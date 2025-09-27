user icon
Hamilton vreest voor McLaren: "Verstappen en Red Bull gaan meer races winnen"

Hamilton vreest voor McLaren: "Verstappen en Red Bull gaan meer races winnen"
Max Verstappen en Red Bull Racing hebben de smaak weer helemaal te pakken in de Formule 1. Na een reeks tegenvallende resultaten voor de zomerstop wist de Oostenrijkse renstal met de verbeterde vloer van de RB21 opnieuw de juiste snaar te raken. De dominante zeges in Italië en Azerbeidzjan bewezen dat Verstappen en Red Bull nog altijd een factor van betekenis zijn in de titelstrijd. Lewis Hamilton verwacht zelfs dat de Nederlander dit seizoen nog veel vaker op de hoogste trede van het podium zal staan.

Voor de zomerstop verkeerde Red Bull in zwaar weer. Verstappen, inmiddels viervoudig wereldkampioen, slaagde er vier races op rij niet in om het podium te bereiken. Tijdens zijn thuisrace in Zandvoort moest hij toezien hoe McLaren met Oscar Piastri en Lando Norris de dienst uitmaakte. De zorgen waren groot, maar de verbeterde vloer bracht uitkomst. Sindsdien lijkt de RB21 herboren en is het vertrouwen binnen de renstal volledig teruggekeerd.

Hamilton onder de indruk van Verstappen en Red Bull

Ook Hamilton erkent dat Red Bull opnieuw een stap vooruit heeft gezet. “Red Bull heeft bij de vorige race een upgrade geïntroduceerd en sindsdien hebben ze hun tempo terug. We verwachten dat ze waarschijnlijk nog meer races gaan winnen”, verklaarde de zevenvoudig wereldkampioen tegenover Motorsport.com.

Toch gaat het voor Hamilton zelf allerminst vanzelf. De Brit maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari, maar wist nog geen enkel regulier podium te behalen. Alleen in de sprintrace van China greep hij naar succes. “Ik denk dat we wel eens toe zijn aan een goed weekend, een goed resultaat. We moeten gewoon vooruit blijven kijken”, aldus Hamilton.

Ferrari gaat Hamilton geen update meer geven

Een snelle oplossing bij Ferrari is echter niet in zicht. Waar Red Bull zijn wagen wist te verbeteren, heeft de Scuderia de focus volledig verlegd naar de auto van 2026. “Ik zou echt alles geven voor een upgrade, maar die komt er niet meer. De aandacht ligt volledig op volgend jaar, dus moeten we het beter doen qua afstelling en uitvoering”, aldus de Brit.

Met nog meerdere Grands Prix te gaan in 2025 lijkt het momentum voorlopig bij Verstappen en Red Bull te liggen. Mocht de stijgende lijn zich doorzetten, dan kan de jacht op een vijfde wereldtitel alsnog geopend worden.

Robin

Posts: 2.829

Onzin Larry, dit is zoeken naar shit…
Iedereen weet dat Max altijd al goed was, nu is de auto beter en kan hij weer races winnen.
In dit geval heeft het dus gewoon grotendeels met de auto te maken en daar is niets mis mee.
Als je ziet hoe de heren tegenwoordig met elkaar praten is er geen re... [Lees verder]

  • 3
  • 27 sep 2025 - 14:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Red Bull Racing Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.182

    Hamilton noemt Verstappen nergens, hij heeft het enkel over "Red Bull" en "ze" en de upgrade....

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 12:20
    • Rimmer

      Posts: 12.778

      Zeg je RedBull, zeg je Max.

      • + 2
      • 27 sep 2025 - 12:56
    • Larry Perkins

      Posts: 60.182

      Nee, Hamilton verrekt het nog altijd om Verstappen te noemen.

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 13:00
    • Regenrace

      Posts: 1.986

      Zelf heb ik geen problemen man en paard te noemen: sinds afgelopen race is Hamilton afgevallen als kampioenskandidaat. Het gaat nu nog om de top 5.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 13:40
    • Robin

      Posts: 2.829

      Onzin Larry, dit is zoeken naar shit…
      Iedereen weet dat Max altijd al goed was, nu is de auto beter en kan hij weer races winnen.
      In dit geval heeft het dus gewoon grotendeels met de auto te maken en daar is niets mis mee.
      Als je ziet hoe de heren tegenwoordig met elkaar praten is er geen reden om aan te nemen dat er haat en nijd of jaloezie is.

      • + 3
      • 27 sep 2025 - 14:26
    • Larry Perkins

      Posts: 60.182

      Niks onzin. onderling ja is het oké, in de media niet wat Hamilton betreft.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 14:41
    • Larry Perkins

      Posts: 60.182

      Trouwens, ik heb het NIET over "haat en nijd" gehad @Robin, dat voeg JIJ nu toe om je punt te maken.
      Alles wat ik zeg en gezegd heb is dat Hamilton het bijna altijd over Red Bull heeft en het moeilijk kan opbrengen om Max te noemen (op wat uitzonderingen na), in tegenstelling tot vrijwel alle andere coureurs...

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 15:02
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.416

    Gewoon deze rit uitzitten en hopelijk de 2de plek pakken bij de constructeurs. Maar ik zie zelfs dat niet meer gebeuren. Tsunoda komt zich ook mengen nu en Antonelli is mogelijk zijn dipje uit gekropen. Deze twee waren dan ook de enige reden waarom Ferrari tot Baku de eerste achtervolgers waren op McLaren.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 13:30

