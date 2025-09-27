Red Bull Racing heeft nog altijd niet duidelijk gemaakt wie er naast Max Verstappen komt te rijden en wie plaatsneemt bij zusterteam VCARB. De Oostenrijkse renstal lijkt er nog niet uit te zijn welke coureurs in 2026 de stoeltjes krijgen. Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher heeft daar wel een advies over.

Verstappen maakte eerder dit jaar bekend dat hij ook volgend seizoen voor Red Bull zal uitkomen in de Formule 1. De Nederlander vertrekt dus niet naar Mercedes of Aston Martin, waarmee hij eerder dit seizoen in verband werd gebracht. Maar de overige drie plekken binnen de Red Bull-stal zijn nog niet ingevuld voor 2026. Yuki Tsunoda lijkt plaats te moeten maken voor Isack Hadjar, die een indrukwekkend seizoen beleeft bij VCARB. Ook de toekomst van Liam Lawson is nog altijd onzeker.

Schumacher vreest voor Lawson en Tsunoda

Schumacher vreest dat het doek gaat vallen voor Tsunoda en Lawson. De broer van racelegende Michael Schumacher denkt dat beide coureurs volgend jaar niet meer op de grid zullen staan. “Ik zei al voor de race in Baku dat Tsunoda en Lawson er volgend jaar niet bij zullen zijn”, aldus Schumacher in de F1-podcast van Sky Sports Duitsland.

Moet Red Bull winkelen bij McLaren

De Duitser kwam bovendien met een opvallende suggestie voor Red Bull-adviseur Helmut Marko. “Als je jonge coureurs een kans wilt geven, wordt het voor Tsunoda en Lawson erg lastig. Ze kunnen Hadjar promoveren en bijvoorbeeld Alex Dunne van McLaren of Arvid Lindblad halen. Dat is een optie. Maar de verwachtingen bij VCARB zijn gestegen na hun goede resultaten. Het zou niet fair zijn als ze geen coureurs met F1-ervaring behouden.”

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan in de straten van Baku is de keuze er voor Red Bull niet eenvoudiger op geworden. Zowel Tsunoda als Lawson kende daar een sterk weekend en wist de nodige punten binnen te halen.