FIA-president trapt op de rem en spreekt F1-plannen Domenicali tegen

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de sprintplannen van Formule 1-CEO Stefano Domenicali tegengesproken. Domenicali pleitte recent voor meer sprintraces en kortere Grands Prix, maar Ben Sulayem ziet daar niets in. Hij wil ook aan de teams denken, en de gezondheid van hun medewerkers.

Sinds 2021 worden er sprintraces afgewerkt in de Formule 1. In de afgelopen jaren zijn de regels regelmatig veranderd, en dit seizoen worden er zes sprintraces afgewerkt. Als het aan Formule 1-CEO Stefano Domenicali ligt, worden dat er in de toekomst meer. De Italiaan fantaseerde hardop over mogelijke reversed grids bij de sprints, en hij stelde dat de nieuwe generatie F1-fans misschien behoefte heeft aan kortere races. Deze plannen leverde hem veel kritiek op.

Begrijpelijk

FIA-president Mohammed Ben Sulayem spreekt de plannen van Domenicali nu tegen. Bij Viaplay sprak Ben Sulayem zich uit: "Commercieel gezien begrijp ik zijn positie. Stefano is een goede vriend. We spreken elkaar vijf keer per week, dus ik begrijp zeker wat hij bedoelt. Maar, ik denk altijd aan de extra belasting van onze staf. Ze moeten al veel reizen, en meer races zijn vermoeiend. Je moet je afvragen of het goed is voor de teams."

Meer dan spektakel

Volgens Ben Sulayem is het niet de bedoeling dat de sport louter leunt op spektakel: "Er staan meerdere belangen op het spel. Het is niet alleen de commerciële kant, maar ook de sportieve kant. Als deze twee aspecten goed uitgebalanceerd zijn, dan heb je een solide fundatie. Als je je alleen maar focust op de sportieve kant, dan loop je vanzelf tegen de commerciële kant aan, en vice versa."

De toekomst van de F1-kalender

Ben Sulayem zou het wel zien zitten als de F1-kalender internationaler wordt: "Ik denk dat Afrika zeker een race verdient, maar het is natuurlijk ook de vraag of je dat financieel haalbaar is. We moeten Europa niet vergeten. Dat is waar de sport is begonnen, en dat is waar alle innovatie vandaan komt. Daarnaast is Europa ook toegankelijk."