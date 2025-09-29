user icon
icon

Steiner waarschuwt: "McLaren moet Norris opofferen voor Piastri met naderende Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Steiner waarschuwt: "McLaren moet Norris opofferen voor Piastri met naderende Verstappen"
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 12:09
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Guenther Steiner laat er geen twijfel over bestaan: McLaren moet vroeg of laat een keuze maken tussen Lando Norris en Oscar Piastri. De voormalig Haas-teambaas ziet hoe Max Verstappen met zijn recente zeges de spanning opvoert en vindt dat de Britse renstal zich niet langer de luxe kan veroorloven om beide rijders vrijuit te laten vechten.

Na het weekend in Bakoe, waar Verstappen opnieuw toesloeg, is de titelstrijd volledig open. Piastri staat nog altijd aan de leiding in het WK-klassement, met 25 punten voorsprong op Norris, maar het gat naar Verstappen is inmiddels geslonken tot 44 punten. Daarmee is de Nederlander dichterbij dan McLaren lief is.

Meer over McLaren Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

19 sep
 Verstappen voert de druk op en passeert Norris

Verstappen voert de druk op en passeert Norris

23 sep

Steiner tipt McLaren

Volgens Steiner moet de prioriteit van het team helder zijn. “Uiteindelijk draait het erom dat je één coureur kampioen maakt. Twee mannen vrij laten racen klinkt mooi, maar de kans dat je daardoor beide titels verliest, is levensgroot,” zegt hij in de podcast Red Flags. “Het team staat altijd boven de coureur, hoe pijnlijk dat soms ook is. Ook al is Lando het gezicht van McLaren, als Piastri de grootste kans maakt, moet hij het speerpunt worden.”

McLaren hanteert tot nu toe de zogenoemde Papaya Rules, waarbij Norris en Piastri de vrijheid krijgen om tegen elkaar te racen zolang het eerlijk en schoon blijft. Dat leverde eerder dit jaar nog spectaculaire duels op, zoals in Oostenrijk. Maar Steiner ziet daarin juist een gevaar. “Vorig jaar werkte het niet, en als ze nu dezelfde aanpak hanteren, kan dat de titel kosten. Tot nu toe dachten ze dat Max geen bedreiging was, maar dat is duidelijk veranderd. Er moet een moment komen dat er een regel wordt opgelegd, ook al maakt dat iemand ongelukkig. Zo werkt Formule 1.”

McLaren-CEO Zak Brown benadrukte eerder nog dat de titelstrijd volledig tussen Norris en Piastri beslist moet worden. Toch groeit de druk om in te grijpen, zeker nu Verstappen steeds dichterbij sluipt. Het team balanceert zo op een dunne lijn tussen spektakel en strategisch verstand.

da_bartman

Posts: 6.123

Nou, stel dat Max komend weekend ook wint, dan zou je als McLaren wel heel dom zijn als je geen prioriteit gaat geven aan Oscar. Want dan weet je dat Max om de winst gaat meedoen in alle resterende races en is Norris sowieso gezien..

  • 2
  • 29 sep 2025 - 12:47
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Guenther Steiner Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Avb1

    Posts: 121

    Dit is waarom je geen F1 team baas meer bent wat een clown.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 12:18
    • da_bartman

      Posts: 6.123

      Nou, stel dat Max komend weekend ook wint, dan zou je als McLaren wel heel dom zijn als je geen prioriteit gaat geven aan Oscar. Want dan weet je dat Max om de winst gaat meedoen in alle resterende races en is Norris sowieso gezien..

      • + 2
      • 29 sep 2025 - 12:47
  • @

    Posts: 362

    2 honden vechten om een been, de 3e gaat er mee heen. Lijkt me toch een bekend spreekwoord, maar niet voor meneer Brown blijkbaar, ik heb het idee dat hij het teveel wil organiseren, teveel wil regelen, ten koste van alles

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 12:28
    • Erik FW34

      Posts: 3.761

      Ik denk eerder dat Brown probeert te managen dat McLaren 1 en 2 bij de coureurs wordt. Snap dat hij dat probeert, maar zeer risicovol natuurlijk

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:07
    • @

      Posts: 362

      @Erik, ja, het leek er allemaal te goed uit te zien voor McLaren, maar inmiddels lijkt RBR de weg omhoog gevonden te hebben zoals we gezien hebben, maar moet het meneer Brown niet teveel naar zn hoofd stijgen dat ie zijn wil al kan opleggen aan het hele veld. Ik denk dat het weer een ontknoping wordt als 2021 alleen minder giftig en tussen Verstappen en Piastri, Norris is er niet klaar voor mentaal

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 13:16
  • Larry Perkins

    Posts: 60.222

    Wel flauw van Steiner om McLaren effe te waarschuwen, daar waren Brown en Stella anders nooit opgekomen en Max is daardoor zelfs geen outsider voor de titel meer...

    Franz Hermann: "Bij ons in de GT3 zou Steiner vanwege dergelijke achterbakse tips worden gekielhaald en gevierendeeld!"

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 13:06
  • Knalpijp

    Posts: 2.092

    Die Steiner spoort ook niet!!

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 13:11
  • nutstree

    Posts: 606

    ik dacht dat mclaren al de constructeurstitel binnen had of eigenlijk niet meer kon ontlopen?

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 14:25

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar