Lewis Hamilton in diepe rouw: hond Roscoe overleden

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zojuist bekendgemaakt dat zijn trouwe viervoeter Roscoe is overleden. De hond van de Ferrari-coureur is ingeslapen na een longontsteking, zo maakt Hamilton bekend op zijn social media.

Volgens Hamilton was het de moeilijkste beslissing uit zijn leven. De coureur laat weten enorm verdrietig te zijn om het verlies van zijn hond. De coureur heeft eerder al zijn hond Coco verloren.

'Roscoe bleef vechten'

"Na vier dagen aan de beademing, waarin hij met al zijn kracht heeft gevochten, moest ik de moeilijkste beslissing van mijn leven nemen en afscheid nemen van Roscoe. Hij bleef vechten, tot het allerlaatste moment. Ik voel me zo dankbaar en vereerd dat ik mijn leven heb mogen delen met zo’n prachtige ziel, een engel en een ware vriend", schrijft Hamilton op zijn Instagram-account.

"Roscoe in mijn leven brengen was de beste beslissing die ik ooit heb genomen, en ik zal de herinneringen die we samen hebben gemaakt voor altijd koesteren. Hoewel ik eerder Coco heb verloren, heb ik nog nooit eerder de beslissing moeten nemen om een hond te laten inslapen, al weet ik dat mijn moeder en veel dierbare vrienden dit wel hebben meegemaakt."

'Het is een van de pijnlijkste ervaringen'

"Het is een van de pijnlijkste ervaringen die je kunt hebben, en ik voel een diepe verbondenheid met iedereen die ooit een geliefd huisdier heeft verloren. Hoe moeilijk het ook was, hem in mijn leven te hebben behoort tot het allermooiste in het bestaan: zo diep te mogen liefhebben en die liefde in gelijke mate terug te ontvangen", zo vertelt de aangeslagen Hamilton.

"Dank jullie allemaal voor de liefde en steun die jullie Roscoe door de jaren heen hebben gegeven. Het was bijzonder om dat te mogen zien en voelen. Hij is op zondagavond 28 september in mijn armen gestorven", zo eindigt de Brit. Roscoe is meermaals naar een Grand Prix geweest.