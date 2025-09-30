user icon
Twijfel aan titelkansen Verstappen: "Hij heeft een ramp bij McLaren nodig"

Twijfel aan titelkansen Verstappen: "Hij heeft een ramp bij McLaren nodig"
  Gepubliceerd op 30 sep 2025 09:26
  13
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen geldt door zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan als een outsider voor de wereldtitel. De Nederlander heeft een achterstand van 69 WK-punten op kampioenschapsleider Oscar Piastri, en gaat in Singapore verder met de jacht. Jolyon Palmer twijfelt aan de titelkansen van Verstappen.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur kon simpelweg niet mee vechten met de McLarens van Piastri en Lando Norris. Na de zomerstop kwamen Verstappen perfect uit de startblokken met een podiumplaats in Zandvoort en zeges in Italië en Azerbeidzjan. In die races had McLaren het lastig, en dat gaf Verstappen de kans om langzaam dichterbij te komen.

'Zeg nooit nooit'

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer twijfelt aan de titelkansen van Verstappen. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Na de race in Monza was ik vrij duidelijk. Dat gaat nooit gebeuren. Maar toch heeft hij in één weekend 25 punten goedgemaakt."

"En nu komt het gesprek weer op gang, maar nog iets intensiever dan eerst. Ik geloof nog steeds niet dat Verstappen die 69 punten op Piastri goed gaat maken. Lando speelt ook nog mee in het verhaal. Maar omdat we het hier over Max hebben, denk ik dat je nooit 'nooit' moet zeggen."

Ramp bij McLaren

Het Formule 1-circus reist aankomend weekend af naar Singapore, en dat is een plek waar Red Bull het in het verleden niet makkelijk had: "Het punt is: Red Bull is heel erg goed met een afstelling met weinig downforce. We verwachtten dat ze in Bakoe erg sterk zouden zijn, en dat hebben we ook gezegd voorafgaand dat raceweekend. Voor Monza gold toen hetzelfde."

"Ik ben er echter niet zo van overtuigd dat Max in Singapore de pole position gaat pakken. Als dat wel lukt, dan denk ik dat hij misschien nog mee kan doen om de titel, maar hij zal echt een ramp bij McLaren nodig hebben. Dat zie ik echter niet gebeuren. Voor Max betekent dit dat hij waarschijnlijk gewoon voluit zal gaan en nog wat races gaat winnen. En ja, je weet het maar nooit."

OrangeArrows

Posts: 3.271

Hij moet gemiddeld 10 punten per race inlopen op Piastri. Lijkt mij niet realistisch.

  • 3
  • 30 sep 2025 - 09:40
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.271

    Hij moet gemiddeld 10 punten per race inlopen op Piastri. Lijkt mij niet realistisch.

    • + 3
    • 30 sep 2025 - 09:40
  • Knalpijp

    Posts: 2.097

    Dat zou wat zijn voor die eiland aap!

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 09:54
  • red slow

    Posts: 3.220

    Als beide McLaren rijders 0 punten halen in Singapore dan nog loopt Verstappen 20 punten achter alleen al norriss.

    Dus nee, zelfs als dat zou gebeuren is het voor Piastri gewoon zaak om in de punten te rijden.

    Ik denk dat Verstappen de GP van Spanje als een zure kan bestempelen als die zich wat meer had gedragen had die wat meer puntjes gehad.

    Het zou natuurlijk wel ontzettend zuur voor Piastri als die de titel zou verliezen aan Verstappen (3% kans dat die de titel pakt) door een verschil van 2 punten ofzo. Dan zal Piastri terug denken aan Monza als een hele zure.

    Achja na Singapore zal het wel denkelijk weer alleen gaan over Norris vs Piastri.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 10:07
    • Cicero

      Posts: 1.529

      Hij kan 7*7 punten inlopen. Dan is hij norris voorbij. In principe heeft hij dat in eigen hand
      Voor Piastri heeft hij een tweede rampweekend nodig.
      En zelf moet hij foutloos blijven.

      Realistisch? Nee. Onmogelijk? Ook niet.
      (En er zijn ook nog sprint gp's, maar goed, dat is echt sprokkelen..)

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 12:41
    • Rimmer

      Posts: 12.794

      Er komen ook nog wat sprintraces aan traditiegetrouw loopt Max daar nog een paar puntjes extra in.
      Lando is niet het probleem, dat zou moeten kunnen maar Oscar is te ver weg.
      Max moet zondag winnen om unberhaupt nog een flintertje kans te maken. Oscar hoeft alleen nog maar 1 keer te winnen in de komende zeven races en het is klaar. Tenzij hij uitvalt natuurlijk. Dus ja, er is een ramp nodig. Of een wonder, maar net van welke kant je kijkt.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 13:20
  • Paulie

    Posts: 4.580

    daarvoor is een soort Tsjernobyl- achtige McLaren meltdown nodig

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 10:17
  • NicoS

    Posts: 19.428

    Hamilton kon de titel in 2007 ook niet ontgaan, had drie punten (oude punten systeem) nodig in twee races…..;)
    Nee, realistisch gezien zal het niet gebeuren als Piastri en
    McLaren hun werk doen.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 10:25
  • Illym3ns

    Posts: 183

    Klinkt inderdaad niet realistisch. Maar hoe koelbloedig is Piastri? Nog zo'n weekend voor hem als in Baku en het ligt helemaal open. Als McLaren nu niet ingrijpt (lees: het kampioenschap manipuleert) en ze Norris en Piastri vrij blijven laten racen, is het zeker mogelijk. Als deze laatste 7 races Max alles wint, Norris 2e wordt en Piastri 3e ..
    Wie is er dan kampioen?

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 10:29
  • John6

    Posts: 11.032

    Maar hij zal echt een ramp bij McLaren nodig hebben, die zagen we al in Baku bij beide rijders, het wordt nu de vraag, gaan ze er vol voor., of zijn ze toch een beetje bang geworden.

    Dit zal je terug gaan zien in de kwalificatie en de race.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 10:31
  • shakedown

    Posts: 1.429

    Reeel gezien is Verstappen geen kans hebber. Maargoed. Ik hoop toch echt wel dat Verstappen op zijn toppen blijft presteren. Eerst zal hij Norris onder druk moeten zetten en voor een tweede plaats gaan. Als dat binnen handbereik komt, zul je vanzelf zien dat McLaren rijders fouten gaan maken. Dat zal het eerste doel moeten zijn.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 10:31
  • snailer

    Posts: 29.967

    Palmer.... right...

    Next.

    Overigens heeft hij gelijk. Verstappen is kansloos.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 10:44
  • gridiron

    Posts: 2.825

    Welke titelkansen, hij kan nog de titel pakken bij de rijders. Voor welke komt hij nog in aanmerking gezien ze hier in meervoud spreken.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 12:10
  • jd2000

    Posts: 7.320

    Die Palmer, zo kan ik ook analist spelen.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 14:21

show sidebar