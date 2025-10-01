Wolff eist concentratie van Mercedes: "Elk weekend maximaal presteren"

Het team van Mercedes zette in Azerbeidzjan stappen in het constructeurskampioenschap. De Duitse renstal staat weer tweede in de strijd om de constructeurstitel, en in Singapore openen ze de aanval. Teambaas Toto Wolff probeert de focus vast te houden.

Het team van Mercedes vecht samen met Red Bull Racing en Ferrari om de tweede plaats bij de constructeurs. Kampioenschapsleider McLaren is uit beeld verschenen, maar dat betekent niet dat de andere drie topteams de handdoek in de ring gooien. Twee weken geleden in Bakoe reden Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli een sterke race, en mocht de Brit zelfs naar het podium. Voor de Duitse renstal is het belangrijk om weer te scoren, want anders kunnen ze achterop raken in de strijd om de tweede plaats.

Wat kan Mercedes verwachten?

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dat het een uitdaging gaat worden, zo laat hij weten in de preview van zijn team: "Na een solide weekend in Azerbeidzjan, reizen we af naar Singapore voor wederom een stratenrace. Alhoewel de karakteristieken van Bakoe en Marina Bay overeenkomen, is de uitdaging heel anders. Het circuit in Singapore is krapper en technischer dan in Azerbeidzjan, waar je een snelle lay-out hebt."

"Maar de grootste uitdagingen zijn misschien wel de omstandigheden. We racen dan wel in de nacht, maar de hitte en de luchtvochtigheid in Singapore vragen veel van de coureurs en de auto's. Dat optimaliseren en managen vormt de sleutel voor dit weekend."

Kijken naar de concurrentie

Wolff houdt rekening met de concurrenten: "Alhoewel we blij waren met het podium de vorige keer, en we daarmee naar de tweede plaats stegen, weten we hoe competitief het veld is. We moeten ervoor zorgen dat we elk weekend maximaal presteren, en deze positie in de tussenstand vasthouden. Dat is onze focus voor Singapore en de zes raceweekenden die daarop volgen, terwijl het einde van het seizoen in beeld komt."