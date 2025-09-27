user icon
icon

Schumacher oppert: 'Deze twee coureurs kan Red Bull stallen bij VCARB'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Schumacher oppert: 'Deze twee coureurs kan Red Bull stallen bij VCARB'
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 10:39
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Red Bull Racing heeft nog altijd niet duidelijk gemaakt wie er naast Max Verstappen komt te rijden en wie plaatsneemt bij zusterteam VCARB. De Oostenrijkse renstal lijkt er nog niet uit te zijn welke coureurs in 2026 de stoeltjes krijgen. Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher heeft daar wel een advies over.

Verstappen maakte eerder dit jaar bekend dat hij ook volgend seizoen voor Red Bull zal uitkomen in de Formule 1. De Nederlander vertrekt dus niet naar Mercedes of Aston Martin, waarmee hij eerder dit seizoen in verband werd gebracht. Maar de overige drie plekken binnen de Red Bull-stal zijn nog niet ingevuld voor 2026. Yuki Tsunoda lijkt plaats te moeten maken voor Isack Hadjar, die een indrukwekkend seizoen beleeft bij VCARB. Ook de toekomst van Liam Lawson is nog altijd onzeker.

Meer over Red Bull Racing Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep

Schumacher vreest voor Lawson en Tsunoda

Schumacher vreest dat het doek gaat vallen voor Tsunoda en Lawson. De broer van racelegende Michael Schumacher denkt dat beide coureurs volgend jaar niet meer op de grid zullen staan. “Ik zei al voor de race in Baku dat Tsunoda en Lawson er volgend jaar niet bij zullen zijn”, aldus Schumacher in de F1-podcast van Sky Sports Duitsland.

Moet Red Bull winkelen bij McLaren

De Duitser kwam bovendien met een opvallende suggestie voor Red Bull-adviseur Helmut Marko. “Als je jonge coureurs een kans wilt geven, wordt het voor Tsunoda en Lawson erg lastig. Ze kunnen Hadjar promoveren en bijvoorbeeld Alex Dunne van McLaren of Arvid Lindblad halen. Dat is een optie. Maar de verwachtingen bij VCARB zijn gestegen na hun goede resultaten. Het zou niet fair zijn als ze geen coureurs met F1-ervaring behouden.”

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan in de straten van Baku is de keuze er voor Red Bull niet eenvoudiger op geworden. Zowel Tsunoda als Lawson kende daar een sterk weekend en wist de nodige punten binnen te halen.

Rocks

Posts: 1.026

Geen Mick? 😎

  • 3
  • 27 sep 2025 - 10:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Yuki Tsunoda Liam Lawson Isack Hadjar Arvid Lindblad Alex Dunne Racing Bulls Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.026

    Geen Mick? 😎

    • + 3
    • 27 sep 2025 - 10:41
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.382

    Als je tegen 'n fruitboom trapt komt er altijd wel iets naar beneden vallen.
    Zo is het ook met Ome Ralf, die roept, voorspeld, denkt en weet het bijna zeker.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 11:05
  • red slow

    Posts: 3.219

    VCARB? Is dat een nieuw team? Zover ik weet zijn het racing bulls ook in 2026.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 11:28
  • StevenQ

    Posts: 9.742

    Dunne is naast een McLaren coureur nogal een risico met zijn rijstijl, die is lang nog niet klaar voor de F1

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 12:54

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar