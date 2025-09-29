user icon
Schrikmoment voor Verstappen: F1-kampioen crasht bijna op Nordschleife
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 11:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de negende race van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Op de iconische Nürburgring Nordschleife kende hij een geweldige dag, en wist hij samen met Chris Lulham te winnen. De onboardbeelden van de kwalificatie later echter wel zien dat Verstappen een engeltje op zijn schouder had.

Verstappen en Lulham maakten afgelopen weekend hun GT3-debuut op de Nordschleife. In een Ferrari 296 GT3 die werd gerund door Emil Frey Racing vochten ze het hele weekend met de andere toppers. In de kwalificatie leek Verstappen lange tijd op weg te zijn naar een prachtige pole position, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde tijd.

Prachtige beelden

De organisatie van de NLS-race deelt nu de volledige onboardbeelden van Verstappens rondje over de Nordschleife in de kwalificatie. Via drie camerastandpunten kan men zien hoe Verstappen zich over de Groene Hel worstelt. Als een ervaren langeafstandscoureur snijdt hij door het verkeer heen, maar toch was er één moment waarop alles mis had kunnen gaan.

Twee wielen door het gras

Rond minuut 4:40 in de video is te zien hoe Verstappen een aantal langzamere auto's tegenkomt op de Nordschleife. Hij haalt zonder al te veel problemen een Audi in, waarna er direct ook een blauwe BMW voor zijn neus opduikt. De coureur van deze auto lijkt niet helemaal door te hebben dat de Ferrari van Verstappen in aantocht is, en hij laat net niet genoeg ruimte als Verstappen hem wil passeren.

Verstappen reageert direct en gaat met twee wielen over het gras. Hij laat zijn gas echter niet los, en houdt de Ferrari 'gewoon' onder controle. Verstappen lijkt nauwelijks in de war te raken van het moment, en hij knalde door. Hij noteerde de derde tijd, en greep bij de start van de race de leiding. Deze plek gaf hij niet meer uit handen.

Geniet van Verstappens ronde door te kijken naar onderstaande video!

Paulie

Posts: 4.559

Ja, de titel was erg dik aangezet, geen idee waarom want dat doen ze eigenlijk zelden of nooit. Acties zelf was weinig aan de hand

  • 3
  • 29 sep 2025 - 13:11
Reacties (8)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.559

    Daar werd Max niet warm of koud van. Heel misschien dacht hij even: whoops

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 11:28
    • Remco_F1

      Posts: 3.162

      Ik vraag me oprecht af of dit een gevaarlijk moment was voor Max, ik bedoel in de F1 komt dit ook wel eens voor, voorbeeld is Norris die laatst nog door het gras ging, gaat echter altijd prima.

      • + 1
      • 29 sep 2025 - 12:51
    • Paulie

      Posts: 4.559

      Ja, de titel was erg dik aangezet, geen idee waarom want dat doen ze eigenlijk zelden of nooit. Acties zelf was weinig aan de hand

      • + 3
      • 29 sep 2025 - 13:11
    • Larry Perkins

      Posts: 60.222

      Leuk filmpje, wel lachen dat hij steeds zijn middelvinger opstak wanneer hij een sukkel inhaalde, typisch Max...

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 14:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.402

    De coureur van de blauwe BMW was zich rot geschrokken omdat Max zonder helm reed en ging in paniek precies voor Max rijden.
    Gelukkig voor onze ster coureur, die meer met dit bijltje had/heeft gehakt, kon hij zonder kleerscheuren verder rijden.
    Na afloop kon Max er wel om lachen en gaf de BMW coureur toch nog 'n schouderklopje.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 11:35
  • MacGyver

    Posts: 3.947

    Van Pa geleerd, die is rally kampioen

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 11:54
  • De Vogel is Geland

    Posts: 532

    De NLS was oldskool rauw racen in de autosport sfeer van vroeger. Alles door elkaar heen op de baan, zelfs ambu’s die ineens langs komen zeilen. Geweldig!

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 12:24
  • snailer

    Posts: 29.936

    Even gekeken. Dacht ik. Tonen ze de hele ronde.

    En ik maar wachten op de snelle handjes. Die kwamen dus niet. Vraag me af waar hij bijna crashte. Er was namelijk geen moment dat hij geen controle had. Of weg met dubbele ontkenning. Hij was altijd in controle.
    Wel hier en daar onderstuur zeg. Daar kan Verstappen niet hard mee. Zegt men. Dus ik geloof het.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 13:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
