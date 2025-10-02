GT3-teambaas kon ogen niet geloven na Nürburgring-succes Verstappen

Max Verstappen boekte afgelopen weekend zijn eerste zege als GT3-coureur. De Nederlander had succes op de Nürburgring Nordschleife, maar focust zich nu weer op de Grand Prix van Singapore. Bij Emil Frey Racing zijn ze echter nog in de wolken na de zege van Verstappen en Chris Lulham.

Verstappen droomde er al geruime tijd van om met een GT3-bolide te racen op de iconische Nürburgring Nordschleife, en afgelopen weekend ging die wens in vervulling. Samen met simracer Lulham wist Verstappen de race te domineren, en ze pakten direct de zege. Ze bestuurden een Ferrari 296 GT3 van Verstappen.com Racing, maar deze auto werd gerund door Emil Frey Racing.

'Ongelooflijk wat er gebeurde'

Bij dat team zijn ze nog aan het nagenieten van het Nordschleife-succes. Teambaas Lorenz Frey-Hilti is lovend in gesprek met Blick: "Het is ongelooflijk wat er in de afgelopen dagen is gebeurd. We hebben nog nooit zoveel reacties gehad na een race en nog nooit zoveel sollicitaties. Max bleef na de race nog twee, drie uur bij ons en vierde de zege met het team. Daarna reisde hij terug. Op de avond voor de race wilde hij het hele team trakteren op een diner."

Hoe gedroeg Verstappen zich?

Voor Frey-Hilti was Verstappens houding vooral belangrijk. Hij gedroeg zich niet als de grote man uit de Formule 1: "Ons hele team moest helaas tot laat blijven doorwerken in de pitbox, maar Max was op raceday als één van de eersten aanwezig op het circuit. Het is fascinerend om te zien hoe nuchter hij omgaat met onze monteurs, de engineers en alle andere mensen in het team. Hij waardeert het ook heel erg dat we hem in ons familiebedrijf behandelen zoals we alle andere coureurs behandelen."

Het is nog niet bekend wanneer Verstappen weer een NLS-race gaat rijden. Na zijn zege op zaterdag stelde hij wel dat de 24 uur van de Nürburgring zijn grote droom is.