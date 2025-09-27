Verstappen geniet van historische Nürburgring-zege: "Moet nog wat ervaring opdoen!"

Max Verstappen en zijn teamgenootje Chris Lulham hebben bij hun NLS-debuut in een GT3-bolide direct gewonnen. Op de Nürburgring Nordschleife hielden ze na vier uur racen de concurrentie met speels gemak achter zich, en daar was Verstappen blij mee.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil deelnemen aan GT3-races. Vandaag was het zover, en kwam hij de baan op in de Nürburgring Langstrecken Serie. Nadat hij twee weken geleden al zijn Permit A behaalde, kwam hij vandaag weer in actie. Na een derde tijd in de kwalificatie greep hij de leiding bij de start, bouwde hij zijn voorsprong uit tot ruim een minuut en gaf hij daarna het stuur over aan Lulham.

Hoe verliep de race?

Na afloop klonk hij tevreden: "Ja, het was super. De auto had functioneerde goed in de eerste twee stints in de droge omstandigheden, dat wist ik vooraf al. Met het verkeer pakte alles ook goed uit. Tijdens de eerste twee stints hebben we geen grote fouten gemaakt. Om dan de eerste keer te winnen, is natuurlijk super."

Geen problemen

Verstappens start was zeer goed. Hij haalde direct twee auto's in, maar kwam ook goed weg. Achter hem raakten twee coureurs elkaar, maar van die chaos kreeg de regerend wereldkampioen helemaal niets mee: "In het begin heb ik daar niets van gezien. Na mijn stint heb ik dat op de televisie nog gezien."

Wat brengt de toekomst?

Het was pas Verstappens tweede competitieve race op de Nordschleife, en over zijn droom is hij glashelder. In de Eiffel zijn ze voorlopig nog niet van hem af, want hij wil vaker racen: "Ik wil graag in de toekomst deelnemen aan de 24-uursrace, dat kan volgend jaar zo zijn. Ik moet nog wat ervaring opdoen, dus volgend jaar moet ik nog meer NLS-races rijden."

Wanneer Verstappen weer deelneemt aan een NLS-race is nog niet duidelijk.