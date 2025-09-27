user icon
Uitslag NSL9: Magistrale Verstappen schrijft geschiedenis en wint op Nordschleife

Uitslag NSL9: Magistrale Verstappen schrijft geschiedenis en wint op Nordschleife
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 16:01
  • comments 50
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft opnieuw autosportgeschiedenis geschreven. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 won op de Nordschleife de NLS9-race met een Ferrari GT3-bolide. Samen met teamgenoot Chris Lulham kwam Verstappen als eerste over de streep op de legendarische Nürburgring.

Twee weken geleden reed Verstappen nog in een GT4 om zijn licentie te behalen. Dat deed hij overtuigend, waardoor hij dit weekend groen licht kreeg om deel te nemen in de GT3-klasse. Ook daar maakte de Nederlander meteen indruk.

Verstappen laat zich meteen gelden op Nordschleife

In de kwalificatie was Verstappen in de beginfase liefst 24 seconden sneller dan de rest van het veld. Uiteindelijk bleken Christian Krognes en Frank Stippler net iets sneller, waardoor de Red Bull-coureur vanaf P3 aan de race begon. Maar zoals zo vaak in de Formule 1, liet Verstappen ook hier bij de start geen twijfel bestaan. Nog voor de eerste bocht had hij zowel Krognes als Stippler te pakken en nam hij de leiding in handen. Daarna bouwde hij zijn voorsprong gestaag uit, vergelijkbaar met zijn dominante zeges in Italië en Azerbeidzjan eerder dit seizoen.

Verstappen en Lulham schrijven autosportgeschiedenis

Toen teamgenoot Lulham het stuur overnam, was het verschil met de concurrentie al zo groot dat hij de klus eenvoudig kon afmaken. Zonder fouten bracht de coureur van Verstappen.com de Ferrari naar de finish en pakte zo de overwinning. Voor Verstappen betekende dit wederom een triomf bij zijn debuut, net als destijds in 2016 bij Red Bull in de Formule 1.

Veel tijd om te genieten heeft de Limburger niet. Vanavond vliegt hij om 18.30 uur vanaf Keulen terug naar Monaco om zich klaar te stomen voor de Grand Prix van Singapore. Daar wacht hem opnieuw een duel met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Een zege zou Verstappen in de strijd om zijn vijfde wereldtitel nog meer in de kaart spelen.

 

Larry Perkins

Posts: 60.195

Charles en Lewis in Singapore: "Hoe was 't op de Nordschleife Max?"
Max: "Simply lovely, en in een Ferrari was ik dit seizoen allang wereldkampioen geweest..."

  • 37
  • 27 sep 2025 - 16:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (50)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 27

    Schitterend debuut..echt hulde coureurs, team en Ferrari!!

    • + 19
    • 27 sep 2025 - 16:02
    • Larry Perkins

      Posts: 60.195

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

      Toller Debütsieg für
      MAX und CHRIS!
      S T R A ß E N F E S T !

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

      * 🛣️ = Straße, 🥳 = fest

      • + 19
      • 27 sep 2025 - 16:32
  • KiekisNL

    Posts: 2.133

    Nice hebben ze samen mooi geflikt zo.

    • + 5
    • 27 sep 2025 - 16:02
  • Need5Speed

    Posts: 3.225

    Hee, Ferrari won!

    • + 17
    • 27 sep 2025 - 16:04
    • Larry Perkins

      Posts: 60.195

      Charles en Lewis in Singapore: "Hoe was 't op de Nordschleife Max?"
      Max: "Simply lovely, en in een Ferrari was ik dit seizoen allang wereldkampioen geweest..."

      • + 36
      • 27 sep 2025 - 16:41
    • Maximo

      Posts: 9.541

      Larry +10

      • + 2
      • 27 sep 2025 - 16:44
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.420

      Zoals le Mans al weer 3 jaar

      • + 4
      • 27 sep 2025 - 17:00
  • Polleken

    Posts: 957

    Super gedaan !

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 16:05
  • DRS-zone

    Posts: 382

    Echt bizar dat je zoveel talent hebt dat je even een andere klasse instapt en meteen met overmacht iedereen wegrijdt.

    Heel knap en ik denk dat veel collega's er jaloers op zijn!

    • + 28
    • 27 sep 2025 - 16:09
    • hennie013

      Posts: 1.843

      Behalve Kyle Larson denk ik, die was toch volgens eigen zeggen de betere allround autocoureur ter wereld ! Zelfs beter dan Verstappen !
      Maar ja, als je enkel bochten naar links hebt of soms naar rechts , maar op street cirquits moet ie z'n 1e race nog winnen als ik me niet vergis !

      • + 14
      • 27 sep 2025 - 16:38
  • Rimmer

    Posts: 12.779

    Er MOET gezegd worden dat een aantal grote snelle namen niet op de ring aanwezig waren deze race (Stippler is ook gewoon een oude man van 50) maar dan nog is het buitengewoon knap wat Max hier weer doet. Vanavond ff rommelen met Kell en zondag nog even met de beentjes op tafel en dan ontspannen naar Singapore toe. Verdiend.

