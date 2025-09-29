Red Bull-talent wil teamgenoot van Hamilton worden bij Ferrari

Isack Hadjar is misschien wel het meest interessante talent van 2025. De rookie wist zijn allereerste podium te behalen met de Racing Bulls. Hadjar staat al een tijd in de spotlight door geruchten over een promotie naar Red Bull Racing.

In gesprek met YouTuber Bilel Jkitou vertelt Isack Hadjar over zijn toekomst. De rookie staat momenteel negende met 39 punten. De coureur heeft nog geen contract voor 2026.

Wil Hadjar naast Hamilton rijden?

Na de vraag of Hadjar naast de zevenvoudig wereldkampioen zou willen rijden, antwoordt hij: "Het zou een eer zijn, maar het is onmogelijk wat betreft de timing, contracten en het einde van zijn carrière", zegt Hadjar. "Ja, helaas, het is niet mogelijk. Althans, dat denk ik." Isack Hadjar zou graag met Lewis Hamilton willen rijden.

Hadjar bedoelt met zijn antwoord dat hij voorlopig niet voor Ferrari rijdt en Lewis Hamilton misschien al met pensioen is na 2026. Isack Hadjar heeft officieel nog geen contract voor 2026.

'Ik wil de beste zijn'

"Alle moeite en energie die wij er nu insteken is niet alleen om een carrière te bouwen en geld te verdienen", zo zegt Hadjar tegenover Bilel Jkitou. "Ik ben hier puur om aan mijzelf te bewijzen dat ik de beste ben. Dat is de enige reden dat ik hier ben. Titels zijn geweldig, maar aan het einde van mijn loopbaan wil ik kunnen zeggen dat niemand beter was dan ik in wat ik deed."

Isack Hadjar kent tot nu toe een geweldig rookieseizoen. De Fransman leek aan het begin van het seizoen al snel afgeschreven te zijn. Hij crashte tijdens de opwarmronde van het allereerste Grand Prix-weekend. Hij herpakte zich enorm goed en eindigde uiteindelijk op het podium tijdens de Grand Prix van Nederland. Isack Hadjar staat met 39 punten op de negende plek. Dat zijn negen punten meer dan teamgenoot Liam Lawson, die dertiende staat, en negentien punten meer dan Red Bull-coureur Yuki Tsunoda, die zestiende staat.