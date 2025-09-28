user icon
icon

Porsche van Verstappen in de veiling voor maar liefst een half miljoen euro

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Porsche van Verstappen in de veiling voor maar liefst een half miljoen euro
  • Gepubliceerd op 28 sep 2025 08:37
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Een unieke Porsche 911 GT2 RS Clubsport met een bijzonder verleden komt binnenkort onder de hamer. Het exemplaar, één van slechts tweehonderd ooit gebouwd, heeft namelijk toebehoord aan niemand minder dan Max Verstappen.

De Red Bull-coureur kreeg zijn Porsche in augustus 2019 overhandigd, toen hij nog geen wereldkampioen was. Inmiddels staat de teller op vier F1-titels, waardoor de waarde van de wagen voor verzamelaars alleen maar is toegenomen. RM Sotheby’s schat de opbrengst tussen de 550.000 en 650.000 dollar, omgerekend 469.000 tot 554.000 euro.

Meer over Max Verstappen FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep
 Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep

Het gaat om nummer 65 van de 200 geproduceerde exemplaren, een pure circuitauto die niet de openbare weg op mag. Verstappen gebruikte de bolide onder meer samen met zijn vader Jos tijdens een testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya in 2020. Daarbij werden opnames gemaakt voor de docuserie Max Verstappen: Whatever It Takes van Ziggo Sport.

Wie twijfelt of dit echt de auto van Verstappen was, hoeft alleen maar naar de details te kijken. De viervoudig wereldkampioen zette zijn handtekening niet één, maar drie keer: op het dashboard, de motorkap én in de motorruimte. Foto’s van dat moment worden bijgeleverd, net als de naam ‘Verstappen’ die verschijnt op het digitale dashboard. Opvallend genoeg staat ook de naam Vermeulen erin vermeld – zowel manager Raymond als diens zoon Thierry, die actief is in de DTM namens Verstappen.com Racing.

De Porsche werd in 2022 vanuit België naar de Verenigde Staten verscheept, waar hij sindsdien in opslag stond. Op de kilometerteller prijkt een stand van 2.190 kilometer. Naast de auto krijgt de koper een extra set wielen en een reserveonderdelenpakket mee, dat Verstappen destijds direct aanschafte voor trackdays in samenwerking met het Nederlandse team GP Elite.

De veiling sluit op 25 september om 20.00 uur Nederlandse tijd. Voor de gelukkige bieder is dit niet zomaar een Porsche GT2 RS Clubsport, maar een stukje tastbare Formule 1-geschiedenis van Max Verstappen.

Pietje Bell

Posts: 31.203

Dat bedrag wordt niet bekend gemaakt. Het betrof een zgn Sealed Drop platform veiling. Anoniem bieden en je hebt geen inzage in wat er al geboden is.

  • 1
  • 28 sep 2025 - 09:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.204

    Porsche van Verstappen in de veiling voor maar liefst een half miljoen euro.

    Tweede bericht over de veiling dus die Porsche is nu al een heel miljoen euro waard...

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 09:09
    • Larry Perkins

      Posts: 60.204

      Zeldzame Porsche van Verstappen gaat onder de hamer
      Gepubliceerd op 23 sep 2025 17:22

      • + 0
      • 28 sep 2025 - 09:12
    • Pietje Bell

      Posts: 31.203

      Dit artikel is de afgelopen week al op meerdere F1 sites verschenen, zelfs op het geweldige Motorsport, terwijl de Sealed Drop platform veiling afgelopen donderdag al gesloten is. Racingdotnl bracht dit artikel als eerste op 12 september. Alle artikelen van deze afgelopen dagen zijn mosterd na de maaltijd.

      Vreemd dat hij zo'n dure wagen na een paar dagen gebruikt te hebben al naar Arizona heeft laten verschepen. Waarvoor koop je dan zo'n dure wagen? Daar wil je dan toch vaker een dagje mee rijden?

      • + 0
      • 28 sep 2025 - 09:31
  • VES

    Posts: 1.664

    “De veiling sluit op 25 september om 20.00 uur Nederlandse tijd”

    Dat was dus afgelopen donderdag avond ???

    Dan had je inmiddels toch wel even in het bericht kunnen zetten wat hij uiteindelijk heeft opgebracht

    • + 0
    • 28 sep 2025 - 09:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.203

      Dat bedrag wordt niet bekend gemaakt. Het betrof een zgn Sealed Drop platform veiling. Anoniem bieden en je hebt geen inzage in wat er al geboden is.

      • + 1
      • 28 sep 2025 - 09:33
    • VES

      Posts: 1.664

      Ok, thanks Pietje

      Jammer dat Jeroen dat er niet even bij heeft vermeld.
      Maar gelukkig hebben we jou nog. ;-)

      • + 0
      • 28 sep 2025 - 09:56

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Max Verstappen schrijft geschiedenis en zegeviert op Nordschleife ×