    • + 12
    • 27 sep 2025 - 16:09
    • snailer

      Posts: 29.923

      Ik heb vanmorgen even zitten kijken. Laatste kwartier van de kwalificatie. Hoorde bij het Duitse commentaar dat 1 van zijn tegenstanders, sorry dat ik zijn naam niet meer weet, dat de tweevoudig endurance kampioen zichzelf een betere racer vond.

      Het is dus niet dat er pannenkoeken meededen. Ik heb ook van eind eerste ronde tot de 4de ronde gekeken. Daar werd toevallig weer verteld dat de voorsprong die hij had na 4 rondes ongekend groot was.

      Ben daarna andere dingen gaan doen en zag nog een halve ronde voor het eind dat L u lham 24 seconde voor reed, maar dat hij 30 seconde of zo verloor op nummer 2 door gelevlaggen die de nummer 2 en verder niet hadden.
      Volgens mij kwamen de Fords niet voor de rondes die ik zag, maar die haalden p2 en p3. Blijkbaar speelde strategie ook een rol.

      4 uur vind ik een lange zit, maar h=ik had graag meer willen meemaken van de strategie. Dat was waardoor de Fords denk ik p2 en 3 haalden.

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 16:24
    • StevenQ

      Posts: 9.746

      De houder van het ronderecord reed gewoon mee

      • + 6
      • 27 sep 2025 - 16:30
    • De Vogel is Geland

      Posts: 524

      Feit blijft dat Verstappen reed, en de rest keek toe. De rest is slechts een voetnoot bij zijn prestatie.

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 16:32
    • VES

      Posts: 1.662

      @Rimmer “ Er MOET gezegd worden dat een aantal grote snelle namen niet op de ring aanwezig waren deze race”

      Die hadden zich voor dit weekend ziek gemeld, omdat ze wel wisten dat ze dit anders de rest van hun leven moesten aanhoren.

      • + 18
      • 27 sep 2025 - 16:59
  • ScrappyD2o

    Posts: 347

    Dat heeft Franz goed gedaan. En Chris ook. Maar wat een eerste stint was dat.

    • + 7
    • 27 sep 2025 - 16:11
    • snailer

      Posts: 29.923

      Franz moet het zitje van Tsunoda maar overnemen.

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 16:25
    • ScrappyD2o

      Posts: 347

      Lijkt me een prima plan

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 18:38
  • FerrariRules

    Posts: 3.123

    Kan ik als Ferrari fan eindelijk eens echt juichen voor een overwinning van Max. Top. 🤣🍻🥳

    • + 14
    • 27 sep 2025 - 16:14
    • schwantz34

      Posts: 40.904

      Dankzij Max hebben de Tifosi toch nog wat te vieren dit jaar!🍻

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 16:34
    • mario

      Posts: 14.110

      Le Mans vergeten???

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 17:34
    • Kubica

      Posts: 5.601

      Daar had Kubica toch al eerder voor gezorgd ..

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 18:11
  • Ernie5335

    Posts: 5.620

    Simply lovely 😉

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 16:17
  • schwantz34

    Posts: 40.904

    De allerbeste coureur ter wereld liet vandaag in zijn allereerste GT3 race nog maar weer eens zien waarom hij simply lovely de allerbeste coureur ter wereld is!

    • + 18
    • 27 sep 2025 - 16:19
  • Joeppp

    Posts: 8.066

    Ik kreeg er een beetje het tour de france gevoel bij. 4 uur de tv aan, soms even kijken als er wat gebeurde, bakje koffie en ondertussen thuis wat rommelen. Zoals in een ander draadje zegt mij deze competitie niet zoveel maar het brengt veel los bij het publiek dat Max meedoet. Daarnaast vind ik het gaaf om te zien dat hij met een eigen team jonge coureurs de kans geeft, niet alleen met advies maar door er ook samen mee aan wedstrijden deel te nemen. De jongen waar hij mee reed had, als ik het goed begrepen heb, pas 1 jaar autosport ervaring en de rest op de SIM. Als je dan echt talent hebt is het toch geweldig als je een mentor als Verstappen krijgt en samen kan rijden. Ik vond het een leuke zaterdagochtend en middag.

    • + 12
    • 27 sep 2025 - 16:24
    • snailer

      Posts: 29.923

      "De jongen waar hij mee reed had, als ik het goed begrepen heb, pas 1 jaar autosport ervaring"
      Dat is het mooie. Racen is voor de rijken volgens Verstappen. Dat lijkt soms niet zo, maar het is wel waar. Ook Hamilton mas niet onbemiddeld. Die kon dus zichzelf bewijzen en uiteindelijk gesponsord worden.
      Zelfs bij Ocon was er wat geld. Hoewel de ouders in dit geval hun huis er voor hebben verkocht. Die hebben daadwerkelijk een tijdje in een caravan (of camper) gewoond.

      Verstappen zijn doel is sim racers met veel talent oppikken en die een kans geven in de racerij.

