'Leclerc slachtoffer van bizarre hack: China steelt hersendata'

De breindata van Ferrari-coureur Charles Leclerc is gelekt. De naam van de coureur is opgedoken in een onderzoek naar hersengolfmetingen. Data van verschillende topsporters zijn gelekt. Het gaat hier om een bepaald item dat de coureur gebruikte.

Formule 1-coureurs moeten hun nek goed trainen om tegen de G-krachten te kunnen die spelen bij verschillende bochten. In een Formule 1-auto hebben coureurs vaak last van deze G-krachten.

Chinese overheid is betrokken

Om de nek te trainen gebruiken sporters een band die ze om hun hoofd kunnen doen. Die band trekt dan en de coureurs moeten hun nek stabiel houden. De hoofdband die Leclerc gebruikte, kwam van FocusCalm af. Het bedrijf was een dochteronderneming van moederbedrijf BrainCo. Het bedrijf heeft veel connecties met de Chinese overheid en is onlangs zelfs verhuisd naar China.

Volgens een onderzoek van Hunterbrook Media blijkt dat BrainCo jarenlang gefinancierd wordt door de Chinese overheid. China heeft een doel met de informatie: ze kijken naar een mogelijkheid voor supersoldaten. De data van de topsporters wordt voor militaire doeleinden gebruikt. China zou met deze 'supersoldaten' de perfecte mens kunnen maken.

Niet alleen de data van Leclerc is gelekt

De data van meerdere topsporters is gelekt. Zo maakten tennissers Jannik Sinner en Iga Swiatek gebruik van de band. Beide tennissers horen bij de top van de tenniswereld. Swiatek heeft zelfs jarenlang op nummer één gestaan. Mikaela Shiffrin zou ook gebruik hebben gemaakt van de band. Shiffrin is misschien wel de meest succesvolle alpineskiër aller tijden.

Ook in het voetbal is veel gebruikgemaakt van de band. Vooral in de Premier League is er gebruik van gemaakt. De Premier League is de hoogste competitie in Engeland en de meest prestigieuze voetbalcompetitie ter wereld. Het is nog onduidelijk welke informatie openbaar is gemaakt en welke niet. De topsporters weten nog niet wat er gebeurt met de informatie.