'Leclerc slachtoffer van bizarre hack: China steelt hersendata'
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 14:47
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

De breindata van Ferrari-coureur Charles Leclerc is gelekt. De naam van de coureur is opgedoken in een onderzoek naar hersengolfmetingen. Data van verschillende topsporters zijn gelekt. Het gaat hier om een bepaald item dat de coureur gebruikte. 

Formule 1-coureurs moeten hun nek goed trainen om tegen de G-krachten te kunnen die spelen bij verschillende bochten. In een Formule 1-auto hebben coureurs vaak last van deze G-krachten. 

Chinese overheid is betrokken

Om de nek te trainen gebruiken sporters een band die ze om hun hoofd kunnen doen. Die band trekt dan en de coureurs moeten hun nek stabiel houden. De hoofdband die Leclerc gebruikte, kwam van FocusCalm af. Het bedrijf was een dochteronderneming van moederbedrijf BrainCo. Het bedrijf heeft veel connecties met de Chinese overheid en is onlangs zelfs verhuisd naar China. 

Volgens een onderzoek van Hunterbrook Media blijkt dat BrainCo jarenlang gefinancierd wordt door de Chinese overheid. China heeft een doel met de informatie: ze kijken naar een mogelijkheid voor supersoldaten. De data van de topsporters wordt voor militaire doeleinden gebruikt. China zou met deze 'supersoldaten' de perfecte mens kunnen maken. 

Niet alleen de data van Leclerc is gelekt

De data van meerdere topsporters is gelekt. Zo maakten tennissers Jannik Sinner en Iga Swiatek gebruik van de band. Beide tennissers horen bij de top van de tenniswereld. Swiatek heeft zelfs jarenlang op nummer één gestaan. Mikaela Shiffrin zou ook gebruik hebben gemaakt van de band. Shiffrin is misschien wel de meest succesvolle alpineskiër aller tijden. 

Ook in het voetbal is veel gebruikgemaakt van de band. Vooral in de Premier League is er gebruik van gemaakt. De Premier League is de hoogste competitie in Engeland en de meest prestigieuze voetbalcompetitie ter wereld. Het is nog onduidelijk welke informatie openbaar is gemaakt en welke niet. De topsporters weten nog niet wat er gebeurt met de informatie.

Fibonacci

Posts: 1.021

Ik zou de hersendata van Stroll wel eens willen zien

  • 4
  • 29 sep 2025 - 14:49
Reacties (10)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.565

    aha, ze gaan Charles Leclerc kopiëren, binnenkort verkrijgbaar, de Temu- Charles

    • + 1
    • 29 sep 2025 - 14:49
    • Larry Perkins

      Posts: 60.228

      Kunnen al die Chinese 'supersoldaten' straks klassieke muziek op de piano spelen...

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 15:15
    • Paulie

      Posts: 4.565

      Tja van welke F1 rijder moeten ze de hersendata hebben? Van Stroll, krijg je allemaal van die ongemotiveerde niet vooruit te branden 'supersoldaten' ...
      Liefst hebben ze uiteraard Max z'n hersendata, dan zijn de soldaatjes overal supersnel, op ieder terrein, of het nu de Zandvoorste duinen zijn, of de Eiffel

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 15:20
  • Fibonacci

    Posts: 1.021

    Ik zou de hersendata van Stroll wel eens willen zien

    • + 4
    • 29 sep 2025 - 14:49
    • shakedown

      Posts: 1.427

      Er was niets in te zien. Die file hebben ze weggegooid omdat de chinezen dachten dat die file corrupt was.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 14:55
    • snailer

      Posts: 29.944

      Als je naar een sterrenkijker gaat met ongekende scherpte en vergroting, dan kan je een kopie zien.
      Een zogenaamd black hole. De grootste heet Strolk Jr.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 14:59
  • Mick34

    Posts: 1.245

    Kan iemand mij uitleggen wat het verband is tussen de band die je om je hoofd doet om je nek te trainen en het lekken van hersendata?

    Mocht het toch kloppen dat China het voor elkaar gekregen heeft en soortgelijke Chinezen kan clonen, dan hebben we over 20 jaar ineens veel snelle Chinezen in de F1 die op beslissende momenten een fout maken.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 14:56
    • Larry Perkins

      Posts: 60.228

      Er zit geen verband tussen je hoofd en de band die je om je hoofd doet, de band gaat rechtstreeks op het hoofd zonder iets ertussen...

      • + 1
      • 29 sep 2025 - 15:00
    • Larry Perkins

      Posts: 60.228

      Tot zover de dijenkletser, weet wat je bedoelt: het is inderdaad een onzinbericht.

      • + 1
      • 29 sep 2025 - 15:02
  • snailer

    Posts: 29.944

    Vaag verhaal. Kan zo de prullenbak in. Enige wat ze leren is hoe hard een atleet traint.
    Er valt dus niets te designen.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 15:02

