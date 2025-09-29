Zit Brown te wachten op terugkeer Horner: "Je bent hier niet bevriend"

Nu Christian Horner weer wordt gelinkt aan een mogelijke terugkeer in de Formule 1, heeft Zak Brown zijn visie gegeven op de voormalig teambaas van Red Bull Racing. De McLaren-CEO erkent Horners successen, maar benadrukt tegelijk dat de Formule 1 geen plek is waar iedereen vrienden hoeft te zijn.

Horner werd na de Grand Prix van Groot-Brittannië op straat gezet door Red Bull Racing. De Engelsman nam afscheid met maar liefst acht rijders- en zes constructeurstitels in de F1. Nadien wordt er langzamerhand steeds meer gespeculeerd over de toekomst van Horner. Mogelijk keert hij terug in de Formule 1 bij Alpine of Haas.

Brown prijst carrière Horner

“Horner heeft een geweldige carrière gehad in de Formule 1”, zegt Brown in gesprek met Bloomberg. “Zijn palmares spreekt voor zich: meerdere titels bij de constructeurs en de coureurs. Maar deze sport draait niet om gezelligheid. Je hebt verschillende karakters nodig, en die rivaliteit hoort er juist bij.”

Volgens Brown is dat ook wat de Formule 1 zo aantrekkelijk maakt voor fans. “Je hoeft niet iedereen aardig te vinden. We drinken heus niet allemaal samen een kop thee, maar juist dat maakt het interessant. De sport leeft niet alleen op de baan, maar ook daarnaast. Dat is het mooie: het is een klein wereldje waarin iedereen elkaar kent, en dat geeft authenticiteit. Het is bijna het Netflix-effect.”

Horner inmiddels echt weg bij Red Bull

De opmerkingen van Brown volgen op de geruchten dat Horner binnen afzienbare tijd weer zou kunnen instappen bij een team. Red Bull zette hem in juli na ruim twintig jaar de deur uit, ondanks een erelijst met zes constructeurstitels en acht wereldkampioenschappen dankzij onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen. Inmiddels is er een schikking getroffen, waarbij Horner naar verluidt een afkoopsom van zo’n zestig miljoen euro meekrijgt.

Die deal zou er bovendien voor zorgen dat Horner in 2026 alweer beschikbaar is om terug te keren in de Formule 1. Mocht dat gebeuren, dan lijkt het erop dat de altijd uitgesproken Brit ook in de toekomst voor de nodige spanning in de paddock kan zorgen – precies het soort dynamiek waar Brown het over heeft.