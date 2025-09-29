user icon
Verstappen-hype neemt toe: Tientallen miljoenen kijkers voor Nürburgring-avontuur

Verstappen-hype neemt toe: Tientallen miljoenen kijkers voor Nürburgring-avontuur
  Gepubliceerd op 29 sep 2025 08:48
  • comments 5
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij reed een snaarstrakke race, en kroonde zich samen met zijn teamgenoot Chris Lulham tot winnaar. Verstappens GT3-avontuur op de Nürburgring trok veel kijkers, tientallen miljoenen mensen hebben naar de race gekeken.

Voor Verstappen is racen niet alleen zijn werk, het is ook zijn grote hobby. Hij droomt ervan om in de toekomst deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij zet langzaam stapjes richting zijn grote doel. Enkele weken geleden haalde hij zijn Permit A, en afgelopen weekend maakte hij zijn GT3-debuut.

Samen met Lulham bestuurde hij een Ferrari 296 GT3 die werd gerund door Emil Frey Racing. In de kwalificatie noteerde Verstappen de derde tijd, waarna hij bij de start van de race direct de koppositie greep. Hij bouwde een enorme voorsprong op, waarna hij na twee uurtjes racen het stuur over gaf aan Lulham. De Brit maakte daarna geen fout, en schonk de equipe de overwinning.

42 miljoen kijkers

De hype voor de race was enorm, en wereldwijd keken er miljoenen mensen via verschillende livestreams naar het evenement. Dat was eerder ook het geval toen Verstappen en Lulham hun Permit A behaalden tijdens hun eerdere race. De Telegraaf meldt dat er toen bij elkaar opgeteld zo'n 42 miljoen (!) mensen naar het Nordschleife-avontuur hebben gekeken.

GT3-debuut grote aandachtstrekker

De Telegraaf meldt dat de data van de NLS9-race van afgelopen weekend, pas later in de week beschikbaar komen. Wie een blikt werpt op de YouTube-kanalen die de race uitzonden, ziet dat de cijfers oplopen. Via het officiële account van de Nürburgring keken er 454.000 mensen naar de Engelse livestream, en 500.000 mensen naar de Duitse stream. Via het kanaal Auto Addiction keken er nog veel meer mensen. De Duitse stream trok hier 1,3 miljoen kijkers, terwijl de Engelse stream 2,4 miljoen kijkers trok. 

De race was nog via veel andere streams te bekijken, dus de kans is groot dat Verstappens GT3-zege een vergelijkbaar aantal kijkers naar de race heeft getrokken, dan eerder bij zijn debuut.

  • monzaron

    Posts: 583

    Ik heb op 5 verschillende streams gekeken, wordt iik als 1 viewer gezien of 5 😊

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 08:56
    • arone

      Posts: 1.139

      Ja want 8,4M hebben dat ook gedaan? Wat is je punt?

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 09:15
    • monzaron

      Posts: 583

      Mijn punt is dat het totaal van zeg maar 45 miljoen overdreven is ! 😁

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 09:38
    • Polleke2

      Posts: 1.739

      Ah zelfs dit moet afgezeken worden.

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 09:52
  • William-E

    Posts: 482

    Knap, de meesten van ons krijgen nog geen 10 kijkers bij elkaar…

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 09:36

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

