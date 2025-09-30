Twijfel aan titelkansen Verstappen: "Hij heeft een ramp bij McLaren nodig"

Max Verstappen geldt door zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan als een outsider voor de wereldtitel. De Nederlander heeft een achterstand van 69 WK-punten op kampioenschapsleider Oscar Piastri, en gaat in Singapore verder met de jacht. Jolyon Palmer twijfelt aan de titelkansen van Verstappen.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur kon simpelweg niet mee vechten met de McLarens van Piastri en Lando Norris. Na de zomerstop kwamen Verstappen perfect uit de startblokken met een podiumplaats in Zandvoort en zeges in Italië en Azerbeidzjan. In die races had McLaren het lastig, en dat gaf Verstappen de kans om langzaam dichterbij te komen.

'Zeg nooit nooit'

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer twijfelt aan de titelkansen van Verstappen. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Na de race in Monza was ik vrij duidelijk. Dat gaat nooit gebeuren. Maar toch heeft hij in één weekend 25 punten goedgemaakt."

"En nu komt het gesprek weer op gang, maar nog iets intensiever dan eerst. Ik geloof nog steeds niet dat Verstappen die 69 punten op Piastri goed gaat maken. Lando speelt ook nog mee in het verhaal. Maar omdat we het hier over Max hebben, denk ik dat je nooit 'nooit' moet zeggen."

Ramp bij McLaren

Het Formule 1-circus reist aankomend weekend af naar Singapore, en dat is een plek waar Red Bull het in het verleden niet makkelijk had: "Het punt is: Red Bull is heel erg goed met een afstelling met weinig downforce. We verwachtten dat ze in Bakoe erg sterk zouden zijn, en dat hebben we ook gezegd voorafgaand dat raceweekend. Voor Monza gold toen hetzelfde."

"Ik ben er echter niet zo van overtuigd dat Max in Singapore de pole position gaat pakken. Als dat wel lukt, dan denk ik dat hij misschien nog mee kan doen om de titel, maar hij zal echt een ramp bij McLaren nodig hebben. Dat zie ik echter niet gebeuren. Voor Max betekent dit dat hij waarschijnlijk gewoon voluit zal gaan en nog wat races gaat winnen. En ja, je weet het maar nooit."