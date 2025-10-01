user icon
icon

Wolff eist concentratie van Mercedes: "Elk weekend maximaal presteren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff eist concentratie van Mercedes: "Elk weekend maximaal presteren"
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 14:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes zette in Azerbeidzjan stappen in het constructeurskampioenschap. De Duitse renstal staat weer tweede in de strijd om de constructeurstitel, en in Singapore openen ze de aanval. Teambaas Toto Wolff probeert de focus vast te houden.

Het team van Mercedes vecht samen met Red Bull Racing en Ferrari om de tweede plaats bij de constructeurs. Kampioenschapsleider McLaren is uit beeld verschenen, maar dat betekent niet dat de andere drie topteams de handdoek in de ring gooien. Twee weken geleden in Bakoe reden Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli een sterke race, en mocht de Brit zelfs naar het podium. Voor de Duitse renstal is het belangrijk om weer te scoren, want anders kunnen ze achterop raken in de strijd om de tweede plaats.

Meer over Mercedes Problemen voor Mercedes: Zieke Russell ontbreekt in Bakoe

Problemen voor Mercedes: Zieke Russell ontbreekt in Bakoe

18 sep
 'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

29 sep

Wat kan Mercedes verwachten?

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dat het een uitdaging gaat worden, zo laat hij weten in de preview van zijn team: "Na een solide weekend in Azerbeidzjan, reizen we af naar Singapore voor wederom een stratenrace. Alhoewel de karakteristieken van Bakoe en Marina Bay overeenkomen, is de uitdaging heel anders. Het circuit in Singapore is krapper en technischer dan in Azerbeidzjan, waar je een snelle lay-out hebt."

"Maar de grootste uitdagingen zijn misschien wel de omstandigheden. We racen dan wel in de nacht, maar de hitte en de luchtvochtigheid in Singapore vragen veel van de coureurs en de auto's. Dat optimaliseren en managen vormt de sleutel voor dit weekend."

Kijken naar de concurrentie

Wolff houdt rekening met de concurrenten: "Alhoewel we blij waren met het podium de vorige keer, en we daarmee naar de tweede plaats stegen, weten we hoe competitief het veld is. We moeten ervoor zorgen dat we elk weekend maximaal presteren, en deze positie in de tussenstand vasthouden. Dat is onze focus voor Singapore en de zes raceweekenden die daarop volgen, terwijl het einde van het seizoen in beeld komt."

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.801

    Waar eist Toto iets dan?

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 14:21
    • Need5Speed

      Posts: 3.228

      "We moeten ervoor zorgen" enz, Als je hard genoeg roept dat iets moet, dan ben je aan het eisen zal de gedachte zijn.

      Maar elk weekend? Waar waren ze dan afgelopen zaterdag toen Max won?

      • + 0
      • 1 okt 2025 - 14:45
  • mario

    Posts: 14.158

    "We moeten ervoor zorgen dat we elk weekend maximaal presteren"

    Is dat niet al vanaf het begin van het seizoen??? Of zaten ze toen bij Mercedes een beetje achterover aan het leunen???

    • + 0
    • 1 okt 2025 - 15:29

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar