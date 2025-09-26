Verstappen vol bewondering: "Alonso is nog steeds een inspiratie"

Max Verstappen is erg lovend over Fernando Alonso. De Spanjaard rijdt nog altijd in de Formule 1. Het is twintig jaar geleden dat hij zijn allereerste Formule 1-titel wist te winnen. De coureur nam dat seizoen het op tegen andere coureurs als Kimi Raikkonen en Michael Schumacher.

Max Verstappen heeft al vaker verteld zelf niet zo lang door te willen gaan in de Formule 1. Toch markeert 2025 alweer het 22e seizoen van Fernando Alonso. De Spanjaard heeft nog een contract voor volgend seizoen, dus hij rijdt sowieso 23 seizoenen in de Formule 1.

'Hij is erg bijzonder'

"Ik bewonder hem enorm", vertelt Verstappen, zo meldt Motorsport.com. "Hoe hij is als persoon, als coureur op zijn leeftijd, en hoe hij nog steeds zo gemotiveerd is om te presteren in de Formule 1... Maar tegelijkertijd ook wat hij daarvoor heeft gedaan, zoals het overstappen naar de langeafstandsracerij en zelfs de Dakar, dat is behoorlijk bizar. Het toont gewoon aan dat hij echt gepassioneerd is over racen; het maakt niet uit of het een Formule 1-auto is of niet."

Volgend seizoen gaat Fernando Alonso rijden in een Adrian Newey-auto. Hiermee hoopt de Spanjaard weer mee te kunnen doen om de titel. Zijn laatste titel stamt uit 2006 en zijn laatste echte titelgevecht uit 2012. In 2013 werd die nog vicekampioen met een afstand van 155 punten vergeleken met Sebastian Vettel.

Verstappen heeft erg veel respect voor Alonso

"Dat hij al een tijdje niet heeft gewonnen in de Formule 1, tja, dat is ook wat kan gebeuren", meent de viervoudig wereldkampioen. "Er zijn ook veel coureurs die nooit hebben gewonnen in de Formule 1, die misschien wel hadden kunnen winnen of hadden moeten winnen. Dat hoort helaas bij de Formule 1: je krijgt niet altijd de juiste kansen."

"Natuurlijk had hij een aantal goede jaren waarin hij het kampioenschap won en je echt zijn talent kon zien. Maar dat betekent niet dat zijn snelheid nu weg is of dat hij niet meer snel is. Maar het is nog steeds erg mooi dat hij er is en ik heb veel respect voor wat hij doet." Fernando Alonso staat momenteel dertiende in het wereldkampioenschap.