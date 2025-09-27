Max Verstappen is op geheel eigen wijze begonnen aan de GT3-race op de Nürburgring. De Nederlander liet direct zien waarom hij viervoudig wereldkampioen is in de Formule 1 en pakte vanaf P3 meteen de leiding op de Nordschleife.

Waar andere F1-coureurs genoten van een vrij weekend tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore, koos Verstappen voor wat hij het liefst doet: racen. Nadat hij onlangs zijn licentie had behaald, kon hij deelnemen aan de GT3-race op de mythische Nordschleife. Verstappen doet daar met Chris Lulham mee in een Ferrari 296 GT3 en tot nu toe loopt dat avontuur op rolletjes.

Verstappen kent uitstekende start op Nürburgring

De Limburger begon sterk aan het weekend. In de kwalificatie was de Red Bull Racing-coureur razendsnel in zijn Ferrari GT3 en verzekerde hij zich van de derde startplek, achter Christian Krognes en Frank Stippler.

Na afloop van de kwalificatie straalde Verstappen plezier uit. “Het ging best goed. De intermediates werkten goed, maar er was natuurlijk veel verkeer en het vinden van de beste timing is hier niet eenvoudig. Natuurlijk jammer van de slicks en het verkeer in de laatste ronde, maar de auto presteert goed”, zei hij na afloop.

Toch was Verstappen niet naar Duitsland gekomen om alleen rondjes te rijden. Hij gaf al aan dat winnen het doel was. “Ja, natuurlijk. Dat is het doel van de race. En we kunnen het, maar we zien wel hoe het gaat.”

De race begon vervolgens alsof Verstappen aan een Grand Prix deelnam. Na enkele formatierondes op de Nürburgring kwam hij uitstekend weg bij de start en liet hij Krognes en Stippler direct achter zich. Vervolgens zette de Nederlander de toon en reed hij weg bij de concurrentie.

Check hieronder de magistrale start van Verstappen: