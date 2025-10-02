McLaren zwijgt in duizend talen over naderende titelprolongatie

Het team van McLaren kan aankomend weekend in Singapore de constructeurstitel prolongeren. Ze hebben daarvoor wel een goed resultaat nodig, en dat kregen ze in de voorgaande races niet voor elkaar. Teambaas Andrea Stella heeft het in zijn voorbeschouwing dan ook niet over de titel.

McLaren geldt al het hele jaar als de absolute titelfavoriet. Ze waren in de eerste seizoenshelft een klasse apart, en pakten een grote voorsprong in beide wereldkampioenschappen. Bij de strijd om de wereldtitel krijgen Oscar Piastri en Lando Norris nu stevige concurrentie van Max Verstappen, terwijl McLaren nog altijd een enorme voorsprong heeft in het constructeurskampioenschap. In Singapore kunnen ze deze titel dan ook verzilveren.

Geen woord over de titelkansen

Bij McLaren willen ze niet denken aan die titel. Teambaas Andrea Stella heeft het over heel andere zaken in de preview van het team: "Na een weekje zonder actie op de baan, reizen we af naar Singapore. Het circuit van Marina Bay zorgt voor unieke uitdagingen, vooral voor het menselijke aspect vanwege de hoge luchtvochtigheid en het tijdschema voor het team en de coureurs."

Heilige grond voor McLaren en Norris

Veel kenners zien McLaren als de favoriet voor de zege in Singapore. Het circuit lijkt hen goed te liggen, en in het verleden hadden Red Bull en Max Verstappen het hier zeer zwaar. Daarnaast wist Lando Norris de race vorig jaar op ijzersterke wijze te winnen.

Ook Stella weet dat nog goed: "We keren terug naar de locatie van Lando's indrukwekkende zege van vorig jaar. Het is een stratencircuit met hogere downforce dan in Bakoe, met een hogere bandendegradatie dan in 2024, en dat zou beter passen bij de karakteristieken van de MCL39. Het hele team, zowel op de baan als thuis in Woking, is gemotiveerd om punten te gaan pakken die voor beide kampioenschappen belangrijk zijn."