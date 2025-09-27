user icon
Max Verstappen is op geheel eigen wijze begonnen aan de GT3-race op de Nürburgring. De Nederlander liet direct zien waarom hij viervoudig wereldkampioen is in de Formule 1 en pakte vanaf P3 meteen de leiding op de Nordschleife.

Waar andere F1-coureurs genoten van een vrij weekend tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore, koos Verstappen voor wat hij het liefst doet: racen. Nadat hij onlangs zijn licentie had behaald, kon hij deelnemen aan de GT3-race op de mythische Nordschleife. Verstappen doet daar met Chris Lulham mee in een Ferrari 296 GT3 en tot nu toe loopt dat avontuur op rolletjes.

De Limburger begon sterk aan het weekend. In de kwalificatie was de Red Bull Racing-coureur razendsnel in zijn Ferrari GT3 en verzekerde hij zich van de derde startplek, achter Christian Krognes en Frank Stippler.

Na afloop van de kwalificatie straalde Verstappen plezier uit. “Het ging best goed. De intermediates werkten goed, maar er was natuurlijk veel verkeer en het vinden van de beste timing is hier niet eenvoudig. Natuurlijk jammer van de slicks en het verkeer in de laatste ronde, maar de auto presteert goed”, zei hij na afloop.

Toch was Verstappen niet naar Duitsland gekomen om alleen rondjes te rijden. Hij gaf al aan dat winnen het doel was. “Ja, natuurlijk. Dat is het doel van de race. En we kunnen het, maar we zien wel hoe het gaat.”

De race begon vervolgens alsof Verstappen aan een Grand Prix deelnam. Na enkele formatierondes op de Nürburgring kwam hij uitstekend weg bij de start en liet hij Krognes en Stippler direct achter zich. Vervolgens zette de Nederlander de toon en reed hij weg bij de concurrentie.

Check hieronder de magistrale start van Verstappen: 

 

  • NyckVrieskast

    Posts: 920

    Zoals we gewent zijn. Max weinig in beeld.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 12:37
  • Pietje Bell

    Posts: 31.188

    Max ligt na 5 rondes al bijna 16 sec voor op de nummer 2 en 29 sec op de nummer 3!
    Mama Sophie is een goede mascotte!
    Ben benieuwd hoe het Chris straks vergaat aangezien hij zich niet erg fit voelt.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 12:45
    • StevenQ

      Posts: 9.742

      En een 7.51, dus hij is bijna bij het ronderecord van 7.49

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 12:46
    • Joeppp

      Posts: 8.065

      Mag je Chris zeggen?

      • + 2
      • 27 sep 2025 - 13:22
    • Snork

      Posts: 21.849

      Met nog ongeveer 2:20u te gaan ruim 50 sec voorsprong op de nr.2.
      In gelijkwaardige GT3 auto’s declasseert Max het hele veld. Niet normaal.

      • + 7
      • 27 sep 2025 - 13:39
    • Pietje Bell

      Posts: 31.188

      @Joeppp. moet wel. want L.u.l.ham komt in het filter. :-((

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 13:41
    • Joeppp

      Posts: 8.065

      Haha, ja ik zag het Pietje! Misschien heeft hij een bijnaam nodig.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 13:58
    • Joeppp

      Posts: 8.065

      Even een serieuze vraag. Ik ben totaal niet thuis in Gt racen maar Verstappen ligt nu een minuut voor. Is dit een beetje zoals wanneer ik noem maar wat Messi meedoet met de zondagamateurs 1ste klasse? Het is mooi om naar te kijken maar ik heb er te weinig verstand van waar ik nu echt naar kijk.

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 14:01
    • Larry Perkins

      Posts: 60.184

      Chris 'Piemelkippenfilet' @Joeppp, die blijft niet hangen (in het filter).

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 14:04
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.031

      Net over de helft. 1 minuten 5 sec voorsprong. Max net uit de wagen. Snelste ronde nog steeds van Max met 7.51

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 14:12
    • Robin

      Posts: 2.829

      De race duurt 4 uur toch ?
      Is het om het uur wisselen ? Of gewoon ieder 2 uur?

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 14:21
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.031

      De commentator zei dat het hem niks zou verbazen wanneer Max de laatste stint zou rijden. Dus ik denk niet verplicht ieder 2 uur

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 14:52
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.882

      @Joepp

      Die vergelijking gaat wel een beetje op ja. Ik wil het zeker niet downplayen want het is alsnog knap wat Max laat zien, alleen dat is hij wel een beetje verplicht gezien zijn F1 achtergrond, budget en tijd.

