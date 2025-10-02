Sky-gezicht onthult waarheid over controversiële boycot Verstappen

Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz heeft uitgebreid teruggeblikt op zijn eerdere aanvaringen met Red Bull-coureur Max Verstappen. Kravitz en Sky Sports werden in 2022 zelfs een weekend geboycot door Red Bull, en hij legt nu uit wat er speelde.

Door Verstappens helse titelgevecht met Lewis Hamilton in 2021 stond de druk geruime tijd op de ketel. De manier waarop de titelstrijd dat jaar werd beslist in Abu Dhabi, zorgde voor frustratie bij Britse fans van Hamilton. In 2022 sprak Kravitz zich in zijn bijdrages voor Sky Sports regelmatig uit over het moment, en stelde hij zelfs dat Hamilton was 'bestolen', wat tot frustratie leidde bij Verstappen en Red Bull. Het resulteerde in een boycot.

Geen afwijkende mening

Drie jaar later kijkt Kravitz op dat moment terug in een interview met The Telegraph: "Ik denk dat ik een breed gedragen standpunt in de Formule 1 had verwoord, namelijk dat Hamilton in Abu Dhabi een achtste wereldtitel was misgelopen. Op dat moment was dat geen afwijkende mening."

"Volgens mij zat de misvatting erin dat bepaalde mensen binnen Red Bull dachten dat ik zei dat zij iets verkeerd hadden gedaan, terwijl ze natuurlijk helemaal niets verkeerd deden. Het was de eenvoudigste strategische beslissing van het seizoen om tijdens de Safety Car te stoppen. Ze hadden niets te verliezen, het was een gratis pitstop. Max reed geweldig, won de race op verse banden en verdiende het kampioenschap."

Voor Kravitz kwam de woede bij Red Bull als een verrassing: "Ik begreep niet waar het vandaan kwam, want op geen enkel moment heb ik gezegd dat Red Bull iets verkeerd had gedaan."

De druppel

De druppel die de emmer deed overlopen was een fragment uit Ted's Notebook waar Kravitz het had over de F1-film en een vergelijking maakte met 2021. Volgens de Britse verslaggever werd het moment op een verkeerde manier geknipt, en belandde het daarna op sociale media.

Wat besprak Kravitz met Verstappen?

Hij sprak het daarna in Brazilië uit met de Verstappens: "Max verwees naar die dingen op sociale media en zei: 'Kijk, het kan mij niet schelen. Mensen zeggen de hele tijd vreselijke dingen over mij. Ik doe mijn werk en jij doet jouw werk. We maken ons er niet druk om, het zijn de mensen om mij heen die dat doen. Als jij zegt, of als mensen dat verkeerd begrijpen, dat jij vindt dat ik een titel van Lewis heb gestolen, ook al heb je dat niet letterlijk gezegd, dan denken mensen tóch dat jij dat bedoelt'."

Kravitz gaat verder met zijn verhaal: "Hij zei dat ik een stem ben in de Formule 1... En dan krijgen zijn moeder, zijn zus of Kelly Piquet beledigingen op sociale media, hij wilde hen beschermen. Ik zei: 'Max, ik begrijp het volledig. Het is verschrikkelijk en betreurenswaardig en het spijt me dat het zover komt. Maar die video's worden geknipt, het wordt opgeblazen, en dan belanden we op dit punt.' Toen begrepen we elkaar helemaal."