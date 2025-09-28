user icon
Brown en McLaren vrezen Verstappen: "We willen Max daar weg"
  • Gepubliceerd op 28 sep 2025 17:45
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Zak Brown houdt Max Verstappen nauwlettend in de gaten, maar hoopt tegelijk dat de viervoudig wereldkampioen snel geen bedreiging meer vormt in de titelstrijd in de Formule 1. De CEO van McLaren ziet zijn eigen coureurs als de grote kanshebbers voor 2025, ondanks dat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing de smaak te pakken heeft.

Ondanks de twee recente zeges van Verstappen in de afgelopen twee F1-races, weigert de Nederlander zelf te veel woorden vuil te maken aan een mogelijke prolongatie van zijn wereldtitel. McLaren is echter gewaarschuwd. "Je moet altijd rekening houden met Max," benadrukt Brown in gesprek met Bloomberg.

De Amerikaan kijkt vooral naar de eigen prestaties. "We moeten ons concentreren op wat wij altijd doen. In het constructeurskampioenschap ziet het er uitstekend uit. In Baku hadden we al een kans om de klus te klaren, maar laten we het daar maar niet over hebben. Hopelijk lukt het wel in Singapore."

Voor Brown is het ideaalplaatje duidelijk: Lando Norris en Oscar Piastri die het onderling uitmaken in de titelstrijd. "We willen Max daar weg hebben. Ons doel is dat zij samen om de wereldtitel kunnen vechten, met gelijke kansen en gelijkwaardig materiaal."

De teambaas benadrukt dat McLaren de kampioensstrijd zo puur mogelijk wil laten verlopen. Toch sluit hij niet uit dat omstandigheden, zoals een safetycar, invloed kunnen hebben. "Maar het belangrijkste is dat Lando en Oscar tot in Abu Dhabi in de race blijven. Dan is het simpel: moge de beste winnen."

Voor de zomerstop leek de situatie van Verstappen en Red Bull uitzichtloos. Na zijn tweede plaats in de GP van Canada, kwam de Nederlander vier races achter elkaar niet op het podium terecht, inclusief een bloedeloze negende plaats in Hongarije. Maar nadat de RB21 een verbeterde vloer heeft gekregen, won Verstappen de GP van Italië en Azerbeidzjan en heerst het optimisme weer bij Red Bull. Al is de voorsprong van Piastri op Verstappen nog wel 69 punten.

monzaron

Posts: 581

‘’Ons doel is dat zij samen om de wereldtitel kunnen vechten, met gelijke kansen en gelijkwaardig materiaal.
De teambaas benadrukt dat McLaren de kampioensstrijd zo puur mogelijk wil laten verlopen.’’

Haha, als die Zak dat heeft verteld 🤔🤣

  • 1
  • 28 sep 2025 - 19:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.394

    "Zack Brown houdt Max Verstappen nauwlettend in de gaten, maar hoopt tegelijk dat de viervoudig wereldkampioen snel geen bedreiging meer vormt in de titelstrijd in de Formule".

    De dikke heeft daarom 'n contract afgesloten met 'n scherpschutter die Max op de korrel gaat nemen....."We doen het zekere voor het onzekere" ...aldus Zack Brown.

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 19:18
  • monzaron

    Posts: 581

    ‘’Ons doel is dat zij samen om de wereldtitel kunnen vechten, met gelijke kansen en gelijkwaardig materiaal.
    De teambaas benadrukt dat McLaren de kampioensstrijd zo puur mogelijk wil laten verlopen.’’

    Haha, als die Zak dat heeft verteld 🤔🤣

    • + 1
    • 28 sep 2025 - 19:36
  • Snorremans

    Posts: 31

    Zakkie B kan wel eens van een koude kermis thuiskomen.

    Ze knijpen hem behoorlijk in Woking.

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 19:50
  • elflitso

    Posts: 1.485

    Als je tussen de regels door leest vond Zak dat de RBR geen vergelijkbaar materiaal was de afgelopen 2 races. Dat kun je op 2 manieren lezen. Of de RBR is ineens superieur geworden of is McLaren zelf aan het inkakken. We gaan het zien!

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 19:57

