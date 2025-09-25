user icon
Flinke kritiek voor toekomstplannen: Piastri spreekt F1-chef tegen

Flinke kritiek voor toekomstplannen: Piastri spreekt F1-chef tegen
  Gepubliceerd op 25 sep 2025 15:24
  • comments 3
  Door: Jesse Jansen

De Formule 1 is gekomen met een nieuw idee: reversed grids bij sprintraces. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is groot voorstander van dit idee. Meerdere coureurs en personen binnen de Formule 1 hebben zich hierover uitgelaten. Nu ook Oscar Piastri

De leider in het wereldkampioenschap, Oscar Piastri, vindt het idee helemaal niets. Hij is geen fan van het idee van reversed grids. Piastri geeft meerdere redenen waarom hij het onnodig vindt. 

'Het klinkt misschien logisch vanuit mij'

"Ik denk dat meer sprintraces niet per se een slecht idee is", vertelt Piastri tegenover de internationale media. "Ik vind alleen niet dat we ze elk weekend nodig hebben of zouden moeten willen. Wat betreft reverse grids… dat klinkt misschien voor de hand liggend vanuit mijn positie, maar ik vind het een slecht idee."

"Vanuit een puur sportief en competitief oogpunt is het laatste wat we als sport willen dat belangrijke uitslagen of beslissende momenten afhangen van reverse-grids en dat soort dingen. In Formule 2 en Formule 3 werkt het wel, omdat het daar niet per se draait om degene die wint", legt Piastri uit. 

In de Formule wil je winnen

"In de Formule 1 is er niets belangrijker dan het kampioenschap winnen. In F2 en F3 gaat het er meer om dat je laat zien waarom je een kans verdient in de Formule 1, en dat is een manier om bepaalde kwaliteiten te tonen. Uiteindelijk weten de mensen die je een F1-stoeltje kunnen geven toch wel of je goed werk hebt geleverd, los van de uitslagen. In de Formule 1 heb je die volgende stap niet. Meer sprintraces vind ik prima, maar reversed grids zijn volgens mij geen goed idee."

Met een reversed grid is het gekwalificeerde nummer een tot en met nummer tien omgedraaid tijdens de sprintrace. Zo is er meer spanning. Kwalificeer je jezelf als tiende? Dan start je vooraan.

Paulie

Posts: 4.542

volgens de geruchten wil de parasiet dan ook de namen van de rijders omdraaien; irtsaiP racsO bijvoorbeeld

  • 1
  • 25 sep 2025 - 15:34
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.542

    volgens de geruchten wil de parasiet dan ook de namen van de rijders omdraaien; irtsaiP racsO bijvoorbeeld

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 15:34
  • Larry Perkins

    Posts: 60.130

    "Wat betreft reverse grids… dat klinkt misschien voor de hand liggend vanuit mijn positie, maar ik vind het een slecht idee."

    Hoezo Oscar een slecht idee? Bij een reverse grid was je zondag wel vanaf de eerste startrij vertrokken...

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 17:17
  • HarryLam

    Posts: 4.882

    Totaal zinloos idee dat reversed grid, alsof inhalen makkelijk gaat met de huidige auto's.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 17:30

