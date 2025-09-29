Steiner waarschuwt: "McLaren moet Norris opofferen voor Piastri met naderende Verstappen"

Guenther Steiner laat er geen twijfel over bestaan: McLaren moet vroeg of laat een keuze maken tussen Lando Norris en Oscar Piastri. De voormalig Haas-teambaas ziet hoe Max Verstappen met zijn recente zeges de spanning opvoert en vindt dat de Britse renstal zich niet langer de luxe kan veroorloven om beide rijders vrijuit te laten vechten.

Na het weekend in Bakoe, waar Verstappen opnieuw toesloeg, is de titelstrijd volledig open. Piastri staat nog altijd aan de leiding in het WK-klassement, met 25 punten voorsprong op Norris, maar het gat naar Verstappen is inmiddels geslonken tot 44 punten. Daarmee is de Nederlander dichterbij dan McLaren lief is.

Steiner tipt McLaren

Volgens Steiner moet de prioriteit van het team helder zijn. “Uiteindelijk draait het erom dat je één coureur kampioen maakt. Twee mannen vrij laten racen klinkt mooi, maar de kans dat je daardoor beide titels verliest, is levensgroot,” zegt hij in de podcast Red Flags. “Het team staat altijd boven de coureur, hoe pijnlijk dat soms ook is. Ook al is Lando het gezicht van McLaren, als Piastri de grootste kans maakt, moet hij het speerpunt worden.”

McLaren hanteert tot nu toe de zogenoemde Papaya Rules, waarbij Norris en Piastri de vrijheid krijgen om tegen elkaar te racen zolang het eerlijk en schoon blijft. Dat leverde eerder dit jaar nog spectaculaire duels op, zoals in Oostenrijk. Maar Steiner ziet daarin juist een gevaar. “Vorig jaar werkte het niet, en als ze nu dezelfde aanpak hanteren, kan dat de titel kosten. Tot nu toe dachten ze dat Max geen bedreiging was, maar dat is duidelijk veranderd. Er moet een moment komen dat er een regel wordt opgelegd, ook al maakt dat iemand ongelukkig. Zo werkt Formule 1.”

McLaren-CEO Zak Brown benadrukte eerder nog dat de titelstrijd volledig tussen Norris en Piastri beslist moet worden. Toch groeit de druk om in te grijpen, zeker nu Verstappen steeds dichterbij sluipt. Het team balanceert zo op een dunne lijn tussen spektakel en strategisch verstand.