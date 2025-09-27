user icon
Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 07:36
  • comments 25
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt vandaag zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander zal samen met Chris Lulham gaan rijden in een Ferrari 296 GT3, en ze beginnen in de ochtenduren met de kwalificatie. Kijk via onderstaande stream naar alle actie van vandaag.

Twee weken geleden maakte Verstappen zijn racedebuut op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen reed toen in een Porsche Cayman GT3 om zijn juiste papieren te halen, en slaagde met vlag en wimpel voor deze opdracht. Nu hij zijn Permit A op zak heeft, mag hij gaan racen met GT3-bolides. Verstappen kwam afgelopen weekend in actie in de Grand Prix van Azerbeidzjan, en nu gaat hij weer aan de bak.

Meer over Nürburgring Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 'Droom komt uit: Verstappen maakt zaterdag GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife'

'Droom komt uit: Verstappen maakt zaterdag GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife'

24 sep

Verstappen en Lulham beginnen om 08:30 aan de kwalificatie, en deze sessie duurt anderhalf uur. Fans die naar deze kwalificatie willen kijken, zijn aangewezen op een stream met Duitstalig commentaar. De Engelse livestreams beginnen pas vlak voor de start van de race. Rond 11:00 beginnen deze streams, en de race zelf gaat om 12:00 van start.

Bekijk het tijdschema van vandaag:

Kwalificatie: 08:30 - 10:00

Pitwalk: 10:20 - 11:00

Gridwalk: 11:10 - 11:30

Auto's naar de grid: 11:00 - 11:40

Formatieronde: 11:42

Race: 12:00 - 16:00

Hoe kan ernaar de race worden gekeken?

De NLS-race is in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Ook via verschillende livestreams kan er worden gekeken naar de race. Via onderstaande link kan er naar zowel de kwalificatie als de race worden gekeken. De stream is in het Duits, maar op deze manier kan er wel worden gekeken naar beide sessies.

Joeppp

Posts: 8.065

Yep, je mist niks zo.

  • 11
  • 27 sep 2025 - 08:46
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (25)

  • NyckVrieskast

    Posts: 919

    Erg mistig daar. Volgens mij is het uitgesteld.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 08:29
  • RamboRussell

    Posts: 145

    Toch mooi dat we gratis naar mist kunnen kijken...

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 08:44
    • Joeppp

      Posts: 8.062

      Yep, je mist niks zo.

      • + 11
      • 27 sep 2025 - 08:46
    • @E46

      Posts: 10

      Welcome to the Eiffel😄

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 09:41
  • VES

    Posts: 1.661

    Guten Morgen
    Ja, schade, dass sich der Start der Qualifikation durch das Wetter verzögert hat, es ist neblig

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 08:47
  • Pietje Bell

    Posts: 31.181

    Vreemd dat Auto Addiction het vandaag alleen in het Duits uitzendt aangezien ze het
    2 weken geleden ook in het Engels uitzonden met 1,5 miljoen kijkers.

    https://youtu.be/jLuNTiYdQVQ

    1.525.415 weergaven Live gestreamd op 13 sep 2025 #NLS​ #Nürburgring​ #LangstreckenSerie​
    LIVE: NÜRBURGRING Race 7 | 🇬🇧 | Max Verstappen Debute! | 65. ADAC ACAS Cup | Nürburgring Endurance Series 2025

    We're racing again on the most demanding race track in the world! Join us for race 7 of the Nürburgring Endurance Series of 2025 on the Nordschleife. Over 100 race cars are going on a four-hour hunt for points and trophies.

    Oh, hij meldt zojuist dat de RACE WEL in het Engels uitgezonden gaat worden
    nadat iedereen vroeg om een Engelse stream van de kwali.

    • + 3
    • 27 sep 2025 - 09:16
  • marcelf1fan

    Posts: 426

    strakke 1e ronde 8min46 en 24 sec sneller. Mooie drifts op natte baan.

    • + 2
    • 27 sep 2025 - 09:21
    • NyckVrieskast

      Posts: 919

      Had hij die voorsprong maar in de f1 haha. Weet iemand het ronde record?

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 09:22
    • Pietje Bell

      Posts: 31.181

      Ben benieuwd hoe het straks gaat.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 09:22
    • StevenQ

      Posts: 9.738

      Het ronderecord is in de 7.49 maar de baan is nu vochtig

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 09:53
    • Chauvinist

      Posts: 725

      @stevenQ Het ronderecord heeft hij gisteren 3seconden scherper gezet in de training….😉 7.45 nu

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 09:56
  • @E46

    Posts: 10

    Maakt veel kans op p1, maar de echte GT3 profi's zien we pas in mei, bij 24h, dus vandaag is een b race

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 09:43
    • StevenQ

      Posts: 9.738

      Ik zie toch Maro Engel, Frank Stippler, Jan Mardenborough en Bastian Buus op de startlijst staan onder andere

      en ook Christian Kognes, de huidige houder van het ronderecord

      • + 4
      • 27 sep 2025 - 09:52
    • Max wereldkampioen

      Posts: 368

      3de op 3 seconde toch heel netjes

      • + 1
      • 27 sep 2025 - 10:10
    • Piccachu

      Posts: 570

      Heel netjes 3de op 3 seconden, als je ziet hoevaak hij werd opgehouden.

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:11
    • @E46

      Posts: 10

      @StevenQ Estre, Vanthoors, Güven...
      Veel in de WEC en US series, zie je pas in het voorjaar ter voorbereiding van N24

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:18
  • Joeppp

    Posts: 8.062

    Poehee, dit is wel een heftig spelletje met al die langzamere auto's op de baan. Leuk om te volgen en mooie onboard beelden.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 10:10
    • @E46

      Posts: 10

      Daarom die poeha voor zijn licentie😉 echte Multclass, en bij N24 nog eens 40 auto's erbij, incl Sandero en Twingo chicanes🤣

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 10:21
  • NyckVrieskast

    Posts: 919

    Helaas geen pole. P3 prima

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 10:10
  • Erwinnaar

    Posts: 5.163

    Te lang en saai vind ik het zo'n circuit om te volgen, doe het wel puur uit nieuwsgierigheid eerlijk gezegd.

    Zie de auto's, en Max, liever op de korte baan vanwege acties. Echter snap ik Max wel, is schitterende ervaring op zo'n lang stuk asfalt, zelf ooit toeristenrondje gereden met mijn destijds bescheiden Calibra turbo echter op dusdanig lage snelheid dat een camper me inhaalde, ik wilde lang genieten van de baan en omgeving haha.

    Ik vind het iig wel leuk om het eens te volgen, beetje zoals destijds de Ferrari academy in de States, getalletjes kijken.

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 10:23
  • @E46

    Posts: 10

    Lulham nog niet gereden vandaag, niet slim

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 10:51
  • @E46

    Posts: 10

    Lulham start

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 11:14
    • @E46

      Posts: 10

      Niet dus😄

      • + 0
      • 27 sep 2025 - 11:34

