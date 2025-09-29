Verstappen-hype neemt toe: Tientallen miljoenen kijkers voor Nürburgring-avontuur

Max Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij reed een snaarstrakke race, en kroonde zich samen met zijn teamgenoot Chris Lulham tot winnaar. Verstappens GT3-avontuur op de Nürburgring trok veel kijkers, tientallen miljoenen mensen hebben naar de race gekeken.

Voor Verstappen is racen niet alleen zijn werk, het is ook zijn grote hobby. Hij droomt ervan om in de toekomst deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij zet langzaam stapjes richting zijn grote doel. Enkele weken geleden haalde hij zijn Permit A, en afgelopen weekend maakte hij zijn GT3-debuut.

Samen met Lulham bestuurde hij een Ferrari 296 GT3 die werd gerund door Emil Frey Racing. In de kwalificatie noteerde Verstappen de derde tijd, waarna hij bij de start van de race direct de koppositie greep. Hij bouwde een enorme voorsprong op, waarna hij na twee uurtjes racen het stuur over gaf aan Lulham. De Brit maakte daarna geen fout, en schonk de equipe de overwinning.

42 miljoen kijkers

De hype voor de race was enorm, en wereldwijd keken er miljoenen mensen via verschillende livestreams naar het evenement. Dat was eerder ook het geval toen Verstappen en Lulham hun Permit A behaalden tijdens hun eerdere race. De Telegraaf meldt dat er toen bij elkaar opgeteld zo'n 42 miljoen (!) mensen naar het Nordschleife-avontuur hebben gekeken.

GT3-debuut grote aandachtstrekker

De Telegraaf meldt dat de data van de NLS9-race van afgelopen weekend, pas later in de week beschikbaar komen. Wie een blikt werpt op de YouTube-kanalen die de race uitzonden, ziet dat de cijfers oplopen. Via het officiële account van de Nürburgring keken er 454.000 mensen naar de Engelse livestream, en 500.000 mensen naar de Duitse stream. Via het kanaal Auto Addiction keken er nog veel meer mensen. De Duitse stream trok hier 1,3 miljoen kijkers, terwijl de Engelse stream 2,4 miljoen kijkers trok.

De race was nog via veel andere streams te bekijken, dus de kans is groot dat Verstappens GT3-zege een vergelijkbaar aantal kijkers naar de race heeft getrokken, dan eerder bij zijn debuut.