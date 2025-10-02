Marko trots: "Gemotiveerde Verstappen veel meer waard dan een update"

Max Verstappen heeft een geweldige maand achter de rug. In de afgelopen weken won hij de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan, én schreef hij tussendoor een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife op zijn naam. Helmut Marko is enorm onder de indruk, en stalt dat een gemotiveerde Verstappen meer waard is dan een update.

Verstappen heeft in de afgelopen weken laten zien dat men hem niet mag vergeten. Hij lijkt na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan weer terug te zijn in de titelstrijd, en hij jaagde ook zijn dromen na door deel te nemen aan races op de Nordschleife. Afgelopen weekend maakte hij daar zijn GT3-debuut, en hij wist direct te winnen samen met Chris Lulham. Verstappen gaat dit weekend in Singapore jagen op zijn volgende zege.

'Hij zit nog niet op zijn hoogtepunt'

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm enthousiast over Verstappen. In gesprek met de Oostenrijkse krant Krone Zeitung komt hij superlatieven te kort: "Hij blijft zich verbeteren en ik zie hem nog niet op zijn hoogtepunt. De laatste overwinningen behaalde hij met veel gemak. Hij wordt rustiger, maar niet langzamer. Daarnaast wordt hij technisch steeds beter."

Nordschleife

Marko wijst ook naar Verstappens avonturen op de Nürburgring Nordschleife: "Hij heeft alle experts, die het hele jaar alleen op dit circuit in deze auto's rijden, verslagen. In de regen was hij tien tot vijftien seconden sneller dan iedereen, en ook zijn start was echt sensationeel."

Wat kan Verstappen doen in Singapore?

Nu gaat de aandacht naar het raceweekend in Singapore, en Marko deelt zijn verwachtingen: "Het is helaas niet het favoriete circuit van onze auto. En sinds we in 2023 alle races hebben gewonnen, behalve die in Singapore, hebben we daar een klein trauma opgelopen." Marko houdt ook rekening met de welbekende 'Max-factor': "Hij is weer volledig gemotiveerd, en dat is meer waard dan welke update dan ook."