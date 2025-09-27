George Russell heeft zijn contract nog altijd niet verlengd bij Mercedes. De Brit zijn contractverlenging leek een kwestie van tijd, maar er lijken nog steeds dingen achter de schermen te spelen. Motorsport.com schetste de situatie en onthulde dat geld, contractduur en Max Verstappen te maken hebben met het feit dat Russell nog niet verlengd heeft bij het F1-team uit Brackley.

Russell kent een ijzersterk seizoen bij Mercedes dit Formule 1-seizoen. De Engelsman moest na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari de leidersrol tot zich nemen en tot nu toe lijkt hem dat goed af te gaan. In een seizoen waarin McLaren ijzersterk is, flikte Russell het om zeven podiums te pakken en de Grand Prix van Canada te winnen.

Tegen die achtergrond is het opmerkelijk dat Russell nog altijd geen nieuw contract heeft. Toto Wolff wuifde de zorgen weg. “George zal uiteraard bij de start van het volgende wereldkampioenschap voor ons rijden”, benadrukte de teambaas onlangs. De vertraging zou vooral te maken hebben met PR-verplichtingen, maar toch lijkt er meer aan de hand.

Waarom heeft Russell nog niet verlengd?

Volgens Motorsport.com spelen er twee gevoelige dossiers: salaris en contractduur. Russell vindt dat zijn prestaties hem inmiddels tot de absolute topcoureurs rekenen en wil dat ook terugzien in zijn vergoeding. Daarnaast is er onduidelijkheid over de looptijd. Wordt het een verlenging tot en met 2027, of een ‘1+1’-constructie waarbij één van de partijen na 2026 de optie heeft om eruit te stappen?

Voor Mercedes zou een korte verbintenis handig zijn als Max Verstappen besluit Red Bull te verlaten. Voor Russell zelf kan flexibiliteit aantrekkelijk zijn, want in vier seizoenen bij Mercedes kreeg hij nog nooit een auto die om de titel kon vechten. Mocht de bolide van 2026 tegenvallen, dan liggen er mogelijk alternatieven klaar.

Voor Mercedes wordt het seizoen 2026 een alles-of-niets-jaar. Na vier seizoenen in de marge wil de Duitse fabrikant terug naar de gloriejaren van 2014 tot en met 2021, toen de dominantie ongekend was. In de paddock gonst het van de geruchten dat de nieuwe motor dé krachtbron wordt om rekening mee te houden. James Allison en zijn technische team hebben het werk aan de wagen van 2025 zelfs vroegtijdig stilgelegd om zich volledig te richten op de bolide voor volgend jaar.