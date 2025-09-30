'Leclerc twijfelt aan Ferrari toekomst en voert gesprekken met drie teams'

Charles Leclerc en Ferrari kennen nog geen sterk seizoen in de Formule 1. De Monegaskische coureur is al zijn hele carrière verbonden aan Ferrari, maar nu de resultaten tegenvallen wordt hij weer in verband gebracht met een vertrek. Zijn manager Nicolas Todt zou vast wat verkennende gesprekken hebben gevoerd met drie teams.

Leclerc wordt al zijn hele loopbaan bijgestaan door Ferrari, en rijdt sinds 2019 voor de Scuderia in de Formule 1. Hij werd gezien als de ster van de toekomst, maar hij is niet verder gekomen dan een aantal zeges. Dit seizoen heeft hij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton als teamgenoot, en Leclerc weet het hem moeilijk te maken. Hij is echter weer kansloos voor de wereldtitel, en het is nog niet zeker of Ferrari in 2026 onder de nieuwe regels wel competitief kan zijn.

Gesprekken met drie teams

Volgens het Italiaanse medium RMC Motori kijken Leclerc en zijn mensen naar de opties voor 2027. Alhoewel dit niet direct betekent dat hij gaat vertrekken bij Ferrari, laat het wel zien dat ze alvast verder denken en zoeken naar successen. Volgens het medium werd Leclerc manager Todt in Monza gespot terwijl hij in gesprek was met McLaren-teambaas Andrea Stella en Alessandro Alunni Bravi. Daarnaast zou hij ook hebben gesproken met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll en had hij een ontmoeting met Mercedes-teambaas.

Veranderingen op komst?

De gesprekken vonden plaats met een oog op 2027, een jaar waarin er veel kan gaan veranderen op de rijdersmarkt. Leclerc verlengde in januari 2024 zijn contract bij Ferrari, waardoor hij voor de komende jaren nog vastligt, al zullen er in zijn contract ook clausules staan. De Monegask staat nu op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 165 WK-punten achter zijn naam. Leclerc staat één plekje boven zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die slechts 121 punten heeft gepakt.