user icon
icon

Uitslag kwalificatie GT3: Dekselse Verstappen maakt indruk op Nordschleife

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag kwalificatie GT3: </b> Dekselse Verstappen maakt indruk op Nordschleife
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 10:10
  • comments 22
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft zich op eigen wijze laten gelden op de Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 reed in zijn vrije weekend op de Nürburgring en kende een sterke kwalificatie. De Red Bull Racing-coureur veroverde een derde plaats, maar liet bij vlagen zien waarom hij meervoudig wereldkampioen is in de F1.

Dat Verstappen een echte racefanaat is, bewees hij opnieuw. Tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore besloot de Nederlander in een GT3-wagen van Ferrari in actie te komen op de Nordschleife. Dat ging hem meteen prima af. De start van de kwalificatie werd door mist uitgesteld, maar dat hield Verstappen niet tegen.

Meer over Max Verstappen FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep
 'Max Verstappen bereidt zich voor op vertrek bij Red Bull'

'Max Verstappen bereidt zich voor op vertrek bij Red Bull'

16 sep

Verstappen verrast vriend en vijand op Nordschleife

De Limburger pakte het meteen voortvarend aan. Na de eerste kwalificatierondes bleek hij maar liefst 24 seconden sneller te zijn dan de nummer twee. Daarmee zorgde hij voor veel verbazing in de pitstraat.

 

Later in de sessie sloeg de concurrentie terug en zakte Verstappen terug naar P5. Op slicks wist hij vervolgens weer op te klimmen naar de derde plek, maar daarna reageerden de tegenstanders opnieuw en zakte de Nederlander terug naar P4. Uiteindelijk sloot Verstappen de kwalificatie af op de derde plaats. Christian Krognes pakte in een Aston Martin de poleposition.

Om 12.00 uur plaatselijke tijd gaat de race van start. Verstappen zal dan een poging wagen om zijn eerste overwinning in een GT3-wagen te pakken.

 

 

StevenQ

Posts: 9.740

Hij is 3e, niet 6e

  • 5
  • 27 sep 2025 - 10:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.223

    Deksels!

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 10:18
    • Larry Perkins

      Posts: 60.175

      De dekselse schavuit.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:31
    • Larry Perkins

      Posts: 60.175

      Of de dekselse...

      deugniet,
      rakker,
      boef,
      bengel,
      schobbejak,
      belhamel,
      doerak,
      bliksemstraal,
      dondersteen,
      guit,
      kwajongen,
      kwapoets,
      loeder,
      ondeugd,
      donderstraal,
      rekel,
      schelm,
      snotaap,
      vlegel,
      snoodaard,
      onverlaat,
      schurk.

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 10:33
    • snailer

      Posts: 29.917

      de belangrijkste vergeet je. schoffie.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:36
    • gridiron

      Posts: 2.823

      drommels drommels drommels

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 11:49
  • Max wereldkampioen

    Posts: 368

    6de plek volgens mij staat hij op p3 met 3 seconde achter op p 1

    • + 3
    • 27 sep 2025 - 10:19
  • StevenQ

    Posts: 9.738

    Hij is 3e, niet 6e

    • + 5
    • 27 sep 2025 - 10:19
    • monzaron

      Posts: 578

      Is aangepast :)

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:28
  • Joeppp

    Posts: 8.062

    Wekt indruk? Volgens mij maakt hij indruk.

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 10:21
    • StevenQ

      Posts: 9.738

      Ik vroeg me ook al af welke indruk hij precies wekt?

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:23
    • schwantz34

      Posts: 40.899

      Ik heb net ook nog wat weg gedrukt, en een diepe indruk achtergelaten waardoor ik me zeer opgewekt voel...

      • + 2
      • 27 sep 2025 - 11:06
    • Freek-Willem

      Posts: 6.228

      Het was een indrukwekkend optreden. Dus ja, hij wekte een indruk.

      Overigens heb ook wel eens een 'wek' ingedrukt. Dat is namelijk veel makkelijker.
      Tenzij de wek al een week of 2 oud is dan wordt het niks meer

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 11:22
  • Pietje Bell

    Posts: 31.184

    Deze grote Max fan Nini is zojuist per trein gearriveerd om de race bij te wonen.

    Ik verwacht de nodige Tweetjes gedurende de dag.

    x.com/SCUDERIAFEMBOY

    De race met Engels commentaar is hier te volgen:

    www.youtube.com/watch?v=RljQy_HIDzc

    https://youtu.be/RljQy_HIDzc

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 10:31
  • snailer

    Posts: 29.917

    Heb effe het laatste stuk gezien. juist toen ze overgingen naar sliks. De baan droogde zeer snel op. Aan het begin zag ik dat Verstappen dik voor stond met de regenbanden. Leek me een overdreven grote voorsprong dus ik denk dat hier wat geluk bij zat. Buiten natuurlijk de kwaliteiten van Verstappen.

    Ervaring van de specialisten gaf de doorslag en wat pech. Verstappen ging 2 minuten voor de klop op nul stond over de lijn voor zijn laatste poging. Degene die pole haalde duidelijk veel later nog. En degene die p2 haalde was een paar tellen voor de klok op 0 stond over de lijn.

    Die reed alleen maar groene tijden, ze hadden alle drie al een tijd op sliks, had amper verkeer, wat logisch is omdat voor hem meer en meer rijders de pit in gingen. Terecht dat hij dus zo'n goede tijd had. Tactisch zeer slim en sterk.

    Verstappen was naar mijn mening absoluut de sterkste in vrij verkeer. Zijn paarste sectoren waren diep rood gekleurd.
    Een deel van zijn run was op de onboard. In sector 2 en 3 had hij enorme last van verkeer. Wat mij opviel is dat hij enorme respect toonde voor de langzamere auto's. EN dat is denk ik meer dan terecht. bij 1 langzame bocht werd hij volledig geblokkeerd door 2 langzame rijders.
    De pole man leek mij persoonlijk van niveau Verstappen. Of althans in ieder geval in de buurt van de echte snelheid. Die had ook wat last van verkeer.

    Moet zeggen. Een kwartietje kijken was leuk. De ervaren Verstappen toonde zich onervaren in deze race.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 10:31
  • Snorremans

    Posts: 26

    Prima uitgangspositie. Alle kans om er over 1.5 uur wat moois van te maken.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 10:33
  • elflitso

    Posts: 1.481

    Suske & Wiske en de dekselse schelm Franz Herman

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 10:49
    • Olav Drol

      Posts: 566

      Suske en Wiske:
      - en de dekselse doorrijder, of
      - en de scheurende schelm, of
      - en de flitsende Franz, of
      - en de hardrijdende Herman

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 11:38
  • John6

    Posts: 11.019

    Hij had een paar ronden met veel verkeer, dat koste vrij veel tijd, dat kan iedereen overkomen, maar toch goed gedaan volgens mij, we gaan het later zien even een goede start en hoppa.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 11:18
  • Housmans

    Posts: 192

    Nou, knap hoor;
    Met een auto met een raketmotor, die volledig op rails rijdt, en zeer dominant is!
    Daarnaast is die wagen al jaren lang zo ontwikkeld dat alleen Max er mee overweg, en is alle input van de 2e rijder genegeerd!
    /S

    • + 4
    • 27 sep 2025 - 12:26

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar