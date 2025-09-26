user icon
icon

Verstappen vol bewondering: "Alonso is nog steeds een inspiratie"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen vol bewondering: "Alonso is nog steeds een inspiratie"
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 20:09
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen is erg lovend over Fernando Alonso. De Spanjaard rijdt nog altijd in de Formule 1. Het is twintig jaar geleden dat hij zijn allereerste Formule 1-titel wist te winnen. De coureur nam dat seizoen het op tegen andere coureurs als Kimi Raikkonen en Michael Schumacher

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep

Max Verstappen heeft al vaker verteld zelf niet zo lang door te willen gaan in de Formule 1. Toch markeert 2025 alweer het 22e seizoen van Fernando Alonso. De Spanjaard heeft nog een contract voor volgend seizoen, dus hij rijdt sowieso 23 seizoenen in de Formule 1. 

'Hij is erg bijzonder'

"Ik bewonder hem enorm", vertelt Verstappen, zo meldt Motorsport.com. "Hoe hij is als persoon, als coureur op zijn leeftijd, en hoe hij nog steeds zo gemotiveerd is om te presteren in de Formule 1... Maar tegelijkertijd ook wat hij daarvoor heeft gedaan, zoals het overstappen naar de langeafstandsracerij en zelfs de Dakar, dat is behoorlijk bizar. Het toont gewoon aan dat hij echt gepassioneerd is over racen; het maakt niet uit of het een Formule 1-auto is of niet."

Volgend seizoen gaat Fernando Alonso rijden in een Adrian Newey-auto. Hiermee hoopt de Spanjaard weer mee te kunnen doen om de titel. Zijn laatste titel stamt uit 2006 en zijn laatste echte titelgevecht uit 2012. In 2013 werd die nog vicekampioen met een afstand van 155 punten vergeleken met Sebastian Vettel.

Verstappen heeft erg veel respect voor Alonso

"Dat hij al een tijdje niet heeft gewonnen in de Formule 1, tja, dat is ook wat kan gebeuren", meent de viervoudig wereldkampioen. "Er zijn ook veel coureurs die nooit hebben gewonnen in de Formule 1, die misschien wel hadden kunnen winnen of hadden moeten winnen. Dat hoort helaas bij de Formule 1: je krijgt niet altijd de juiste kansen."

"Natuurlijk had hij een aantal goede jaren waarin hij het kampioenschap won en je echt zijn talent kon zien. Maar dat betekent niet dat zijn snelheid nu weg is of dat hij niet meer snel is. Maar het is nog steeds erg mooi dat hij er is en ik heb veel respect voor wat hij doet." Fernando Alonso staat momenteel dertiende in het wereldkampioenschap.

F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 1.985

    Wel vechtlust. Maar ook foutlust.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 20:32
  • Sauber

    Posts: 424

    Bij vlagen laat hij geweldige dingen zien. Maar rijdt vaak ook kleurloos rond.
    Van mij mag hij wel plaats maken voor jong talent

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 20:54
    • Larry Perkins

      Posts: 60.170

      En dan in 2026 met een nieuwe auto beginnen met een kluns en een rookie, terwijl alles er omheen met vele, vele miljoenen is opgeknapt. Geweldig idee, NOT!
      Drugovich in plaats van Stroll zou een verbetering zijn, maar daar gaat het nu niet over.
      Verder, welk jong talent heb je voor ogen @Sauber?

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 21:20
  • Di Stefano

    Posts: 328

    Alonso is over datum, tijd om te stoppen. Levert niet meer dit jaar.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 23:02

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar