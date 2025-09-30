user icon
Verstappen treedt in voetsporen race-icoon Ickx met unieke prestatie

Verstappen treedt in voetsporen race-icoon Ickx met unieke prestatie
  Gepubliceerd op 30 sep 2025 10:09
  • comments 9
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend samen met Chris Lulham de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife op zijn naam. Het was zijn GT3-debuut, en het leverde Verstappen een vrachtlading aan complimenten op. Hij evenaarde een stokoud record van Jacky Ickx, die de laatste actieve F1-coureur was die twee weekenden op rij een race won in een andere klasse.

Verstappen is dol op racen, en hij droomt er dan ook van om in de toekomst deel te nemen aan 24-uursraces. Zijn eerste doel is de 24 uur van de Nürburgring, en ter voorbereiding daarop nam hij in de afgelopen weken deel aan twee NLS-races. Eerst reed hij in een Porsche Cayman GT4 om zijn Permit A te halen, en afgelopen weekend debuteerde hij met Lulham in een Ferrari 296 GT3. Het leverde het duo direct succes op.

Tweede zege op rij

Voor Verstappen was het zijn eerste zege in een GT3-race, en zijn tweede zege op rij. Eén week eerder was hij immers ook succesvol in de Formule 1, toen hij in de Grand Prix van Azerbeidzjan als winnaar over de streep kwam in zijn Red Bull-bolide.

In de voetsporen van Ickx

Met zijn twee zeges op rij heeft Verstappen geschiedenis geschreven. Voor het eerst sinds 1972 (!) heeft een actieve F1-coureur in twee weken tijd in twee verschillende raceklassen gewonnen. De laatste coureur die dit voor elkaar kreeg was de legendarische Belg Jacky Ickx. Hij won in 1972 eerst de 6 uur van Watkins Glen in een Ferrari 312 PB die hij deelde met Mario Andretti. Eén week later schreef Ickx de Duitse Grand Prix op zijn naam, waar hij Clay Regazzoni en Ronnie Peterson versloeg.

Dat Verstappen deze prestatie nu weet te evenaren, is bijzonder. In de hedendaagse autosport komt het vrijwel niet meer voor dat coureurs uit de koningsklasse ook actief in een andere klasse. Ook de overvolle F1-kalender speelt daarbij een rol.

