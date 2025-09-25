Verstappen wordt geen wereldkampioen: "McLaren heeft een betere auto"

Max Verstappen wordt na zijn zege in de Grand Prix van Azerbeidzjan weer gezien als een outsider voor de wereldtitel. Niet iedereen deelt deze mening, en dat geldt ook voor Günther Steiner. Hij stelt dat men moet afwachten hoe Red Bull en Verstappen het gaan doen op 'normale' circuits.

Verstappen leek dit jaar geen kans te maken op de wereldtitel. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren een klasse apart, terwijl Verstappens team Red Bull Racing kampten met veel problemen. Na de zomerstop heeft Red Bull echter stappen gezet, met onder meer een vloerupdate. Verstappen profiteerde van problemen bij McLaren, en wist de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven. Hierdoor kan hij weer een rol gaan spelen in de titelstrijd.

Gaat Verstappen nog meer races winnen?

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat men niet te vroeg moet juichen. In de Red Flags Podcast pleit hij voor realisme: "Ik denk niet dat Max veel meer races gaat winnen dit jaar. Ik denk dat dat wel zo is bij de McLarens." Volgens Steiner ligt dat niet zozeer aan Verstappen: "Hij maakt misschien geen fouten, maar ik denk dat de McLaren gewoon een betere auto is. McLaren heeft maar één slechte race gehad!"

Hoe goed is Red Bull op 'normale' circuits?

Steiner wil niets afdoen aan het feit dat Verstappen ijzersterk voor de dag komt. Hij weigert te vroeg te juichen: "We zijn het allemaal eens over één ding: Max is de beste. Daar zijn we het echt allemaal over eens. Maar ik denk dat we moeten afwachten hoe goed die update het doet op 'normale' circuits."

Steiner legt uit wat hij hier precies mee bedoelt: "Dit zijn circuits waar de snelheid heel hoog ligt, en die zijn anders. Dus laten we kijkt of het werkt, of het hetzelfde effect heeft op een normaal circuit. Op een normaal circuit is de McLaren de beste auto. Dus laten we het even afwachten."