user icon
icon

Sky-gezicht onthult waarheid over controversiële boycot Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky-gezicht onthult waarheid over controversiële boycot Verstappen
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 10:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz heeft uitgebreid teruggeblikt op zijn eerdere aanvaringen met Red Bull-coureur Max Verstappen. Kravitz en Sky Sports werden in 2022 zelfs een weekend geboycot door Red Bull, en hij legt nu uit wat er speelde.

Door Verstappens helse titelgevecht met Lewis Hamilton in 2021 stond de druk geruime tijd op de ketel. De manier waarop de titelstrijd dat jaar werd beslist in Abu Dhabi, zorgde voor frustratie bij Britse fans van Hamilton. In 2022 sprak Kravitz zich in zijn bijdrages voor Sky Sports regelmatig uit over het moment, en stelde hij zelfs dat Hamilton was 'bestolen', wat tot frustratie leidde bij Verstappen en Red Bull. Het resulteerde in een boycot.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Geen afwijkende mening

Drie jaar later kijkt Kravitz op dat moment terug in een interview met The Telegraph: "Ik denk dat ik een breed gedragen standpunt in de Formule 1 had verwoord, namelijk dat Hamilton in Abu Dhabi een achtste wereldtitel was misgelopen. Op dat moment was dat geen afwijkende mening."

"Volgens mij zat de misvatting erin dat bepaalde mensen binnen Red Bull dachten dat ik zei dat zij iets verkeerd hadden gedaan, terwijl ze natuurlijk helemaal niets verkeerd deden. Het was de eenvoudigste strategische beslissing van het seizoen om tijdens de Safety Car te stoppen. Ze hadden niets te verliezen, het was een gratis pitstop. Max reed geweldig, won de race op verse banden en verdiende het kampioenschap."

Voor Kravitz kwam de woede bij Red Bull als een verrassing: "Ik begreep niet waar het vandaan kwam, want op geen enkel moment heb ik gezegd dat Red Bull iets verkeerd had gedaan."

De druppel

De druppel die de emmer deed overlopen was een fragment uit Ted's Notebook waar Kravitz het had over de F1-film en een vergelijking maakte met 2021. Volgens de Britse verslaggever werd het moment op een verkeerde manier geknipt, en belandde het daarna op sociale media.

Wat besprak Kravitz met Verstappen?

Hij sprak het daarna in Brazilië uit met de Verstappens: "Max verwees naar die dingen op sociale media en zei: 'Kijk, het kan mij niet schelen. Mensen zeggen de hele tijd vreselijke dingen over mij. Ik doe mijn werk en jij doet jouw werk. We maken ons er niet druk om, het zijn de mensen om mij heen die dat doen. Als jij zegt, of als mensen dat verkeerd begrijpen, dat jij vindt dat ik een titel van Lewis heb gestolen, ook al heb je dat niet letterlijk gezegd, dan denken mensen tóch dat jij dat bedoelt'."

Kravitz gaat verder met zijn verhaal: "Hij zei dat ik een stem ben in de Formule 1... En dan krijgen zijn moeder, zijn zus of Kelly Piquet beledigingen op sociale media, hij wilde hen beschermen. Ik zei: 'Max, ik begrijp het volledig. Het is verschrikkelijk en betreurenswaardig en het spijt me dat het zover komt. Maar die video's worden geknipt, het wordt opgeblazen, en dan belanden we op dit punt.' Toen begrepen we elkaar helemaal."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.438

Lewis zijn 8ste is niet gestolen....hij heeft hem gewoon verloren.....deels door hemzelf, deels door de Tweede rijder van Mercedes (Valtteri Bottas) en deels door de verkeerde strategie.
Maar vooral door 'n ontketende Max....

  • 3
  • 2 okt 2025 - 10:17
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Sky Sports

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.439

    Lewis zijn 8ste is niet gestolen....hij heeft hem gewoon verloren.....deels door hemzelf, deels door de Tweede rijder van Mercedes (Valtteri Bottas) en deels door de verkeerde strategie.
    Maar vooral door 'n ontketende Max....

    • + 3
    • 2 okt 2025 - 10:17
  • monzaron

    Posts: 587

    Ted was ooit fan van Verstappen. Toen Verstappen vanaf 2016 met regelmaat Hamilton het leven zuur maakte op de baan, toen was het fan zijn er wel vanaf. Ted weet als geen ander hoe de media te voeden met zijn uitspraken, hij gebruikt zijn Ted’s Notebook nog steeds als voedingsbodem voor zijn kunstjes , met de gedachten dat het zijn gangetje krijgt in de media. 😌

    • + 2
    • 2 okt 2025 - 10:37
  • schwantz34

    Posts: 40.925

    Ted Kwalovitz!

    • + 2
    • 2 okt 2025 - 10:56
  • flyingfokker

    Posts: 3.433

    Tedje is een achterbakse flikker en niks anders....

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 11:09

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    11:30 - 12:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    15:00 - 16:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar