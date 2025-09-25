De Formule 1 is gekomen met een nieuw idee: reversed grids bij sprintraces. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is groot voorstander van dit idee. Meerdere coureurs en personen binnen de Formule 1 hebben zich hierover uitgelaten. Nu ook Oscar Piastri.

De leider in het wereldkampioenschap, Oscar Piastri, vindt het idee helemaal niets. Hij is geen fan van het idee van reversed grids. Piastri geeft meerdere redenen waarom hij het onnodig vindt.

'Het klinkt misschien logisch vanuit mij'

"Ik denk dat meer sprintraces niet per se een slecht idee is", vertelt Piastri tegenover de internationale media. "Ik vind alleen niet dat we ze elk weekend nodig hebben of zouden moeten willen. Wat betreft reverse grids… dat klinkt misschien voor de hand liggend vanuit mijn positie, maar ik vind het een slecht idee."

"Vanuit een puur sportief en competitief oogpunt is het laatste wat we als sport willen dat belangrijke uitslagen of beslissende momenten afhangen van reverse-grids en dat soort dingen. In Formule 2 en Formule 3 werkt het wel, omdat het daar niet per se draait om degene die wint", legt Piastri uit.

In de Formule wil je winnen

"In de Formule 1 is er niets belangrijker dan het kampioenschap winnen. In F2 en F3 gaat het er meer om dat je laat zien waarom je een kans verdient in de Formule 1, en dat is een manier om bepaalde kwaliteiten te tonen. Uiteindelijk weten de mensen die je een F1-stoeltje kunnen geven toch wel of je goed werk hebt geleverd, los van de uitslagen. In de Formule 1 heb je die volgende stap niet. Meer sprintraces vind ik prima, maar reversed grids zijn volgens mij geen goed idee."

Met een reversed grid is het gekwalificeerde nummer een tot en met nummer tien omgedraaid tijdens de sprintrace. Zo is er meer spanning. Kwalificeer je jezelf als tiende? Dan start je vooraan.