FIA laat Verstappen links liggen na historische Nürburgring-zege
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 07:36
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat vandaag weer verder in Singapore. De coureurs melden zich vandaag in de paddock voor de gebruikelijke mediadag. Max Verstappen schreef afgelopen weekend de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife op zijn naam, maar hij hoeft zich niet te melden op de persconferentie van de FIA.

Verstappen weet van geen ophouden, en maakte afgelopen weekend zijn GT3-racedebuut op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlandse Red Bull-coureur deelde een Ferrari 296 GT3 met simracer Chris Lulham. Ze kwalificeerden zich als derde, maar wisten de race te winnen na een geweldige stint van Verstappen. Het was direct zijn eerste zege als GT3-coureur, en zijn deelname zorgde voor miljoenen kijkers voor de race.

Opvallend genoeg heeft autosportfederatie FIA ervoor gekozen om hem niet op te roepen voor de persconferenties in Singapore. Vorig jaar moest hij zich wél melden, maar toen ontving hij een taakstraf omdat hij een scheldwoord gebruikte tijdens het persmoment.

Geen Verstappen, wél Norris

De FIA heeft ervoor gekozen om eerst Haas-coureur Esteban Ocon, McLaren-coureur Lando Norris en Mercedes-coureur George Russell op te roepen. Na dit trio moeten ook Ferrari-coureur Charles Leclerc, Racing Bulls-coureur Isack Hadjar en Williams-coureur Alexander Albon zich melden in de perszaal. Naast Verstappen hoeven ook kampioenschapsleider Oscar Piastri en de veelbesproken Lewis Hamilton zich niet te melden.

Debuut van Alpine-kopstuk

Op vrijdag moeten de vertegenwoordigers van de teams zich melden bij de internationale media. De FIA heeft ervoor gekozen om de teambazen van de topteams links te laten liggen, en ze hebben Williams-teambaas James Vowles, Aston Martin-teambaas Andy Cowell en kersvers Alpine-kopstuk Steve Nielsen opgeroepen. Voor Nielsen is het de eerste keer dat hij mag aanschuiven, hij is na de zomerstop in dienst getreden bij de Franse renstal.

Aangezien er dit weekend wordt gewerkt met het 'gewone' weekendschema, hoeven de coureurs uit de top drie alleen aan te schuiven na de kwalificatie en de Grand Prix.

Reacties (2)

  • mario

    Posts: 14.162

    GT3 is nou ook geen Formule 1, dus niet zo gek dat hij niet hoeft te komen...

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 08:03
  • John6

    Posts: 11.050

    Ze zijn als de dood dat het dan alleen maar gaat over de Nürburgring, dat gaat het toch wel, maar niet in de persconferentie neem ik aan.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 09:13