      Er zitten natuurlijk prima coureurs tussen, maar dat is het dan ook wel. M.a.w. Het gehele F1 veld zou deze winnen, de vraag is alleen met hoeveel voorsprong.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 14:57
    • Larry Perkins

      Posts: 60.184

      Na elke vijf, zes of zeven ronden maken ze een pitstop, er zijn derhalve vier stints en ze mogen zelf bepalen hoeveel stints een coureur voor zijn rekening neemt.
      Max heeft de eerste twee stints gereden en de Duitse verslaggever vermoedt dat hij ook de vierde (laatste) stint zal rijden...

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 15:08
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.031

      De Engelse verslaggever ook Larry

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 15:11
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.031

      @MS dat is nogal een boute bewering dat elke f1 rijder zou winnen...

      Zeker voor paydrivers, maar ook voor alle anderen denk ik niet dat die wel gelijk zouden winnen

      Je downplayt idd niet Verstappen maar alle overige coureurs die momenteel in de Eifel rondrijden

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 15:15
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.882

      @Viggen

      Vergeet niet dat Verstappen meer dan 1000 uur in iRacing heeft geoefend. Die luxe heeft hij, de rest van het veld kan zich dat simpelweg niet veroorloven etc.

      Ik downplay de rest van het veld wellicht ietsje ja, dat klopt. Anders hadden ze het wel verder geschopt in hun race carrière zou je zeggen toch?

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 15:20
    • Larry Perkins

      Posts: 60.184

      Nee, Chris L. rijdt toch ook de vierde stint...
      De voorsprong is nog 48 seconden.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 15:21
    • Pietje Bell

      Posts: 31.188

      Mooi dat Max Chris de laatste stint laat rijden. Daardoor doet hij veel ervaring op en Max heeft die eerste 2 uur al volop genoten. Nu mag Chris Nog even genieten.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 15:28
  • Rocks

    Posts: 1.026

    Zo heurt ut 😎

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 12:47
  • OrangeArrows

    Posts: 3.270

    Absurd, waanzinnig, sensationeel.

    • + 4
    • 27 sep 2025 - 13:06
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.416

    Forza Ferrari!

    • + 7
    • 27 sep 2025 - 13:19
    • Freek-Willem

      Posts: 6.229

      Kijkt Vasseur ook mee. 2027 Max naar de Scuderia

      • + 4
      • 27 sep 2025 - 13:23
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.416

      Meekijken? Moet dat dan nog?
      Ik blijf toch hopen dat Leclerc als trouwe rijder die titel dan eindelijk pakt.

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 13:37
  • Olav Drol

    Posts: 568

    Wellicht dat de site een artikel kan plaatsen met de regels van de klasse. Hoeveel rondjes moet iedere rijder minimaal rijden bijvoorbeeld?

    Ik ben nu eenmaal te lui om het zelf op te zoeken.

    • + 4
    • 27 sep 2025 - 13:27
    • Larry Perkins

      Posts: 60.184

      Minimaal een halve ronde.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 13:28
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.416

      In F1 is dat minstens enkele ronden achter de safetycar.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 13:34
    • Golf-GTI

      Posts: 1.504

      Zo lui als een drol 😆

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 13:46
    • Olav Drol

      Posts: 568

      @Larry: dank je voor de info. Nu snap ik ook waarom halverwege die bushalte is geplaatst.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 15:27
  • Larry Perkins

    Posts: 60.184

    Na anderhalf uur racen... pretty BORING!

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 13:27
  • schwantz34

    Posts: 40.900

    Zo, dat waren 300 spannende metertjes. Nu maar hopen dat de bull de komende 4 uurtjes heel blijft...

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 13:36
  • Hourpower

    Posts: 717

    Bijna een minuut voor nu. Het is toch mooi om te zien hoor. Hoop wel dat het droog blijft, lucht ziet er donker uit. Je wilt Max niet plots in de bomen zien hangen.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 13:49
    • Larry Perkins

      Posts: 60.184

      Als het gaat regenen zet Max alles en iedereen op een ronde, zelfs de bomen...

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 14:07
  • ScrappyD2o

    Posts: 345

    Franz Hermann is lekker bezig

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 13:54
  • StevenQ

    Posts: 9.742

    na de 2e stint heeft Max de auto over gegeven aan Chris Lulham met 1.02 voorspring op Frank Stipler

    Verwacht wordt dat Max na een uur weer instapt voor de laatste stint

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 14:16
  • StevenQ

    Posts: 9.742

    na de 2e stint heeft Max de auto over gegeven aan Chris Lulham met 1.02 voorspring op Frank Stipler

    Verwacht wordt dat Max na een uur weer instapt voor de laatste stint

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 14:17

