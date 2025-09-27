Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen maakt vandaag zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander zal samen met Chris Lulham gaan rijden in een Ferrari 296 GT3, en ze beginnen in de ochtenduren met de kwalificatie. Kijk via onderstaande stream naar alle actie van vandaag.

Twee weken geleden maakte Verstappen zijn racedebuut op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen reed toen in een Porsche Cayman GT3 om zijn juiste papieren te halen, en slaagde met vlag en wimpel voor deze opdracht. Nu hij zijn Permit A op zak heeft, mag hij gaan racen met GT3-bolides. Verstappen kwam afgelopen weekend in actie in de Grand Prix van Azerbeidzjan, en nu gaat hij weer aan de bak.

Verstappen en Lulham beginnen om 08:30 aan de kwalificatie, en deze sessie duurt anderhalf uur. Fans die naar deze kwalificatie willen kijken, zijn aangewezen op een stream met Duitstalig commentaar. De Engelse livestreams beginnen pas vlak voor de start van de race. Rond 11:00 beginnen deze streams, en de race zelf gaat om 12:00 van start.

Bekijk het tijdschema van vandaag:

Kwalificatie: 08:30 - 10:00

Pitwalk: 10:20 - 11:00

Gridwalk: 11:10 - 11:30

Auto's naar de grid: 11:00 - 11:40

Formatieronde: 11:42

Race: 12:00 - 16:00

Hoe kan ernaar de race worden gekeken?

De NLS-race is in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Ook via verschillende livestreams kan er worden gekeken naar de race. Via onderstaande link kan er naar zowel de kwalificatie als de race worden gekeken. De stream is in het Duits, maar op deze manier kan er wel worden gekeken naar beide sessies.