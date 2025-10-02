user icon
GT3-teambaas kon ogen niet geloven na Nürburgring-succes Verstappen

GT3-teambaas kon ogen niet geloven na Nürburgring-succes Verstappen
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 12:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen boekte afgelopen weekend zijn eerste zege als GT3-coureur. De Nederlander had succes op de Nürburgring Nordschleife, maar focust zich nu weer op de Grand Prix van Singapore. Bij Emil Frey Racing zijn ze echter nog in de wolken na de zege van Verstappen en Chris Lulham.

Verstappen droomde er al geruime tijd van om met een GT3-bolide te racen op de iconische Nürburgring Nordschleife, en afgelopen weekend ging die wens in vervulling. Samen met simracer Lulham wist Verstappen de race te domineren, en ze pakten direct de zege. Ze bestuurden een Ferrari 296 GT3 van Verstappen.com Racing, maar deze auto werd gerund door Emil Frey Racing.

'Ongelooflijk wat er gebeurde'

Bij dat team zijn ze nog aan het nagenieten van het Nordschleife-succes. Teambaas Lorenz Frey-Hilti is lovend in gesprek met Blick: "Het is ongelooflijk wat er in de afgelopen dagen is gebeurd. We hebben nog nooit zoveel reacties gehad na een race en nog nooit zoveel sollicitaties. Max bleef na de race nog twee, drie uur bij ons en vierde de zege met het team. Daarna reisde hij terug. Op de avond voor de race wilde hij het hele team trakteren op een diner."

Hoe gedroeg Verstappen zich?

Voor Frey-Hilti was Verstappens houding vooral belangrijk. Hij gedroeg zich niet als de grote man uit de Formule 1: "Ons hele team moest helaas tot laat blijven doorwerken in de pitbox, maar Max was op raceday als één van de eersten aanwezig op het circuit. Het is fascinerend om te zien hoe nuchter hij omgaat met onze monteurs, de engineers en alle andere mensen in het team. Hij waardeert het ook heel erg dat we hem in ons familiebedrijf behandelen zoals we alle andere coureurs behandelen."

Het is nog niet bekend wanneer Verstappen weer een NLS-race gaat rijden. Na zijn zege op zaterdag stelde hij wel dat de 24 uur van de Nürburgring zijn grote droom is.

schwantz34

Posts: 40.927

Max is gewoon frey makkelijk in de omgang, en heeft totaal geen spatjes of sterallures...

  • 1
  • 2 okt 2025 - 13:14
Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife GP Singapore 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • iOosterbaan

    Posts: 2.042

    Tjah, zo had ik het ook wel van Max verwacht....met 1 verschil toch gok ik, ze behandelen hem misschien als alle coureurs maar ook als de man die de rekening betaald, wellicht via sponsoring. Maar Max is formeel ook gewoon klant en niet alleen de coureur.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 12:55
  • schwantz34

    Posts: 40.927

    Max is gewoon frey makkelijk in de omgang, en heeft totaal geen spatjes of sterallures...

    • + 1
    • 2 okt 2025 - 13:14
    • Freek-Willem

      Posts: 6.245

      Maar hij verwacht wel dezelfde commitment van iedereen. En als dat er niet is, is Max wel geagiteerd en laat hij dat ook duidelijk blijken vermoed ik.

      En terecht in topsport natuurlijk maar dat zal iedereen binnen zo'n team juist motiveren. Zeker als je weet dat de coureur het ook te gelden kan maken en jouw inzet beloond wordt

      • + 0
      • 2 okt 2025 - 13:53

