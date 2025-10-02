user icon
FIA grijpt in en komt met unieke weerswaarschuwing in Singapore

  Gepubliceerd op 02 okt 2025 10:46
  • comments 3
  Door: Bob Plaizier

De FIA heeft een opvallende waarschuwing afgegeven voorafgaand de start van de sessies in Singapore. De autosportfederatie heeft naar de temperaturen gekeken, en een zogenaamde 'Heat Hazard' afgegeven. Dit betekent dat coureurs tijdens de trainingen, kwalificatie en Grand Prix een speciaal koelvest mogen dragen.

Nadat veel coureurs in 2023 fysieke problemen kregen door de hitte in Qatar, besloot de FIA in te grijpen. Er werd geëxperimenteerd met een speciaal koelvest, waar buizen door lopen die een gekoelde vloeistof rondpompen. Het idee werkte niet helemaal naar wens, en daarom werd besloten om het koelvest niet verplicht te stellen. Bij warme races mogen coureurs met het vest rijden, maar als ze dat niet doen moet de auto ballast meedragen. Hierdoor blijven alle auto's van hetzelfde gewicht.

Hitte zorgt voor ingrijpende maatregelen

Aan het begin van de mediadag deelde de FIA een document waarin ze meldden dat de temperaturen zullen oplopen tot boven de 31 graden, en dat er dus sprake is van een 'heat hazard'. Voor het eerst krijgen de coureurs de keuze om met het koelvest te rijden of niet. Later in dit weekend zal blijken welke coureurs hier gebruik van maken, ze hebben zich in ieder geval voorbereid op een grote uitdaging, want de race in Singapore is fysiek gezien één van de zwaarste wedstrijden van het jaar.

Teams mogen deuren sluiten

Het weer zal dit weekend een grote rol gaan spelen. Overdag trekken er flinke onweersbuien over Singapore, en mogelijk valt er in de avonduren tijdens de sessies ook nog een buitje. Vandaag houdt met in ieder geval rekening met onweer, en de FIA heeft hier ook op gereageerd. In een ander document laten ze aan de teams weten dat ze de garagedeuren mogen sluiten vanwege de weersomstandigheden. Normaal gesproken zijn de teams verplicht om de deuren op te houden.

mario

Posts: 14.164

"de temperaturen zullen oplopen tot boven de 31 graden"

Ik heb een maand lang door Suriname gelopen met een camera van 6,5 kg in 35 graden met een gevoelstemperatuur van meer dan 40 graden... Geen koelvestje voor Mario hoor...

  • 1
  • 2 okt 2025 - 11:01
Reacties (3)

show sidebar