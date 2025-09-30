Max Verstappen jarig: Red Bull-coureur schrijft eigen legende

Max Verstappen viert vandaag zijn 28ste verjaardag. De in Hasselt geboren Nederlander groeide in de afgelopen jaren uit tot één van de beste coureurs van zijn generatie. Volgens sommigen is hij zelfs één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1.

28 jaar geleden werd Max Emilian Verstappen gebeuren in het Belgische Hasselt. Als zoon van F1-coureur Jos Verstappen en kartster Sophie Kumpen stroomde er direct al benzine door zijn bloed, het was dan ook voor niemand een verrassing dat hij ging karten. Hij maakte direct veel indruk, en debuteerde in 2015 al in de Formule 1 bij Toro Rosso. Op dat moment was hij nog niet eens volwassen.

Eigen legende geschreven

In 2016 kreeg Verstappen al na een paar races promotie naar het grote Red Bull Racing. De Spaanse Grand Prix van dat jaar was zijn eerste race in Oostenrijkse dienst, en hij schreef direct geschiedenis. Door het uitvallen van beide Mercedessen wist Verstappen zich naar de koppositie te vechten, en deze plek wist hij vast te houden. Hij werd daarmee de jongste racewinnaar ooit in de geschiedenis van de Formule 1.

Het was zijn eerste zege van velen. Op dit moment heeft hij 226 Grands Prix gereden, en daarvan wist hij er 67 te winnen. Daarnaast won hij ook twaalf sprintraces, en wist hij 46 keer de pole position te pakken. In 120 van zijn races mocht hij het podium betreden, en in 35 races reed hij de snelste ronde.

Verstappen blijft hongerig

Het belangrijkste zijn echter de titels, en daar heeft Verstappen er nu vier van op zijn naam staan. Hij kroonde zich in 2021, 2022, 2023 en 2024 tot wereldkampioen, en ook dit jaar is hij nog niet kansloos in de titelstrijd. Slechts drie coureurs wisten meer wereldtitels te pakken in de geschiedenis van de Formule 1, maar dat zal Verstappen weinig zeggen. Hij is hongerig, en wil altijd winnen.

Met zijn zege op de Nürburgring Nordschleife bewees hij afgelopen weekend dat hij altijd en overal wil winnen. Vandaag is hij echter jarig, en het is zijn eerste verjaardag als vader.