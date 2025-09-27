user icon
'Geld, contractduur en Verstappen: Dit is waarom Russell nog niet verlengd heeft bij Mercedes'

'Geld, contractduur en Verstappen: Dit is waarom Russell nog niet verlengd heeft bij Mercedes'
  Gepubliceerd op 27 sep 2025 09:38
  14
  Door: Jeroen Immink

George Russell heeft zijn contract nog altijd niet verlengd bij Mercedes. De Brit zijn contractverlenging leek een kwestie van tijd, maar er lijken nog steeds dingen achter de schermen te spelen. Motorsport.com schetste de situatie en onthulde dat geld, contractduur en Max Verstappen te maken hebben met het feit dat Russell nog niet verlengd heeft bij het F1-team uit Brackley. 

Russell kent een ijzersterk seizoen bij Mercedes dit Formule 1-seizoen. De Engelsman moest na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari de leidersrol tot zich nemen en tot nu toe lijkt hem dat goed af te gaan. In een seizoen waarin McLaren ijzersterk is, flikte Russell het om zeven podiums te pakken en de Grand Prix van Canada te winnen.

Tegen die achtergrond is het opmerkelijk dat Russell nog altijd geen nieuw contract heeft. Toto Wolff wuifde de zorgen weg. “George zal uiteraard bij de start van het volgende wereldkampioenschap voor ons rijden”, benadrukte de teambaas onlangs. De vertraging zou vooral te maken hebben met PR-verplichtingen, maar toch lijkt er meer aan de hand.

Waarom heeft Russell nog niet verlengd?

Volgens Motorsport.com spelen er twee gevoelige dossiers: salaris en contractduur. Russell vindt dat zijn prestaties hem inmiddels tot de absolute topcoureurs rekenen en wil dat ook terugzien in zijn vergoeding. Daarnaast is er onduidelijkheid over de looptijd. Wordt het een verlenging tot en met 2027, of een ‘1+1’-constructie waarbij één van de partijen na 2026 de optie heeft om eruit te stappen?

Voor Mercedes zou een korte verbintenis handig zijn als Max Verstappen besluit Red Bull te verlaten. Voor Russell zelf kan flexibiliteit aantrekkelijk zijn, want in vier seizoenen bij Mercedes kreeg hij nog nooit een auto die om de titel kon vechten. Mocht de bolide van 2026 tegenvallen, dan liggen er mogelijk alternatieven klaar.

Voor Mercedes wordt het seizoen 2026 een alles-of-niets-jaar. Na vier seizoenen in de marge wil de Duitse fabrikant terug naar de gloriejaren van 2014 tot en met 2021, toen de dominantie ongekend was. In de paddock gonst het van de geruchten dat de nieuwe motor dé krachtbron wordt om rekening mee te houden. James Allison en zijn technische team hebben het werk aan de wagen van 2025 zelfs vroegtijdig stilgelegd om zich volledig te richten op de bolide voor volgend jaar.

snailer

Posts: 29.917

Vandaar ook dat hij erg gewild is bij andere top teams.

Overigens verbaas ik me daar wel wat over. Russell lijkt mij beter dan bijvoorbeeld Piastri en Norris. Waarschijnlijk ook dan Leclerc gemiddeld.

Toch lijkt niemand geinteresseerd. En dat is vreemd. Moet te maken hebben met zijn vreselijk ... [Lees verder]

  • 7
  • 27 sep 2025 - 10:18
Reacties (14)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.382

    De F3 en F2 kampioen heeft natuurlijk nu 'n goede onderhandelingspositie om te onderhandelen en dat gaat hem goed af schijnt.
    Toto legt hem het vuur niet aan de schenen, in dit geval is het andersom.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 10:09
    • snailer

      Posts: 29.917

      Vandaar ook dat hij erg gewild is bij andere top teams.

      Overigens verbaas ik me daar wel wat over. Russell lijkt mij beter dan bijvoorbeeld Piastri en Norris. Waarschijnlijk ook dan Leclerc gemiddeld.

      Toch lijkt niemand geinteresseerd. En dat is vreemd. Moet te maken hebben met zijn vreselijk lelijke kop.

      Zag laatst dat hij een film rol heeft bij Wednesday Adams als de Hyde. Schmink was niet nodig. Kon zo de set op lopen.

      • + 7
      • 27 sep 2025 - 10:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.382

      Idd, als lelijk zijn pijn deed zou vriend de hele dag janken.

      • + 2
      • 27 sep 2025 - 10:25
    • snailer

      Posts: 29.917

      Verstappen en Russell zouden een angstwekkend team vormen.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:43
    • Pietje Bell

      Posts: 31.187

      Vind hier niets angstwekkend aan. max kan zich goed laten zien.

      i.imgur.com/CzaasxQ.png

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 11:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.382

      Als die twee ooit besluiten om te stoppen en in de filmwereld te stappen zijn er in het horror genre zat rollen te verdelen tussen die twee.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 11:09
    • Pietje Bell

      Posts: 31.187

      Vind hier niets angstwekkends aan. max kan zich goed laten zien.

      i.imgur.com/CzaasxQ.png

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 11:09
    • Larry Perkins

      Posts: 60.181

      Gluiperige George maakt elke avond voor het slapen gaan op zijn knietjes een dankgebedje omdat de ontwikkeling van de piepjonge Antonelli nog niet zo wil vlotten...

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 11:24
    • Snork

      Posts: 21.849

      Halloween komt er weer aan, dus dat wordt lachen, gieren, brullen en daarna gillen (voor de dames dan).

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 11:25
  • Snorremans

    Posts: 26

    Zou wel een schitterende actie zijn van Toto om hem te bedanken, de deur te wijzen en vervolgens een ander aan te stellen.

    Staat Sjors dan met zijn houtenbek.

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 10:39
  • Wingleader

    Posts: 3.332

    Vind Russell als mens een naar mannetje, echter als coureur heb ik alle respect.

    • + 4
    • 27 sep 2025 - 10:46
    • schwantz34

      Posts: 40.900

      Sjors de matennaaier hangen we apart. De mens links, en de coureur extreem rechts!

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 11:19
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.881

      Knap dat je dat weet. Weleens een goed gesprek met hem gevoerd?

      Nee.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 15:02

