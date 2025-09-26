user icon
Ferrari-legende juicht voor Verstappen: "Hij is met afstand de beste!"

Ferrari-legende juicht voor Verstappen: "Hij is met afstand de beste!"
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 17:22
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Oud-Ferrari-baas Luca di Montezemolo is erg onder de indruk van Max Verstappen. Als hij nog de baas van Ferrari was, had hij de Nederlander zonder twijfel aangetrokken. De voormalig-baas sprak tijdens de première van de film Luca: Seeing Red. Een documentaire over Luca di Montezemolo. 

Max Verstappen heeft twee keer achter elkaar op fenomenale wijze een Grand Prix gewonnen. De Nederlander is daarmee ingelopen op Oscar Piastri en Lando Norris. Di Montezemolo heeft aan het roer van Ferrari gestaan tot en met 2014. 

'Verstappen is mijn nummer één'

"Vandaag moet ik zeggen dat Verstappen voor mij veruit de nummer één is", aldus de Italiaan, zo meldt Reuters. "Zelfs tijdens de laatste race in Bakoe, onder moeilijke omstandigheden, verloor hij nooit de controle. Hij was altijd snel. Hij maakt nooit fouten."

"Carlos Sainz en Charles Leclerc vormden een heel goed koppel. Maar zonder twijfel is Verstappen wat mij betreft veruit de beste. Verreweg", de oud-baas van Ferrari, spreekt met veel lof over de Nederlander. 

'Ik weet wie op welke positie moet'

"Als ik morgenvroeg bij Ferrari moet werken, heb ik binnen een week al duidelijk in mijn hoofd wie ik op welke posities moet zetten", zo zegt di Montezemolo over het huidige Ferrari. Ook complimenteert hij Sauber: "Ik ben nu blij voor Binotto... hij investeert in de toekomst met een goede jonge Braziliaanse coureur, en kijkt vooruit."

Ferrari staat momenteel vier punten achter Mercedes en staat daarmee op de derde plek in het constructeurskampioenschap. Di Montezemolo zegt dat hij nog steeds iedere race kijkt. Hij heeft het niet over Fred Vasseur en Lewis Hamilton gehad. De oude baas van de Scuderia zegt ook al twee televisies kapot te hebben gemaakt uit frustratie. Ferrari heeft al sinds 2008 geen titel meer gewonnen. Ook in 2025 maakt Ferrari geen kans meer op de titel, want het heeft een achterstand van 337 punten. Er zijn nog zeven races te gaan.

Regenrace

Posts: 1.983

Ik heb het idee dat Ferrari daar pas als laatste is achter gekomen. Het begint ook langzamerhand te dagen dat hij hun enige hoop is op ooit nog een wereldtitel.

  • 1
  • 26 sep 2025 - 17:50
Reacties (5)

  • Regenrace

    Posts: 1.983

    Ik heb het idee dat Ferrari daar pas als laatste is achter gekomen. Het begint ook langzamerhand te dagen dat hij hun enige hoop is op ooit nog een wereldtitel.

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 17:50
    • Rimmer

      Posts: 12.775

      Nah, Oscar of Lando wordt toch ook kampioen en Lewis heeft er 7 gepakt.
      Ferrari moet gewoon eens een keer de beste auto bouwen. Dan komen de titels wel.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 17:55
    • Larry Perkins

      Posts: 60.166

      En zeker ook hun teamperformance sterk(!) verbeteren, anders komen ze er nog niet...

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 18:06
    • Larry Perkins

      Posts: 60.166

      En als er niks geks met Leclerc gebeurt zal Lewis nooit zijn achtste wereldtitel halen.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 18:34
    • Golf-GTI

      Posts: 1.501

      For 2026 we go for plan B, C, D, E, F, G, H, J, K, L .....

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 18:41

