Max Verstappen jarig: Red Bull-coureur schrijft eigen legende
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 07:36
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen viert vandaag zijn 28ste verjaardag. De in Hasselt geboren Nederlander groeide in de afgelopen jaren uit tot één van de beste coureurs van zijn generatie. Volgens sommigen is hij zelfs één van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1.

28 jaar geleden werd Max Emilian Verstappen gebeuren in het Belgische Hasselt. Als zoon van F1-coureur Jos Verstappen en kartster Sophie Kumpen stroomde er direct al benzine door zijn bloed, het was dan ook voor niemand een verrassing dat hij ging karten. Hij maakte direct veel indruk, en debuteerde in 2015 al in de Formule 1 bij Toro Rosso. Op dat moment was hij nog niet eens volwassen.

Eigen legende geschreven

In 2016 kreeg Verstappen al na een paar races promotie naar het grote Red Bull Racing. De Spaanse Grand Prix van dat jaar was zijn eerste race in Oostenrijkse dienst, en hij schreef direct geschiedenis. Door het uitvallen van beide Mercedessen wist Verstappen zich naar de koppositie te vechten, en deze plek wist hij vast te houden. Hij werd daarmee de jongste racewinnaar ooit in de geschiedenis van de Formule 1.

Het was zijn eerste zege van velen. Op dit moment heeft hij 226 Grands Prix gereden, en daarvan wist hij er 67 te winnen. Daarnaast won hij ook twaalf sprintraces, en wist hij 46 keer de pole position te pakken. In 120 van zijn races mocht hij het podium betreden, en in 35 races reed hij de snelste ronde.

Verstappen blijft hongerig

Het belangrijkste zijn echter de titels, en daar heeft Verstappen er nu vier van op zijn naam staan. Hij kroonde zich in 2021, 2022, 2023 en 2024 tot wereldkampioen, en ook dit jaar is hij nog niet kansloos in de titelstrijd. Slechts drie coureurs wisten meer wereldtitels te pakken in de geschiedenis van de Formule 1, maar dat zal Verstappen weinig zeggen. Hij is hongerig, en wil altijd winnen.

Met zijn zege op de Nürburgring Nordschleife bewees hij afgelopen weekend dat hij altijd en overal wil winnen. Vandaag is hij echter jarig, en het is zijn eerste verjaardag als vader.

Larry Perkins

Posts: 60.257

Je was bijna de eerste @Knalpijp…
Zie onder het bericht:
[b] 'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell' [/b]
(gepubliceerd op 29 sep 2025 19:22)
______________________________

Larry Perkins
Off-topic:
Dinsdag 30 september 2025…

🛣️🥳🛣️... [Lees verder]

  • 3
  • 30 sep 2025 - 07:59
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.097

    Gefeliciteerd geit!!

    • + 2
    • 30 sep 2025 - 07:42
    • Larry Perkins

      Posts: 60.257

      Je was bijna de eerste @Knalpijp…
      Zie onder het bericht:
      'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'
      (gepubliceerd op 29 sep 2025 19:22)
      ______________________________

      Larry Perkins
      Off-topic:
      Dinsdag 30 september 2025…

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

      Hieperdepiephoera!
      MAX VERSTAPPEN van
      harte gefeliciteerd met je
      28e verjaardag!
      S T R A A T F E E S T !

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

      * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

      30 sep 2025 - 00:08
      ______________________________

      Larry Perkins

      (er kan er maar één de eerste zijn!)

      30 sep 2025 - 00:09
      ______________________________

      Larry Perkins

      Heb na mijn felicitatie wereldwijd al vele miljoenen gelukwensen aan Max via verschillende social media voorbij zien komen. De Telegraaf meldt dat er bij elkaar opgeteld zo'n 42 miljoen(!) mensen Verstappen het beste wensen...

      30 sep 2025 - 00:15

      • + 3
      • 30 sep 2025 - 07:59
    • F1jos

      Posts: 4.691

      De jongste grootheid aller tijden!

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 14:00
  • Pietje Bell

    Posts: 31.244

    🎶💃🕺🎊🥳🎉🎈 🍾🥳 🎉 🍰🎶🎈💃🎉🎊🥳🎂 🍾 🍰🎶🎈💃🕺🎊🥳🎉🎈

    Gefeliciteerd Max!

