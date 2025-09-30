user icon
'Ferrari gaat bergafwaarts na vertrek van Carlos Sainz'

'Ferrari gaat bergafwaarts na vertrek van Carlos Sainz'
  Gepubliceerd op 30 sep 2025 08:48
  13
  Door: Bob Plaizier

Carlos Sainz begint eindelijk in vorm te komen bij het team van Williams. In Azerbeidzjan kende hij een geweldig weekend, en wist hij zelfs als derde te finishen. Volgens Jacques Villeneuve heeft Sainz altijd tijd nodig om op stoom te komen, en beginnen ze bij Ferrari de impact van zijn vertrek te voelen.

Sainz reed tot en met vorig jaar voor het topteam van Ferrari. Bij de Scuderia deed hij het zeker niet slecht, en wist hij meerdere races te winnen. Sainz kreeg echter geen nieuw contract, want Ferrari had een deal gesloten met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit heeft het dit jaar echter zwaar, en hij stond zelfs nog geen enkele keer op het podium.

'Sainz heeft tijd nodig'

Sainz had tijd nodig om te wennen aan zijn nieuwe omgeving bij Williams. Volgens oud-kampioen Jacques Villeneuve is dat niet vreemd, hij legt dat uit aan OLBG: "Als je naar zijn loopbaan kijkt, dan heeft het altijd een tijdje geduurd, misschien wel een half seizoen, voordat hij op stoom kwam bij een nieuw team. Hij heeft altijd wat tijd nodig, maar in die periode zorgt hij er wel voor dat het hele team beter gaat draaien. Dat is iets wat in elk team gebeurde waar hij bij kwam."

Gaat Ferrari bergafwaarts?

Volgens Villeneuve wordt Sainz vaak onderschat in vergelijking met zijn teamgenoten: "Op een gegeven moment had hij vaak een teamgenoot die misschien slechts een paar honderdsten sneller was. Die teamgenoot was echter ook sneller dankzij het werk van Sainz. Uiteindelijk werd Sainz zelf sneller."

"Bij Ferrari deed hij eigenlijk ook niet onder voor Leclerc, zoals veel mensen graag willen denken. En elke keer als hij een team verliet, ging dat team daarna bergafwaarts. Dat was echt elke keer weer het geval. En dat is nu ook zo met Ferrari."

Paulie

Posts: 4.579

Vorig jaar was Ferrari over de hele linie sterker en konden ze in sommige races meedoen voor de winst. Daar zijn ze dit jaar (ook Charles) verder van verwijderd. Natuurlijk was Sainz van waarde voor Ferrari, hij toonde zich daar een sterke rijder die maar weinig onder deed voor Charles. Maar in h... [Lees verder]

  • 6
  • 30 sep 2025 - 08:58
F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Jacques Villeneuve Ferrari Williams

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.580

    Vorig jaar was Ferrari over de hele linie sterker en konden ze in sommige races meedoen voor de winst. Daar zijn ze dit jaar (ook Charles) verder van verwijderd. Natuurlijk was Sainz van waarde voor Ferrari, hij toonde zich daar een sterke rijder die maar weinig onder deed voor Charles. Maar in hoeverre het vertrek van Sainz debet is aan het bergafwaarts gaan van het team? Ook Sainz had in deze Ferrari niet meegedaan voor winst, misschien had hij het gezien zijn langere ervaring bij het team een fractie beter gedaan t.o.v. Lewis die van een enorm lang Mercedes dienstverband bij een totaal nieuw team kwam. Eigenlijk zijn geen van de bij de wisselingen betrokken partijen er dit jaar écht beter op geworden, Mercedes niet sinds vertrek Lewis, Ferrari niet, en bij Williams moest Carlos ook nog duidelijk zijn draai vinden

    • + 6
    • 30 sep 2025 - 08:58
    • snailer

      Posts: 29.967

      Dit is inderdaad opportunisme. Sainz heeft 1 erg goed resultaat en direct is hij de man die alles beter maakte bij Ferrari.

      Andersom zou men kunnen zeggen dat Albon beter is dan Leclerc en een enorme versterking voor Ferrari.. Dat is net zo opportunistisch

      • + 1
      • 30 sep 2025 - 10:37
    • Paulie

      Posts: 4.580

      jezus, en aangezien Sainz Norris versloeg, is Albon veul beter dan Lando, en zou ook een enorme versterking zijn voor McLaren...

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 10:42
    • Rimmer

      Posts: 12.794

      Gek genoeg zegt Jacques eens iets dat ogenschijnlijk best klopt.
      Zowel bij STR, Renault, McLaren als Ferrari was het zo dat deze teams het seizoen na het vertrek van Carlos minder goed presteerden. Soms wel meer punten dan voorheen maar toch lager in de WK stand.
      Echter, als je iets verder kijkt dan is het ook weer zo dat deze teams 1 seizoen NA het vertrek van Sainz veel beter presteerden!
      Je zou dus ook kunnen stellen:
      Als Carlos weggaat zal het team een iets minder goed jaar tegemoet gaan maar het jaar daarna zullen ze nog veel beter presteren!

