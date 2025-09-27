user icon
Verstappen geniet van historische Nürburgring-zege: "Moet nog wat ervaring opdoen!"

Verstappen geniet van historische Nürburgring-zege: "Moet nog wat ervaring opdoen!"
  Gepubliceerd op 27 sep 2025 16:39
  13
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en zijn teamgenootje Chris Lulham hebben bij hun NLS-debuut in een GT3-bolide direct gewonnen. Op de Nürburgring Nordschleife hielden ze na vier uur racen de concurrentie met speels gemak achter zich, en daar was Verstappen blij mee.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil deelnemen aan GT3-races. Vandaag was het zover, en kwam hij de baan op in de Nürburgring Langstrecken Serie. Nadat hij twee weken geleden al zijn Permit A behaalde, kwam hij vandaag weer in actie. Na een derde tijd in de kwalificatie greep hij de leiding bij de start, bouwde hij zijn voorsprong uit tot ruim een minuut en gaf hij daarna het stuur over aan Lulham.

Hoe verliep de race?

Na afloop klonk hij tevreden: "Ja, het was super. De auto had functioneerde goed in de eerste twee stints in de droge omstandigheden, dat wist ik vooraf al. Met het verkeer pakte alles ook goed uit. Tijdens de eerste twee stints hebben we geen grote fouten gemaakt. Om dan de eerste keer te winnen, is natuurlijk super."

Geen problemen

Verstappens start was zeer goed. Hij haalde direct twee auto's in, maar kwam ook goed weg. Achter hem raakten twee coureurs elkaar, maar van die chaos kreeg de regerend wereldkampioen helemaal niets mee: "In het begin heb ik daar niets van gezien. Na mijn stint heb ik dat op de televisie nog gezien." 

Wat brengt de toekomst?

Het was pas Verstappens tweede competitieve race op de Nordschleife, en over zijn droom is hij glashelder. In de Eiffel zijn ze voorlopig nog niet van hem af, want hij wil vaker racen: "Ik wil graag in de toekomst deelnemen aan de 24-uursrace, dat kan volgend jaar zo zijn. Ik moet nog wat ervaring opdoen, dus volgend jaar moet ik nog meer NLS-races rijden."

Wanneer Verstappen weer deelneemt aan een NLS-race is nog niet duidelijk.

Larry Perkins

Posts: 60.195

[i] Verstappen: "Moet nog wat ervaring opdoen!" [/i]

Ja klopt, lol, Max kreeg de kurk niet van de champagnefles, hihihi-hilarisch!
In de F1 wordt dat altijd voor hem gedaan...

  • 4
  • 27 sep 2025 - 16:54
Reacties (13)

Login om te reageren
    • elflitso

      Posts: 1.483

      En die drukte op het podium is hij ook niet gewend.:-))

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 19:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.383

    De onervaren Max heeft zijn eerste debuut-overwinning en heeft het al over meer ervaring....

    Nou moet ik wel zeggen dat hij het wel heeeeel goed gedaan heeft hoor.

    Ook moet ik zeggen dat de GT races mooi zijn om te zien en horen, men maakt dan ook drie keer zoveel herrie als de F1.....maar 'n zit van 4 uur is wel wat lang, laat staan de 24 uur-races.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 16:58
    • Larry Perkins

      Posts: 60.195

      Dat zijn acht zitjes van maar 3 uurtjes @Ouw, een heel uur per zitje korter dus dat valt best mee...

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 17:08
    • Olav Drol

      Posts: 570

      Nou ja, geen pole, geen ronde-record... Hij heeft nogal wat laten liggen...

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 17:30
    • schwantz34

      Posts: 40.904

      Max is zo f.cking snel dat hij een 24 uursrace binnen 22 uur weet te winnen @Ouw

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 18:54
  • Larry Perkins

    Posts: 60.195

    Vasseur in Singapore: "Hoe was 't op de Nordschleife Max?"
    Max: "Echt geweldig Fred, in een Ferrari heb ik nog iedere race gewonnen..."

    • + 3
    • 27 sep 2025 - 17:45
    • snailer

      Posts: 29.924

      Maak ze hier niet gek. Anders komt er weer een superlatief er uit rollen in de volgende header.

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 17:49
  • Larry Perkins

    Posts: 60.195

    Aus dem Himmel der Nürburgring-Nordschleife schickte Sabine Schmitz einen dicken Kuss an Max... 💋

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 18:17
  • Pietje Bell

    Posts: 31.191

    Mijn link met een ander bericht zit nog in het filter, dus bij deze linken haakjes.

    Max voor de camera na de kwalificatie:

    https://www.instagram(.)com/p/DPGXmKVDcfX/

    Max voor de camera na de race:

    https://www.instagram(.)com/p/DPG_8I0ioGw/

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 18:43
  • Pietje Bell

    Posts: 31.191

    Aangezien dit al 2 uur in het filter zit maar weer haakjes met een aangepaste tekst.

    Sophie, Victoria en een heleboel anderen hebben Max gefeliciteerd.
    Ik dacht even kijken wat Kelly ervan vond.
    Geen felicitatie te vinden tot op dit moment, maar ze heeft tijdens de wedstrijd
    vanaf 13:40u wel een boel andere belangrijke zaken gepost:

    https://i.imgur(.)com/hppeEf8.mp4

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 19:25
  • Pleen

    Posts: 663

    Moet nog wat ervaring opdoen om achterin het veld te rijden. :-)

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 19:29
  • elflitso

    Posts: 1.483

    Ze hadden wel een sponsor probleem daar. Pireli moest afgeplakt worden. Max en Chris hadden inplaats van een Yokohama cap een Michelin cap op.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 19:39

