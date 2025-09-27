user icon
icon

Verstappen reageert op derde plaats op Nordschleife: "We willen winnen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen reageert op derde plaats op Nordschleife: "We willen winnen!"
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 11:04
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft op indrukwekkende wijze de derde plaats veroverd tijdens de kwalificatie voor de GT3-race op de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 maakte indruk in een Ferrari en verzekerde zich van de derde startplek. Na afloop liet Verstappen weten dat hij het in de race niet bij die positie wil laten.

De Nederlander zorgde al vroeg voor verbazing op de Nordschleife. Na zijn eerste run in de kwalificatie bleek hij maar liefst 24 seconden sneller te zijn dan de rest van het veld. De concurrentie sloeg later terug, maar uiteindelijk wist de Red Bull Racing-coureur, slechts twee weken na het behalen van zijn licentie, toch knap de derde startplaats te grijpen.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep

Verstappen haalt plezier uit GT3-wagens

Na afloop oogde Verstappen tevreden. “Het ging best goed”, zei hij nadat hij uit zijn GT3-wagen was gestapt. “De intermediates werkten goed, maar er was natuurlijk veel verkeer en het vinden van de beste timing is hier niet eenvoudig. Natuurlijk jammer van de slicks en het verkeer in de laatste ronde, maar de auto presteert goed.”

Verstappen benadrukte wel dat de verschillen tussen GT3 en Formule 1 groot zijn, maar dat hij enorm geniet van het racen op de Nordschleife. “Het verschil is natuurlijk behoorlijk groot met de Formule 1 en als je maar één droge racelijn hebt in verschillende bochten, zit je op de limiet. Maar het is leuk en ik geniet er echt van.”

Verstappen duidelijk over doel in de race

Toch is Verstappen niet alleen naar Duitsland afgereisd om kilometers te maken. De Limburger wil meer dan een derde startplaats. Op de vraag of hij wil winnen op de Nordschleife, reageerde hij op eigen wijze: “Ja, natuurlijk. Dat is het doel van de race. En we kunnen het, maar we zien wel hoe het gaat.”

Om 12.00 uur plaatselijke tijd gaat de race van start. Verstappen begint vanaf de derde plek, achter polesitter Christian Krognes in een Aston Martin en Frank Stippler in een Audi.

Freek-Willem

Posts: 6.229

Als je de onboards ziet van de snellere auto's dan valt het in de f1 nog best mee met impending.

Hieruit zie je dus ook goed waarom je hier een extra licentie voor nodig hebt.

Je zag imbijnde onboards van Max dat ie best geduldig was. Ben benieuwd hoe het in de race gaat als ie vecht voor een ... [Lees verder]

  • 2
  • 27 sep 2025 - 11:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.184

    Al mijn linken zitten nog steeds in het filter.

    Hier is de Engelse versie te bekijken. Is net begonnen.

    https://youtu.be/RljQy_HIDzc

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 11:20
    • schwantz34

      Posts: 40.899

      Thx Pietje, ik ben aan het koeken!

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 11:32
    • Pietje Bell

      Posts: 31.184

      Chris nog even aan het woord voordat hij in de wagen stapt.
      Hij heeft een zere keel en is hees.

      imgur.com/WO6rqUc

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 11:38
    • Pietje Bell

      Posts: 31.184

      Chris nog even aan het woord voordat hij in de wagen stapt.
      Hij heeft een zere keel en is hees.

      https://imgur(.)com/WO6rqUc

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 11:48
    • schwantz34

      Posts: 40.899

      Max 50 meter na de start al van p3 naar p1 lmfao!

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 12:02
    • Pietje Bell

      Posts: 31.184

      Max zijn moeder is er ook. Zag het net op haar IG story. Mooi voor Max, want Jos moet rally rijden.

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 12:23
  • Freek-Willem

    Posts: 6.228

    Als je de onboards ziet van de snellere auto's dan valt het in de f1 nog best mee met impending.

    Hieruit zie je dus ook goed waarom je hier een extra licentie voor nodig hebt.

    Je zag imbijnde onboards van Max dat ie best geduldig was. Ben benieuwd hoe het in de race gaat als ie vecht voor een plek of het dan lekker schuren en trekken wordt met zijn directe tegenstanders nu de wieltjes toch wat afgeschermd zitten.

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 11:29

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar