Max Verstappen heeft zich op eigen wijze laten gelden op de Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 reed in zijn vrije weekend op de Nürburgring en kende een sterke kwalificatie. De Red Bull Racing-coureur veroverde een derde plaats, maar liet bij vlagen zien waarom hij meervoudig wereldkampioen is in de F1.

Dat Verstappen een echte racefanaat is, bewees hij opnieuw. Tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore besloot de Nederlander in een GT3-wagen van Ferrari in actie te komen op de Nordschleife. Dat ging hem meteen prima af. De start van de kwalificatie werd door mist uitgesteld, maar dat hield Verstappen niet tegen.

Verstappen verrast vriend en vijand op Nordschleife

De Limburger pakte het meteen voortvarend aan. Na de eerste kwalificatierondes bleek hij maar liefst 24 seconden sneller te zijn dan de nummer twee. Daarmee zorgde hij voor veel verbazing in de pitstraat.

Max Verstappen casually going 24 seconds faster than anyone else and going purple in every sector during his first GT3 qualifying 🤯 pic.twitter.com/lx5a9XJ4tZ — Autosport (@autosport) ___Escaped_link_68d7e70b8b599___

Later in de sessie sloeg de concurrentie terug en zakte Verstappen terug naar P5. Op slicks wist hij vervolgens weer op te klimmen naar de derde plek, maar daarna reageerden de tegenstanders opnieuw en zakte de Nederlander terug naar P4. Uiteindelijk sloot Verstappen de kwalificatie af op de derde plaats. Christian Krognes pakte in een Aston Martin de poleposition.

Om 12.00 uur plaatselijke tijd gaat de race van start. Verstappen zal dan een poging wagen om zijn eerste overwinning in een GT3-wagen te pakken.

Watch F1 star Max Verstappen as he takes on the legendary Nordschleife in his debut GT3 endurance race, live on Saturday from 10.15am! 🏎️💪 pic.twitter.com/PmBYPHTQK4 — Sky Sports (@SkySports) September 26, 2025