Verstappen wordt geen wereldkampioen: "McLaren heeft een betere auto"

  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen wordt na zijn zege in de Grand Prix van Azerbeidzjan weer gezien als een outsider voor de wereldtitel. Niet iedereen deelt deze mening, en dat geldt ook voor Günther Steiner. Hij stelt dat men moet afwachten hoe Red Bull en Verstappen het gaan doen op 'normale' circuits.

Verstappen leek dit jaar geen kans te maken op de wereldtitel. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren een klasse apart, terwijl Verstappens team Red Bull Racing kampten met veel problemen. Na de zomerstop heeft Red Bull echter stappen gezet, met onder meer een vloerupdate. Verstappen profiteerde van problemen bij McLaren, en wist de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven. Hierdoor kan hij weer een rol gaan spelen in de titelstrijd.

Gaat Verstappen nog meer races winnen?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat men niet te vroeg moet juichen. In de Red Flags Podcast pleit hij voor realisme: "Ik denk niet dat Max veel meer races gaat winnen dit jaar. Ik denk dat dat wel zo is bij de McLarens." Volgens Steiner ligt dat niet zozeer aan Verstappen: "Hij maakt misschien geen fouten, maar ik denk dat de McLaren gewoon een betere auto is. McLaren heeft maar één slechte race gehad!"

Hoe goed is Red Bull op 'normale' circuits?

Steiner wil niets afdoen aan het feit dat Verstappen ijzersterk voor de dag komt. Hij weigert te vroeg te juichen: "We zijn het allemaal eens over één ding: Max is de beste. Daar zijn we het echt allemaal over eens. Maar ik denk dat we moeten afwachten hoe goed die update het doet op 'normale' circuits."

Steiner legt uit wat hij hier precies mee bedoelt: "Dit zijn circuits waar de snelheid heel hoog ligt, en die zijn anders. Dus laten we kijkt of het werkt, of het hetzelfde effect heeft op een normaal circuit. Op een normaal circuit is de McLaren de beste auto. Dus laten we het even afwachten."

shakedown

Posts: 1.418

Nee, natuurlijk is Verstappen geen reële uitdager voor het kampioenschap.

Indien hij in de aankomende 5 races 50 kan inlopen op beide rijders, dan worden de laatste 2 races erg leuk. Maar dat zie ik nog niet zo snel gebeuren.

  • 2
  • 25 sep 2025 - 13:57
  • Paulie

    Posts: 4.535

    ja maar....ja maar.....Giedo zei....

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 12:50
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.887

    Is er nog nieuws over Max?

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 13:15
  • StevenQ

    Posts: 9.724

    Je weet nooit, als e bij McLaren fouten blijven maken, nog een paar keer 0 punten voor Lando en Oscar en het kan spannend worden

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 13:47
    • snailer

      Posts: 29.900

      19 punten achter Piastri? Dan komen er natuurlijk teamorders. wint Verstappen er 14 terug ... als hij al wint.

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 14:38
  • Larry Perkins

    Posts: 60.126

    Wat een enorme spoiler alert van die Steiner zeg, heb ik net mijn abonnement bij 'Fiascoplee' verlengd in verband met een spannende seizoensfinale, krijg je dit...

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 14:37

