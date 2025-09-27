Max Verstappen heeft opnieuw autosportgeschiedenis geschreven. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 won op de Nordschleife de NLS9-race met een Ferrari GT3-bolide. Samen met teamgenoot Chris Lulham kwam Verstappen als eerste over de streep op de legendarische Nürburgring.

Twee weken geleden reed Verstappen nog in een GT4 om zijn licentie te behalen. Dat deed hij overtuigend, waardoor hij dit weekend groen licht kreeg om deel te nemen in de GT3-klasse. Ook daar maakte de Nederlander meteen indruk.

Verstappen laat zich meteen gelden op Nordschleife

In de kwalificatie was Verstappen in de beginfase liefst 24 seconden sneller dan de rest van het veld. Uiteindelijk bleken Christian Krognes en Frank Stippler net iets sneller, waardoor de Red Bull-coureur vanaf P3 aan de race begon. Maar zoals zo vaak in de Formule 1, liet Verstappen ook hier bij de start geen twijfel bestaan. Nog voor de eerste bocht had hij zowel Krognes als Stippler te pakken en nam hij de leiding in handen. Daarna bouwde hij zijn voorsprong gestaag uit, vergelijkbaar met zijn dominante zeges in Italië en Azerbeidzjan eerder dit seizoen.

Verstappen en Lulham schrijven autosportgeschiedenis

Toen teamgenoot Lulham het stuur overnam, was het verschil met de concurrentie al zo groot dat hij de klus eenvoudig kon afmaken. Zonder fouten bracht de coureur van Verstappen.com de Ferrari naar de finish en pakte zo de overwinning. Voor Verstappen betekende dit wederom een triomf bij zijn debuut, net als destijds in 2016 bij Red Bull in de Formule 1.

Veel tijd om te genieten heeft de Limburger niet. Vanavond vliegt hij om 18.30 uur vanaf Keulen terug naar Monaco om zich klaar te stomen voor de Grand Prix van Singapore. Daar wacht hem opnieuw een duel met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Een zege zou Verstappen in de strijd om zijn vijfde wereldtitel nog meer in de kaart spelen.