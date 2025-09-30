'Ferrari gaat bergafwaarts na vertrek van Carlos Sainz'

Carlos Sainz begint eindelijk in vorm te komen bij het team van Williams. In Azerbeidzjan kende hij een geweldig weekend, en wist hij zelfs als derde te finishen. Volgens Jacques Villeneuve heeft Sainz altijd tijd nodig om op stoom te komen, en beginnen ze bij Ferrari de impact van zijn vertrek te voelen.

Sainz reed tot en met vorig jaar voor het topteam van Ferrari. Bij de Scuderia deed hij het zeker niet slecht, en wist hij meerdere races te winnen. Sainz kreeg echter geen nieuw contract, want Ferrari had een deal gesloten met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit heeft het dit jaar echter zwaar, en hij stond zelfs nog geen enkele keer op het podium.

'Sainz heeft tijd nodig'

Sainz had tijd nodig om te wennen aan zijn nieuwe omgeving bij Williams. Volgens oud-kampioen Jacques Villeneuve is dat niet vreemd, hij legt dat uit aan OLBG: "Als je naar zijn loopbaan kijkt, dan heeft het altijd een tijdje geduurd, misschien wel een half seizoen, voordat hij op stoom kwam bij een nieuw team. Hij heeft altijd wat tijd nodig, maar in die periode zorgt hij er wel voor dat het hele team beter gaat draaien. Dat is iets wat in elk team gebeurde waar hij bij kwam."

Gaat Ferrari bergafwaarts?

Volgens Villeneuve wordt Sainz vaak onderschat in vergelijking met zijn teamgenoten: "Op een gegeven moment had hij vaak een teamgenoot die misschien slechts een paar honderdsten sneller was. Die teamgenoot was echter ook sneller dankzij het werk van Sainz. Uiteindelijk werd Sainz zelf sneller."

"Bij Ferrari deed hij eigenlijk ook niet onder voor Leclerc, zoals veel mensen graag willen denken. En elke keer als hij een team verliet, ging dat team daarna bergafwaarts. Dat was echt elke keer weer het geval. En dat is nu ook zo met Ferrari."