      Ook hier is Verstappen vrij uniek. Je zou kunnen zeggen dat Senna hem ooit voor ging. Dat was gericht op jongeren in Brazilie. En nu doet ook Alonso iets in die hoek met zijn kart team.
      Begreep dat Alonso gesignaleerd was bij de race. Maar mogelijk is het hoax.

      • + 2
      • 27 sep 2025 - 16:32
    • snailer

      Posts: 29.923

      EN met het oppikken. Ik bedoel dat Verstappen sim racers op wil pikken die geen geld hadden om te gaan Karten. L u lham is de eerst die hij zo in een racewagen kreeg. Of misschien 1 van de eerste.

      • + 2
      • 27 sep 2025 - 16:35
  • NyckVrieskast

    Posts: 921

    Verstappen eerder op een podium met een ferrari dan Hamilton.

    • + 21
    • 27 sep 2025 - 16:25
    • schwantz34

      Posts: 40.904

      Max maakt gehakt van Ham!

      • + 5
      • 27 sep 2025 - 16:37
    • MVF1

      Posts: 2

      Check de uitslag van de sprintrace in China afgelopen maart nog eens...

      • + 6
      • 27 sep 2025 - 17:28
    • StevenQ

      Posts: 9.746

      Een sprintrace telt alleen voor de show, niet als echte oevrwinning

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 17:31
    • Larry Perkins

      Posts: 60.195

      En bij een vermaledijde sprintrace is er geen podium @MVF1.

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 17:33
    • Larry Perkins

      Posts: 60.195

      Welkom @MVF1!

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 17:34
    • MacGyver

      Posts: 3.943

      Sprint race is geen podium, geen beker, geen champagne

      • + 2
      • 27 sep 2025 - 17:39
    • MVF1

      Posts: 2

      @Larry Perkins
      "Registratie datum 27 oktober 2018"
      Wat laat, maar toch bedankt, kerel.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 18:33
  • De Vogel is Geland

    Posts: 524

    Chapeau, meneer Verstappen. U racet niet, u dicteert. De rest is slechts decor.

    • + 8
    • 27 sep 2025 - 16:26
  • Kampsie

    Posts: 1.513

    Heb deze baan regelmatig gereden, wat team Verstappen liet zien is echt niet normaal

    • + 4
    • 27 sep 2025 - 16:40
    • Remco_F1

      Posts: 3.159

      Met welke auto en wat was je tijd?

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 17:05
    • Larry Perkins

      Posts: 60.195

      Of was het op een fatbike @Kampsie?
      En waarom?

      • + 2
      • 27 sep 2025 - 17:35
  • F1fever

    Posts: 711

    Ben ik dit jaar eindelijk fan van Lewis geworden en nu praten ze in Italië alleen nog maar over Max.
    AUTOSTRADA FESTA (Sorry Larry)

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 16:43
    • Larry Perkins

      Posts: 60.195

      Zie het eerste draadje...

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 17:38
    • F1fever

      Posts: 711

      Sorry,
      FESTA DI STRADA natuurlijk

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 17:41
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.420

    Straatfeest in Maranello. Wel zonder de klokken. Dat zou erover zijn.
    💪👍👊

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 16:59
  • TylaHunter

    Posts: 10.507

    Kijk eigenlijk niet graag naar Endurance. Maar kon t niet laten even een gedeelte van zijn stint te kijken. Sommige ronden 15 seconden sneller... dat is best wel gaaf.

    Begreep ik trouwens goed dat Verstappen niet in de topklasse reed, maar die daar net onder? Wel beiden GT3, maar sommigen hadden Pro Am erbij staan dacht ik?

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 17:09
  • Williams_F1

    Posts: 1.238

    GEWELDIG!
    STRAATFEEST?

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 17:29
  • Williams_F1

    Posts: 1.238

    Nee serieus, wat een prestatie.
    Diepe buiging voor kamp verstappen en zijn raceteam.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 17:29
  • MacGyver

    Posts: 3.943

    Tis een statement,

    Ow, dus de auto is om mij heen gebouwd/ontworpen?

    Hold my beer

    Stapt in GT3 die iedereen met voldoende poen kan kopen in Maranello, een bestaand ontwerp maar aangepast voor BoP

    Rijdt iedereen snot voor de ogen

    • + 6
    • 27 sep 2025 - 17:35
  • red

    Posts: 899

    De Italiaanse Mafia is een crowd funding actie gestart.

    Ze gaan Max ‘an offer he can’t refuse’ geven om in 2027 voor Ferrari te gaan rijden.

    • + 5
    • 27 sep 2025 - 17:55
  • meister

    Posts: 4.081

    Krognes en Stippler kunnen ieder een miljoentje bijschrijven dat om Max te laten winnen.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 18:12
    • StevenQ

      Posts: 9.746

      Ze zouden willen dat ze die snelheid hadden en dat geven ze ook eerlijk toen

      Max reed een ronde van slechts 2 seconden boven het ronderecord van Krognes terwijl de omstandigheden minder waren

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 19:17

