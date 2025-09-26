Ferrari-legende juicht voor Verstappen: "Hij is met afstand de beste!"

Oud-Ferrari-baas Luca di Montezemolo is erg onder de indruk van Max Verstappen. Als hij nog de baas van Ferrari was, had hij de Nederlander zonder twijfel aangetrokken. De voormalig-baas sprak tijdens de première van de film Luca: Seeing Red. Een documentaire over Luca di Montezemolo.

Max Verstappen heeft twee keer achter elkaar op fenomenale wijze een Grand Prix gewonnen. De Nederlander is daarmee ingelopen op Oscar Piastri en Lando Norris. Di Montezemolo heeft aan het roer van Ferrari gestaan tot en met 2014.

'Verstappen is mijn nummer één'

"Vandaag moet ik zeggen dat Verstappen voor mij veruit de nummer één is", aldus de Italiaan, zo meldt Reuters. "Zelfs tijdens de laatste race in Bakoe, onder moeilijke omstandigheden, verloor hij nooit de controle. Hij was altijd snel. Hij maakt nooit fouten."

"Carlos Sainz en Charles Leclerc vormden een heel goed koppel. Maar zonder twijfel is Verstappen wat mij betreft veruit de beste. Verreweg", de oud-baas van Ferrari, spreekt met veel lof over de Nederlander.

'Ik weet wie op welke positie moet'

"Als ik morgenvroeg bij Ferrari moet werken, heb ik binnen een week al duidelijk in mijn hoofd wie ik op welke posities moet zetten", zo zegt di Montezemolo over het huidige Ferrari. Ook complimenteert hij Sauber: "Ik ben nu blij voor Binotto... hij investeert in de toekomst met een goede jonge Braziliaanse coureur, en kijkt vooruit."

Ferrari staat momenteel vier punten achter Mercedes en staat daarmee op de derde plek in het constructeurskampioenschap. Di Montezemolo zegt dat hij nog steeds iedere race kijkt. Hij heeft het niet over Fred Vasseur en Lewis Hamilton gehad. De oude baas van de Scuderia zegt ook al twee televisies kapot te hebben gemaakt uit frustratie. Ferrari heeft al sinds 2008 geen titel meer gewonnen. Ook in 2025 maakt Ferrari geen kans meer op de titel, want het heeft een achterstand van 337 punten. Er zijn nog zeven races te gaan.