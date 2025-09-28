Een unieke Porsche 911 GT2 RS Clubsport met een bijzonder verleden komt binnenkort onder de hamer. Het exemplaar, één van slechts tweehonderd ooit gebouwd, heeft namelijk toebehoord aan niemand minder dan Max Verstappen.

De Red Bull-coureur kreeg zijn Porsche in augustus 2019 overhandigd, toen hij nog geen wereldkampioen was. Inmiddels staat de teller op vier F1-titels, waardoor de waarde van de wagen voor verzamelaars alleen maar is toegenomen. RM Sotheby’s schat de opbrengst tussen de 550.000 en 650.000 dollar, omgerekend 469.000 tot 554.000 euro.

Het gaat om nummer 65 van de 200 geproduceerde exemplaren, een pure circuitauto die niet de openbare weg op mag. Verstappen gebruikte de bolide onder meer samen met zijn vader Jos tijdens een testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya in 2020. Daarbij werden opnames gemaakt voor de docuserie Max Verstappen: Whatever It Takes van Ziggo Sport.

Wie twijfelt of dit echt de auto van Verstappen was, hoeft alleen maar naar de details te kijken. De viervoudig wereldkampioen zette zijn handtekening niet één, maar drie keer: op het dashboard, de motorkap én in de motorruimte. Foto’s van dat moment worden bijgeleverd, net als de naam ‘Verstappen’ die verschijnt op het digitale dashboard. Opvallend genoeg staat ook de naam Vermeulen erin vermeld – zowel manager Raymond als diens zoon Thierry, die actief is in de DTM namens Verstappen.com Racing.

De Porsche werd in 2022 vanuit België naar de Verenigde Staten verscheept, waar hij sindsdien in opslag stond. Op de kilometerteller prijkt een stand van 2.190 kilometer. Naast de auto krijgt de koper een extra set wielen en een reserveonderdelenpakket mee, dat Verstappen destijds direct aanschafte voor trackdays in samenwerking met het Nederlandse team GP Elite.

De veiling sluit op 25 september om 20.00 uur Nederlandse tijd. Voor de gelukkige bieder is dit niet zomaar een Porsche GT2 RS Clubsport, maar een stukje tastbare Formule 1-geschiedenis van Max Verstappen.