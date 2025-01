Ickx onder de indruk: "Max heel anders dan zijn rijstijl"

Max Verstappen en Lando Norris waren vorig jaar elkaars titelrivalen, én goede vrienden. De twee streden op de baan als leeuwen, en dat zorgde voor controverse. Race-icoon Jacky Ickx bekeek de zaak van een afstandje, en hij stelt dat Verstappen een heel ander persoon is dan zijn rijstijl doet vermoeden.

Het is voor niemand een geheim dat Verstappen en Norris het heel erg goed met elkaar kunnen vinden. De twee gaan ook buiten de raceweekenden veel met elkaar om, maar vorig jaar moesten ze ineens met elkaar vechten. Norris daagde Verstappen uit in de titelstrijd, maar de Nederlander laat zich niet zomaar passeren. Het leverde een aantal felle duels op, die resulteerden in enorme controverse en bizarre straffen.

"Goede vent"

Het Belgische race-icoon Jacky Ickx bekeek de zaak van een afstandje. Ickx kreeg in gesprek met Mundo Deportivo de vraag of het kan dat twee titelrivalen ook vrienden zijn: "Vroeger was het risico dat we namen veel groter en daardoor ziet het racen er anders uit. Ik weet niet wat Norris nu moet doen maar ik weet dat hij jong is en de jonge mensen hebben de wereld. En Verstappen: ik heb hem ontmoet op een event. Hij was heel erg aardig. Ik vond het een goede vent en hij is heel anders dan zijn rijstijl. Hij staat voor aanvallend rijden. Dat is waar het racen om draait en gevechten worden beslist in duizendsten van een seconde."

Vroeger versus nu

Ickx was van 1966 tot en met 1985 op de internationale circuits te vinden, en hij krijgt dan ook de vraag hoe de coureurs zijn veranderd: "Ze zijn erg veranderd, omdat het werk ook is veranderd. Vroeger waren we een soort huurlingen. Nu is alles heel professioneel en moet je goed zijn in alle aspecten, en niet alleen in het rijden. Je moet goed zijn in marketing, en je moet weten hoe je jezelf moet verkopen. Bovendien moet je een goede vertegenwoordiger zijn, zijn er verschillende activiteiten en moet je ook in staat zijn de data te lezen. Het is van een andere planeet."