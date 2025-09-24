user icon
icon

FIA-president trapt op de rem en spreekt F1-plannen Domenicali tegen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA-president trapt op de rem en spreekt F1-plannen Domenicali tegen
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 16:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de sprintplannen van Formule 1-CEO Stefano Domenicali tegengesproken. Domenicali pleitte recent voor meer sprintraces en kortere Grands Prix, maar Ben Sulayem ziet daar niets in. Hij wil ook aan de teams denken, en de gezondheid van hun medewerkers.

Sinds 2021 worden er sprintraces afgewerkt in de Formule 1. In de afgelopen jaren zijn de regels regelmatig veranderd, en dit seizoen worden er zes sprintraces afgewerkt. Als het aan Formule 1-CEO Stefano Domenicali ligt, worden dat er in de toekomst meer. De Italiaan fantaseerde hardop over mogelijke reversed grids bij de sprints, en hij stelde dat de nieuwe generatie F1-fans misschien behoefte heeft aan kortere races. Deze plannen leverde hem veel kritiek op.

Meer over FIA FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep
 FIA geeft Williams gelijk en neemt ingrijpend besluit over Dutch GP

FIA geeft Williams gelijk en neemt ingrijpend besluit over Dutch GP

13 sep

Begrijpelijk

FIA-president Mohammed Ben Sulayem spreekt de plannen van Domenicali nu tegen. Bij Viaplay sprak Ben Sulayem zich uit: "Commercieel gezien begrijp ik zijn positie. Stefano is een goede vriend. We spreken elkaar vijf keer per week, dus ik begrijp zeker wat hij bedoelt. Maar, ik denk altijd aan de extra belasting van onze staf. Ze moeten al veel reizen, en meer races zijn vermoeiend. Je moet je afvragen of het goed is voor de teams."

Meer dan spektakel

Volgens Ben Sulayem is het niet de bedoeling dat de sport louter leunt op spektakel: "Er staan meerdere belangen op het spel. Het is niet alleen de commerciële kant, maar ook de sportieve kant. Als deze twee aspecten goed uitgebalanceerd zijn, dan heb je een solide fundatie. Als je je alleen maar focust op de sportieve kant, dan loop je vanzelf tegen de commerciële kant aan, en vice versa."

De toekomst van de F1-kalender

Ben Sulayem zou het wel zien zitten als de F1-kalender internationaler wordt: "Ik denk dat Afrika zeker een race verdient, maar het is natuurlijk ook de vraag of je dat financieel haalbaar is. We moeten Europa niet vergeten. Dat is waar de sport is begonnen, en dat is waar alle innovatie vandaan komt. Daarnaast is Europa ook toegankelijk."

Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Stefano Domenicali Mohammed Ben Sulayem

Reacties (1)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (60)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar