Max Verstappen doet mogelijk weer mee om de wereldtitel in de Formule 1. Daar lijken de meeste analisten het inmiddels over eens te zijn. Ook de experts van Sky Sports geloven dat de Nederlander van Red Bull Racing zomaar zijn vijfde wereldtitel kan binnenhalen.

Verstappen en Red Bull zijn als een komeet uit de zomerstop gekomen. Na zijn tweede plaats in Zandvoort kwam de Oostenrijkse renstal met een verbeterde vloer, waardoor de Limburger zowel op Monza als in Baku overtuigend wist te winnen. In het klassement staat Oscar Piastri nog altijd bovenaan met 25 punten voorsprong op Lando Norris en 69 punten op Verstappen, maar analisten Ted Kravitz en Jamie Chadwick zien de bui al hangen.

Sky Sports-analisten loven Verstappen

“Hij weet dat hij er weer bij is, want hij heeft de auto – dat is het belangrijkste”, stelde Kravitz. “Als hij die auto al die tijd had gehad, was het plan van hem en Red Bull altijd geweest om in de buurt van de twee McLarens te blijven en te wachten tot precies dat moment in het seizoen waarop de druk groot is. Dat gebeurt op gekke races en ongewone circuits zoals Bakoe, Singapore, Qatar, Austin en Las Vegas.”

Volgens Kravitz kan juist de ervaring van Verstappen funest zijn voor zijn rivalen. “Dan stort hij zich als een leeuw op de twee kampioenskandidaten die nog nooit eerder hebben meegestreden om een wereldtitel aan het einde van een seizoen: Oscar Piastri en Lando Norris.”

"McLaren mag Verstappen nooit uitsluiten"

Ook Chadwick keek met open mond naar Verstappen tijdens de afgelopen twee races. “Max was fenomenaal. Ik denk dat hij in zulke lastige omstandigheden het beste tot zijn recht komt. Ze hebben duidelijk iets gevonden in de auto, en dat is geweldig, want daardoor kan hij weer vooraan meestrijden.”

Volgens de Britse coureur mag McLaren Verstappen absoluut niet onderschatten. “Het is nu een interessante titelstrijd, want er zijn nog veel punten te verdelen. Hij staat 69 punten achter, en ik denk dat er nog iets minder dan 200 te verdienen zijn. Het is een enorme uitdaging, maar ik zou hem nooit uitsluiten.”