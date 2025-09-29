Schrikmoment voor Verstappen: F1-kampioen crasht bijna op Nordschleife

Max Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de negende race van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Op de iconische Nürburgring Nordschleife kende hij een geweldige dag, en wist hij samen met Chris Lulham te winnen. De onboardbeelden van de kwalificatie later echter wel zien dat Verstappen een engeltje op zijn schouder had.

Verstappen en Lulham maakten afgelopen weekend hun GT3-debuut op de Nordschleife. In een Ferrari 296 GT3 die werd gerund door Emil Frey Racing vochten ze het hele weekend met de andere toppers. In de kwalificatie leek Verstappen lange tijd op weg te zijn naar een prachtige pole position, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde tijd.

Prachtige beelden

De organisatie van de NLS-race deelt nu de volledige onboardbeelden van Verstappens rondje over de Nordschleife in de kwalificatie. Via drie camerastandpunten kan men zien hoe Verstappen zich over de Groene Hel worstelt. Als een ervaren langeafstandscoureur snijdt hij door het verkeer heen, maar toch was er één moment waarop alles mis had kunnen gaan.

Twee wielen door het gras

Rond minuut 4:40 in de video is te zien hoe Verstappen een aantal langzamere auto's tegenkomt op de Nordschleife. Hij haalt zonder al te veel problemen een Audi in, waarna er direct ook een blauwe BMW voor zijn neus opduikt. De coureur van deze auto lijkt niet helemaal door te hebben dat de Ferrari van Verstappen in aantocht is, en hij laat net niet genoeg ruimte als Verstappen hem wil passeren.

Verstappen reageert direct en gaat met twee wielen over het gras. Hij laat zijn gas echter niet los, en houdt de Ferrari 'gewoon' onder controle. Verstappen lijkt nauwelijks in de war te raken van het moment, en hij knalde door. Hij noteerde de derde tijd, en greep bij de start van de race de leiding. Deze plek gaf hij niet meer uit handen.

Geniet van Verstappens ronde door te kijken naar onderstaande video!