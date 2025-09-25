user icon
Lambiase weigert Verstappen op te hemelen: "Dan ben ik hem kwijt"

Lambiase weigert Verstappen op te hemelen: "Dan ben ik hem kwijt"
  Gepubliceerd op 25 sep 2025 11:22
  2
  Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase een goede band hebben. De twee weten precies wat ze van elkaar kunnen verwachten, en hoe ze met elkaar moeten omgaan. Lambiase lacht dat hij Verstappen niet in de watten moet leggen.

Verstappen werkt al sinds 2016 samen met Lambiase bij Red Bull. Ze zijn in de afgelopen jaren flink naar elkaar toegegroeid, en hun communicatie over de boordradio zorgt regelmatig voor hilariteit. Het radioverkeer is niet alleen grappig, het is ook goed op elkaar afgestemd. Waar andere coureurs soms ietwat paniekerig met hun race-engineer communiceren, is het verkeer tussen Verstappen en Lambiase strak en duidelijk: ze weten precies wat ze van elkaar nodig hebben.

Vader & vijand

Lambiase weet dan ook hoe hij met Verstappen om moet gaan. In een interview met de krant The Wall Street Journal legt Lambiase zijn rol uit: "Ik ben tegelijkertijd zijn vader, een sportpsycholoog, zijn vriend en ook nog zijn grootste vijand! Ik ben zijn hele sociale kring samengepakt in één persoon!"

'Dan ben je Max kwijt'

Lambiase en Verstappen zijn heel direct naar elkaar. Het zorgt soms voor vraagtekens, maar volgens Lambiase is het niet de bedoeling dat hij Verstappen naar de mond gaat praten: "Als je hem zou proberen te pamperen, of hem in de watten zou leggen om zo als ja-knikker zijn beste vriend te worden, dan ben je hem binnen een paar maanden kwijt."

"Je moet doen wat het beste werkt voor het team en als je je zorgen moet maken over wat je precies zegt, dan denk ik dat je bij voorbaat al hebt verloren in deze showbizz-wereld."

Rivier vol krokodillen

Lambiase en Verstappen lijken soms te ruziën, maar daar is volgens de engineer niets van waar: "Je vaart met een boot een rivier af en daar ben je volledig omgeven door krokodillen. Daarbij heb je eigenlijk steeds te dealen met de krokodil die op dat moment het dichtst bij de boot ligt."

"Ze zijn in de afgelopen jaren flink naar elkaar toegegroeid, en hun communicatie over de boordradio zorgt regelmatig voor hilariteit. Het radioverkeer is niet alleen grappig".

Het is alleen lachen als Max voorop rijdt.
Als hij dat niet doet is er weinig te lachen daar.

    "Ze zijn in de afgelopen jaren flink naar elkaar toegegroeid, en hun communicatie over de boordradio zorgt regelmatig voor hilariteit. Het radioverkeer is niet alleen grappig".

    Het is alleen lachen als Max voorop rijdt.
    Als hij dat niet doet is er weinig te lachen daar.

    Lijkt me logisch als je een winnaar bent en je gaat voor de eerste plaats.