      Kortom, je kan dit niet zo stellen.
      Toen Carlos Renault achterliet werd hij daar opgevolgd door een geknakte Daniel.
      Toen Carlos McLaren verliet werd hij daar opgevolgd door de nog steeds geknakte Daniel.
      Toen Carlos Ferrari verliet werd hij opgevolgd door de geknakte Lewis.
      Dus ja, zeg het maar mensen.
      Carlos is een goed rijder, iets beter dan de subtop maar net niet snel en constant genoeg om tot de absolute top te horen. Een fractie langzamer dan Leclerc, veel langzamer dan Max, wellicht even snel als Piastri maar minder consistent.
      Lewis Hamilton was ooit een maatje te groot maar inmiddels zal het gelijkwaardig zijn omdat Lewis ook niet meer consistent is en een fractie tekort komt op Leclerc.
      1 op 1 VS Russell verwacht ik dezelfde resultaten al heeft Russell nog niet echt met zware tegenslagen of een snellere teamgenoot te maken gehad dus het is nog de vraag of hij een strijd met Carlos mentaal aan zou kunnen of gewoon breekt.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 11:06
  • Regenrace

    Posts: 1.991

    "Bij Ferrari deed hij eigenlijk ook niet onder voor Leclerc, zoals veel mensen graag willen denken."
    Oh my god, daar gaan we weer.

    Op de eerste plaats weten F1-volgers best wel dat Sainz het heel goed deed bij Ferrari.
    Maar hoe zat het nu precies? Daar ben je toch "analist" voor om dat uit de doeken te doen? En dan blijkt keer op keer, nu ook bij Villeneuve, dat ze liever op hun rommelige geheugen afgaan dan op keiharde cijfers. Kortom just another guy with an opinion.

    Hoe zat het dan wel? Sainz was een geweldige secondant bij Ferrari, en hooguit in zijn laatste jaar enige tijd sneller dan Leclerc, maar uiteindelijk toch niet. Sainz was in de kwalificatie 0,1 sec langzamer en startte gemiddeld 1 positie achter Leclerc. In de race eindigde hij gemiddeld 0,7 positie achter Leclec.

    Dat is weinig, maar omdat dit over 174 races is gerekend (en rare a-typische uitslagen eruit zijn gehaald die de boel kunnen vertekenen), zijn dat wel robuuste cijfers. Voorts, afgezien van kleine schommelingen, is er in die 4 jaar ook nooit sprake geweest van een ontwikkeling ten gunste van de een of ander. Het is een stabiel permanent verschil tussen de twee.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 09:48
    • Paulie

      Posts: 4.580

      Villeneuve zegt dat Sainz eigenlijk niet voor Leclerc onder deed, dat klopt feitelijk inderdaad niet, het moet zijn: Sainz deed niet VEEL voor Leclerc onder. ik bedoel over carrière samen bij Ferrari (2021‑2024): Leclerc had 996 punten, tegenover 882 voor Sainz.
      Klopt dat Leclerc een kleine marge had t.o.v. Carlos, maar die laatste zag ik toch echt nooit als secondant, dan ben je toch overtuigend de waterdrager, daarbij denk ik meer aan rijders als Rubens, Vallteri en consorten. Sainz ging (wanneer mogelijk) voor eigen succes.

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 10:13
    • snailer

      Posts: 29.967

      Sainz heeft altijd odd races gehad in zeer positieve zo'n. Eigenlijk in de races naast Verstappen is dat nooit gebeurd. Denk het enige jaar.
      Echter heeft hij ook flinke flaters. Meestal in de regen zie ik de laatste tijd.

      • + 1
      • 30 sep 2025 - 10:40
  • Knalpijp

    Posts: 2.097

    Nou bergafwaarts is ook overdreven, Bulls en McLaren superieure.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 09:59
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.756

    Waar Sainz ook zat - er zat weinig verschil tussen hem en zijn teamgenoten. Je kan niet zeggen dat hij door iemand duidelijk met solide verschillen verslagen was. Bij TR waren de verschillen minimaal, bij Ferrari ook en bij andere teams versloeg hij zelfs zijn teamgenoten.. met name Norris bij McLaren. Hij is geen absolute topper maar staat zeker een solide rijder die net boven een sub-topper staat.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 10:30
    • DonKarst

      Posts: 534

      Bij TR was het verschil helemaal niet minimaal.
      Max haalde bijna 3x zo veel punten.

      • + 2
      • 30 sep 2025 - 11:24
  • John6

    Posts: 11.031

    Ik denk dat het nogal meevalt voor nu de slechte berichten over Lewis, het ergste moet nog gaan komen voor hem, Lewis en Ferrari was en is een heel slecht idee, en alle kenners hadden dit al ver van tevoren gemeld, moeten ook niet doen dat dit nu een echte verrassing is wat we zien.

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 10:43
  • F1jos

    Posts: 4.691

    Het volgende bericht: Ferrari gaat bergafwaarts sinds de komst van Hamilton.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 13:13
  • jd2000

    Posts: 7.318

    Hoe je het ook uitlegt, Ferrari is het team van net niet. Bij Ferrari zijn ze zo zelfgenoegzaam dat ze gewoon niet onder ogen willen zien dat hun aanpak niet werkt. Het is zo voorspelbaar wat daar gebeurt. Vasseur zit ondertussen ook in geleende tijd. Bij Ferrari wordt niets opgelost, maar iemand moet de schuld krijgen. Vervolgens trap je die eruit en dan ga je op dezelfde voet verder.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 14:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

