Red Bull-talent wil teamgenoot van Hamilton worden bij Ferrari

Red Bull-talent wil teamgenoot van Hamilton worden bij Ferrari
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 15:24
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Isack Hadjar is misschien wel het meest interessante talent van 2025. De rookie wist zijn allereerste podium te behalen met de Racing Bulls. Hadjar staat al een tijd in de spotlight door geruchten over een promotie naar Red Bull Racing.

In gesprek met YouTuber Bilel Jkitou vertelt Isack Hadjar over zijn toekomst. De rookie staat momenteel negende met 39 punten. De coureur heeft nog geen contract voor 2026. 

Wil Hadjar naast Hamilton rijden?

Na de vraag of Hadjar naast de zevenvoudig wereldkampioen zou willen rijden, antwoordt hij: "Het zou een eer zijn, maar het is onmogelijk wat betreft de timing, contracten en het einde van zijn carrière", zegt Hadjar. "Ja, helaas, het is niet mogelijk. Althans, dat denk ik." Isack Hadjar zou graag met Lewis Hamilton willen rijden.

Hadjar bedoelt met zijn antwoord dat hij voorlopig niet voor Ferrari rijdt en Lewis Hamilton misschien al met pensioen is na 2026. Isack Hadjar heeft officieel nog geen contract voor 2026.

'Ik wil de beste zijn'

"Alle moeite en energie die wij er nu insteken is niet alleen om een carrière te bouwen en geld te verdienen", zo zegt Hadjar tegenover Bilel Jkitou. "Ik ben hier puur om aan mijzelf te bewijzen dat ik de beste ben. Dat is de enige reden dat ik hier ben. Titels zijn geweldig, maar aan het einde van mijn loopbaan wil ik kunnen zeggen dat niemand beter was dan ik in wat ik deed."

Isack Hadjar kent tot nu toe een geweldig rookieseizoen. De Fransman leek aan het begin van het seizoen al snel afgeschreven te zijn. Hij crashte tijdens de opwarmronde van het allereerste Grand Prix-weekend. Hij herpakte zich enorm goed en eindigde uiteindelijk op het podium tijdens de Grand Prix van Nederland. Isack Hadjar staat met 39 punten op de negende plek. Dat zijn negen punten meer dan teamgenoot Liam Lawson, die dertiende staat, en negentien punten meer dan Red Bull-coureur Yuki Tsunoda, die zestiende staat.

Reacties (4)

  • Paulie

    Posts: 4.567

    presteert aardig, wel beetje wisselend. Toch moet hij uitkijken voor Liam die zich weer bijeen geraapt heeft, die strijd is nog niet gestreden

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 15:26
    • Canson Po

      Posts: 2.718

      Lawson is idd goed bezig, maar heeft toch wel mer ervaring ook buiten de F1, dit speelt zeker een rol, Hadjar maakte ook meer indruk op mij in de opstap klassen.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 15:54
  • Rimmer

    Posts: 12.786

    “Ik ben hier puur om aan mijzelf te bewijzen dat ik de beste ben. Dat is de enige reden dat ik hier ben. Titels zijn geweldig, maar aan het einde van mijn loopbaan wil ik kunnen zeggen dat niemand beter was dan ik in wat ik deed."

    Ze zetten hem komend seizoen naast Max. Weer eentje die mentaal knakt. Arm joch. Je zou haast hopen dat Marko wakker is geworden en niet deze fouten blijft maken maar helaas. Ik vind het toch sneu want het is geen onaardige rijder. Ik ben niet ondersteboven van zijn talent maar hem in het tweede jaar direct naast Max zetten is gekkenwerk.
    Zelfs Max zelf begon zijn tweede jaar meteen in de RBR!

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 16:51
  • Knalpijp

    Posts: 2.093

    Ideaal scenario zou zijn voor Hadjar is dat Max vertrekt bij de Bulls.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 17:24

