Max Verstappen heeft op indrukwekkende wijze de derde plaats veroverd tijdens de kwalificatie voor de GT3-race op de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 maakte indruk in een Ferrari en verzekerde zich van de derde startplek. Na afloop liet Verstappen weten dat hij het in de race niet bij die positie wil laten.

De Nederlander zorgde al vroeg voor verbazing op de Nordschleife. Na zijn eerste run in de kwalificatie bleek hij maar liefst 24 seconden sneller te zijn dan de rest van het veld. De concurrentie sloeg later terug, maar uiteindelijk wist de Red Bull Racing-coureur, slechts twee weken na het behalen van zijn licentie, toch knap de derde startplaats te grijpen.

Verstappen haalt plezier uit GT3-wagens

Na afloop oogde Verstappen tevreden. “Het ging best goed”, zei hij nadat hij uit zijn GT3-wagen was gestapt. “De intermediates werkten goed, maar er was natuurlijk veel verkeer en het vinden van de beste timing is hier niet eenvoudig. Natuurlijk jammer van de slicks en het verkeer in de laatste ronde, maar de auto presteert goed.”

Verstappen benadrukte wel dat de verschillen tussen GT3 en Formule 1 groot zijn, maar dat hij enorm geniet van het racen op de Nordschleife. “Het verschil is natuurlijk behoorlijk groot met de Formule 1 en als je maar één droge racelijn hebt in verschillende bochten, zit je op de limiet. Maar het is leuk en ik geniet er echt van.”

Verstappen duidelijk over doel in de race

Toch is Verstappen niet alleen naar Duitsland afgereisd om kilometers te maken. De Limburger wil meer dan een derde startplaats. Op de vraag of hij wil winnen op de Nordschleife, reageerde hij op eigen wijze: “Ja, natuurlijk. Dat is het doel van de race. En we kunnen het, maar we zien wel hoe het gaat.”

Om 12.00 uur plaatselijke tijd gaat de race van start. Verstappen begint vanaf de derde plek, achter polesitter Christian Krognes in een Aston Martin en Frank Stippler in een Audi.