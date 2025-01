Kritiek op Ferrari: "Hamilton gehaald vanwege zijn marketingwaarde"

Lewis Hamilton rijdt vanaf dit jaar voor het team van Ferrari. Hij is de opvolger van Carlos Sainz, die ondanks goede resultaten moest vertrekken. Racelegende Jacky Ickx steunt Sainz, en hij stelt dat Hamilton alleen maar is aangetrokken vanwege zijn marketingwaarde.

Sainz reed in de afgelopen jaren voor het team van Ferrari. In dienst van de Italiaanse renstal was hij succesvol, en kon hij zijn teamgenoot Charles Leclerc goed bijhouden. In 2023 was Sainz de enige coureur die de Red Bulls wist te verslaan, en vorig jaar schreef hij twee races op zijn naam. Vanaf dit jaar rijdt hij echter voor Williams, omdat Ferrari ervoor heeft gekozen om zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vast te leggen.

Marketingwaarde

Niet iedereen is het eens met de Ferrari-exit van Sainz. Ook de Belgische racelegende Jacky Ickx begrijpt er helemaal niets van. Voormalig Formule 1-coureur Ickx geeft zijn mening over Sainz bij het Spaanse medium Mundo Deportivo: "Carlos Sainz heeft het heel erg goed gedaan bij Ferrari. Bij Ferrari werd men waarschijnlijk in de verleiding gebracht om Hamilton te contracteren vanwege zijn marketingwaarde, en Lewis wilde zelf waarschijnlijk een nieuwe uitdaging aangaan, en Ferrari in zijn geschiedenis betrekken. We zullen zien hoe het gaat."

Succesvol

Ickx is fan van de coureur Sainz. De Belgische oud-coureur zag dat de Spanjaard weinig fouten maakte in zijn jaren bij Ferrari. Hij heeft dan ook louter mooie woorden over voor Sainz, en hij geeft de Spaanse coureur een belangrijk advies voor de toekomst mee. Ickx gaat verder met zijn betoog: "Er valt niks negatiefs te zeggen over Carlos bij Ferrari. Carlos is succesvol geweest en hij heeft meerdere Grands Prix gewonnen, maar dat ligt nu weer in het verleden. Hij moet nu gaan denken aan wat hierna zal gaan volgen." Sainz heeft een contract getekend bij Williams, en hij hoopt het Britse team terug naar de top te brengen.