Zit Brown te wachten op terugkeer Horner: "Je bent hier niet bevriend"
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 10:09
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Nu Christian Horner weer wordt gelinkt aan een mogelijke terugkeer in de Formule 1, heeft Zak Brown zijn visie gegeven op de voormalig teambaas van Red Bull Racing. De McLaren-CEO erkent Horners successen, maar benadrukt tegelijk dat de Formule 1 geen plek is waar iedereen vrienden hoeft te zijn.

Horner werd na de Grand Prix van Groot-Brittannië op straat gezet door Red Bull Racing. De Engelsman nam afscheid met maar liefst acht rijders- en zes constructeurstitels in de F1. Nadien wordt er langzamerhand steeds meer gespeculeerd over de toekomst van Horner. Mogelijk keert hij terug in de Formule 1 bij Alpine of Haas. 

Brown prijst carrière Horner

“Horner heeft een geweldige carrière gehad in de Formule 1”, zegt Brown in gesprek met Bloomberg. “Zijn palmares spreekt voor zich: meerdere titels bij de constructeurs en de coureurs. Maar deze sport draait niet om gezelligheid. Je hebt verschillende karakters nodig, en die rivaliteit hoort er juist bij.”

Volgens Brown is dat ook wat de Formule 1 zo aantrekkelijk maakt voor fans. “Je hoeft niet iedereen aardig te vinden. We drinken heus niet allemaal samen een kop thee, maar juist dat maakt het interessant. De sport leeft niet alleen op de baan, maar ook daarnaast. Dat is het mooie: het is een klein wereldje waarin iedereen elkaar kent, en dat geeft authenticiteit. Het is bijna het Netflix-effect.”

Horner inmiddels echt weg bij Red Bull

De opmerkingen van Brown volgen op de geruchten dat Horner binnen afzienbare tijd weer zou kunnen instappen bij een team. Red Bull zette hem in juli na ruim twintig jaar de deur uit, ondanks een erelijst met zes constructeurstitels en acht wereldkampioenschappen dankzij onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen. Inmiddels is er een schikking getroffen, waarbij Horner naar verluidt een afkoopsom van zo’n zestig miljoen euro meekrijgt.

Die deal zou er bovendien voor zorgen dat Horner in 2026 alweer beschikbaar is om terug te keren in de Formule 1. Mocht dat gebeuren, dan lijkt het erop dat de altijd uitgesproken Brit ook in de toekomst voor de nodige spanning in de paddock kan zorgen – precies het soort dynamiek waar Brown het over heeft.

Reacties (2)

    Horner heeft het zelf verkloot bij Red Bull, hij had alles, maar het was maar niet genoeg, dan weet je wat er gaat gebeuren.

    En wat hij had bij Red Bull zal hij bij geen 1 ander team meer gaan vinden, een team overnemen kan hij zelf nooit, zich inkopen, nou nou dan heb je het gewonnen, hij heeft slechte keuzes gemaakt bij Red Bull.

    Red Bull heeft er goed aangedaan Horner eruit te gooien toen het moment daar was.

    • 29 sep 2025 - 10:19
      ....en dan krijgt hij ook maar zo'n schamel k*tbedragje mee.
      Men moest zich schamen daar bij Redbull...

      • 29 sep 2025 - 11:40

