'Second Choice George' nog niet, maar dat komt nog wel...

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 13:26