    Sophie en Victoria waren er vroeg bij om Max te feliciteren!

    i.imgur.com/BGuTi24.mp4

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 08:10
  • snailer

    Posts: 29.967

    Red Bull-coureur schrijft eigen legende....

    Dat is zoiets als een wit schimmel. Legendes schrijven altijd hun eigen legende.

    In de F1 hebben veel rijders dat al eerder gedaan. Naast Verstappen rijden er zelfs 2 nog rond. Best een unieke situatie.
    Drie rijders die hun eigen legende schreven.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 08:48
    • snailer

      Posts: 29.967

      Dit had eigenlijk elders moeten staan. Mijn bezoek aan de dokter heeft niet geholpen....

      • + 2
      • 30 sep 2025 - 08:51
    • Larry Perkins

      Posts: 60.257

      Maar Max is wel de eerste F1-legende die zijn eigen legende in het Nederlands schrijft...

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 12:30
  • Pietje Bell

    Posts: 31.244

    Max heeft op zee op zijn jacht in een baai bij St Topez overnacht.
    Ben benieuwd of de reis vandaag naar Singapore gaat. Praktisch iedereen is er al.
    Hij is 2 en 3 jaar gleden pas op woensdag gegaan. Hopelijk gisteren al de verjaardag
    gevierd zodat de nodige gin tonics morgen weer verdwenen zijn mocht hij vandaag
    vertrekken.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 09:48
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.756

      Hij kon zeker zijn jaarlijkse "kado" van Kelly niet overslaan. Gewoon lekker op de bank zitten en genieten :-)

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 10:39
    • red

      Posts: 901

      Gelukkig heeft hij een bed in zijn vliegtuig dus dan kan hij tijdens de +/- 10 uur durende vlucht zijn roes uitslapen.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 12:50
    • Pietje Bell

      Posts: 31.244

      Het probleem @Red is echter dat alle atleten aan de hoge vochtigheidsgraad moeten wennen. Dat doen ze of vóór die tijd (sauna bv) òf ze gaan een aantal dagen eerder naar Singapore. Max doet geen van tweeën en dan ook nog de nodige alcohol drinken waardoor je slechter tegen de vochtigheid kunt.
      Ik weet dat hij jarig is, maar ze hadden er ook geen probleem mee om Penelope's verjaardag een paar weken op te schuiven, terwijl de verjaardag voor een kind heel speciaal is.

      • + 1
      • 30 sep 2025 - 13:10
    • red

      Posts: 901

      Ja, daar heb je een punt @pietje ik ben in het verleden ook wel eens in Singapore geweest, en dat was net alsof er een vochtige warme handdoek in je gezicht gegooid werd, als je uit een airconditioned hotel de straat op liep.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 13:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.418

    Gefeliciteerd lelijkerd!
    Dat gezegd hebbende, ik weet bijna al niet meer dat ik 28 jaar was....dat was nog ver terug in de vorige eeuw.
    Wat ik wel weet is dat ik niets meer zeker weet.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 10:01
    • Larry Perkins

      Posts: 60.257

      Jij werd 28 jaar tijdens De Slag aan de Somme in 1916 @Ouw, dat was de grootste en bloedigste veldslag van de Eerste Wereldoorlog. Als huurling van de Britten deserteerde jij bij de eerste de beste Duitse aanval en tijdens jouw vlucht struikelde je steeds omdat je toen al steeds met je broek op je enkels rondliep...

      NB: In het Museum Slag van de Somme in Schagen kun je er nog meer documentatie op naslaan.

      • + 1
      • 30 sep 2025 - 12:24
    • snailer

      Posts: 29.967

      En je weet het niet meer omdat je nog lelijker bent dan Russell. Dat heet verdringen.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 13:30
  • f1 benelux

    Posts: 4.217

    Red Bull-coureur schrijft eigen legende.

    Ja, da kan ik ook ..


    Eigen legende.






    Zo ..

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 11:51
  • DenniSNL1980

    Posts: 321

    Wel fijn dat ze even omschrijven wie Max is en wat die gedaan heeft. Daar hoor je eigenlijk nooit wat over hier.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 13:11
    • Larry Perkins

      Posts: 60.257

      En als het ff meezit wordt het bericht ook nog herhaald. We zijn geluksvogels!

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 14:15

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
