user icon
icon

'Leclerc twijfelt aan Ferrari toekomst en voert gesprekken met drie teams'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Leclerc twijfelt aan Ferrari toekomst en voert gesprekken met drie teams'
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc en Ferrari kennen nog geen sterk seizoen in de Formule 1. De Monegaskische coureur is al zijn hele carrière verbonden aan Ferrari, maar nu de resultaten tegenvallen wordt hij weer in verband gebracht met een vertrek. Zijn manager Nicolas Todt zou vast wat verkennende gesprekken hebben gevoerd met drie teams.

Leclerc wordt al zijn hele loopbaan bijgestaan door Ferrari, en rijdt sinds 2019 voor de Scuderia in de Formule 1. Hij werd gezien als de ster van de toekomst, maar hij is niet verder gekomen dan een aantal zeges. Dit seizoen heeft hij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als teamgenoot, en Leclerc weet het hem moeilijk te maken. Hij is echter weer kansloos voor de wereldtitel, en het is nog niet zeker of Ferrari in 2026 onder de nieuwe regels wel competitief kan zijn.

Meer over Ferrari Ferrari wijst naar Leclerc en kondigt intern onderzoek aan

Ferrari wijst naar Leclerc en kondigt intern onderzoek aan

23 sep
 Mond Leclerc valt open: "Verstappen doet het beter dan McLaren"

Mond Leclerc valt open: "Verstappen doet het beter dan McLaren"

23 sep

Gesprekken met drie teams

Volgens het Italiaanse medium RMC Motori kijken Leclerc en zijn mensen naar de opties voor 2027. Alhoewel dit niet direct betekent dat hij gaat vertrekken bij Ferrari, laat het wel zien dat ze alvast verder denken en zoeken naar successen. Volgens het medium werd Leclerc manager Todt in Monza gespot terwijl hij in gesprek was met McLaren-teambaas Andrea Stella en Alessandro Alunni Bravi. Daarnaast zou hij ook hebben gesproken met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll en had hij een ontmoeting met Mercedes-teambaas.

Veranderingen op komst?

De gesprekken vonden plaats met een oog op 2027, een jaar waarin er veel kan gaan veranderen op de rijdersmarkt. Leclerc verlengde in januari 2024 zijn contract bij Ferrari, waardoor hij voor de komende jaren nog vastligt, al zullen er in zijn contract ook clausules staan. De Monegask staat nu op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 165 WK-punten achter zijn naam. Leclerc staat één plekje boven zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die slechts 121 punten heeft gepakt.

Rimmer

Posts: 12.794

Logisch. De sleutel ligt echter bij Max.

Zowel Ferrari als AM als Mercedes en op de achtergrond zelfs McLaren willen het 2027 zitje open houden voor Max.
Zodra Max duidelijkheid heeft gegeven komt de boel in stroomversnelling.

Als ik AM zou zijn dan zou Leclerc een goede optie zijn om Alonso... [Lees verder]

  • 1
  • 30 sep 2025 - 13:05
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.794

    Logisch. De sleutel ligt echter bij Max.

    Zowel Ferrari als AM als Mercedes en op de achtergrond zelfs McLaren willen het 2027 zitje open houden voor Max.
    Zodra Max duidelijkheid heeft gegeven komt de boel in stroomversnelling.

    Als ik AM zou zijn dan zou Leclerc een goede optie zijn om Alonso te vervangen. Wellicht zelfs de eerste keus na Max, want die staat met stip op 1 op hun wensenlijst.
    Russell staat misschien ook nog op gelijke hoogte met Leclerc voor AM. Daarom wordt ook daar voorzichtig gesproken.
    Als ik Ferrari was zou ik koste wat kost Max proberen te halen in 2027. Wellicht dat Charles dit ook voelt en daar weinig voor voelt en om die reden zelf ook alvast rondkijkt. Als Max niet komt houden ze Leclerc met een loonsverhoging wel binnen. Wellicht Russell ernaast of Sainz weer terug.
    Als ik RBR was zou ik alles maar dan ook alles geven om Max te houden. Zonder hem is het klaar daar. Dan volgt de grote personele uittocht en bungelen ze jarenlang in de subtop. Leclerc binnenhalen verandert daar weinig aan. Zij MOETEN Max houden.
    Als ik Mercedes was dan zou ik alles op alles zetten voor Max. Lukt dat niet dan zal Leclerc aantrekken een optie zijn of Russell houden. Misschien dat Piastri het beu is om niet het lievelingetje te zijn en wil overstappen maar ik weet niet of Toto daar heel veel mee opschiet.
    McLaren dan misschien? Als ze wederom een goede auto hebben maar geen titels pakken dan zullen ze de harde beslissing nemen om te gaan voor iemand als Max. In ieder geval zullen ze een poging doen want met hem waren ze nu al voor beide kampioenschappen binnen geweest.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 13:05
    • snailer

      Posts: 29.967

      Brown eeft overduidelijk gehint er op dat hij Verstappen wil.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 13:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.419

      Voorlopig houden Lewis en Fernando de rijders markt in handen.
      Als hun na dit seizoen stoppen kunnen ze volop met de coureurs gaan schuiven.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 14:10
  • TylaHunter

    Posts: 10.515

    Heb je een slechte cariere gehad als je 0 titels hebt, maar op 1 seizoen na voor het prachtige rode team hebt gereden?

    Je hebt twee noemenswaardige namen naar hun pensioen gewerkt, je bent na je carrière ambassadeur van een van de mooiste automerken...

    Het is niet zoals bij Massa, dat je weg moet... is P8 in een Ferrari fijn? Nee, maar P8 in een Aston Martin is ook niks aan. Laatstaan in een Haas

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 13:21
    • snailer

      Posts: 29.967

      Dat geldt zo als iemand wouw is van Ferrari. Mij doet het niets.

      Wel de trouw die Lecler uitstraalt. Daar hou ik van. Ik hoorde gisteren al geruchten rondzingen, maar verwees die naar het rijk der fabels.

      Kan nog steeds niet geloven dat Leclerc aan het solliciteren is.

      • + 1
      • 30 sep 2025 - 13:33
    • F1jos

      Posts: 4.692

      Het is beter huilen met de pet op in een Ferrari dan in een lelijk eendje.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 14:22

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.595
  • Podiums 48
  • Grand Prix 166
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (27)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar