Max Verstappen en Red Bull Racing hebben de smaak weer helemaal te pakken in de Formule 1. Na een reeks tegenvallende resultaten voor de zomerstop wist de Oostenrijkse renstal met de verbeterde vloer van de RB21 opnieuw de juiste snaar te raken. De dominante zeges in Italië en Azerbeidzjan bewezen dat Verstappen en Red Bull nog altijd een factor van betekenis zijn in de titelstrijd. Lewis Hamilton verwacht zelfs dat de Nederlander dit seizoen nog veel vaker op de hoogste trede van het podium zal staan.

Voor de zomerstop verkeerde Red Bull in zwaar weer. Verstappen, inmiddels viervoudig wereldkampioen, slaagde er vier races op rij niet in om het podium te bereiken. Tijdens zijn thuisrace in Zandvoort moest hij toezien hoe McLaren met Oscar Piastri en Lando Norris de dienst uitmaakte. De zorgen waren groot, maar de verbeterde vloer bracht uitkomst. Sindsdien lijkt de RB21 herboren en is het vertrouwen binnen de renstal volledig teruggekeerd.

Hamilton onder de indruk van Verstappen en Red Bull

Ook Hamilton erkent dat Red Bull opnieuw een stap vooruit heeft gezet. “Red Bull heeft bij de vorige race een upgrade geïntroduceerd en sindsdien hebben ze hun tempo terug. We verwachten dat ze waarschijnlijk nog meer races gaan winnen”, verklaarde de zevenvoudig wereldkampioen tegenover Motorsport.com.

Toch gaat het voor Hamilton zelf allerminst vanzelf. De Brit maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari, maar wist nog geen enkel regulier podium te behalen. Alleen in de sprintrace van China greep hij naar succes. “Ik denk dat we wel eens toe zijn aan een goed weekend, een goed resultaat. We moeten gewoon vooruit blijven kijken”, aldus Hamilton.

Ferrari gaat Hamilton geen update meer geven

Een snelle oplossing bij Ferrari is echter niet in zicht. Waar Red Bull zijn wagen wist te verbeteren, heeft de Scuderia de focus volledig verlegd naar de auto van 2026. “Ik zou echt alles geven voor een upgrade, maar die komt er niet meer. De aandacht ligt volledig op volgend jaar, dus moeten we het beter doen qua afstelling en uitvoering”, aldus de Brit.

Met nog meerdere Grands Prix te gaan in 2025 lijkt het momentum voorlopig bij Verstappen en Red Bull te liggen. Mocht de stijgende lijn zich doorzetten, dan kan de jacht op een vijfde wereldtitel alsnog geopend worden.