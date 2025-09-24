user icon
Sky Sports-analisten zien bui hangen voor McLaren: "Verstappen is terug!"

  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 18:47
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen doet mogelijk weer mee om de wereldtitel in de Formule 1. Daar lijken de meeste analisten het inmiddels over eens te zijn. Ook de experts van Sky Sports geloven dat de Nederlander van Red Bull Racing zomaar zijn vijfde wereldtitel kan binnenhalen.

Verstappen en Red Bull zijn als een komeet uit de zomerstop gekomen. Na zijn tweede plaats in Zandvoort kwam de Oostenrijkse renstal met een verbeterde vloer, waardoor de Limburger zowel op Monza als in Baku overtuigend wist te winnen. In het klassement staat Oscar Piastri nog altijd bovenaan met 25 punten voorsprong op Lando Norris en 69 punten op Verstappen, maar analisten Ted Kravitz en Jamie Chadwick zien de bui al hangen.

Sky Sports-analisten loven Verstappen

“Hij weet dat hij er weer bij is, want hij heeft de auto – dat is het belangrijkste”, stelde Kravitz. “Als hij die auto al die tijd had gehad, was het plan van hem en Red Bull altijd geweest om in de buurt van de twee McLarens te blijven en te wachten tot precies dat moment in het seizoen waarop de druk groot is. Dat gebeurt op gekke races en ongewone circuits zoals Bakoe, Singapore, Qatar, Austin en Las Vegas.”

Volgens Kravitz kan juist de ervaring van Verstappen funest zijn voor zijn rivalen. “Dan stort hij zich als een leeuw op de twee kampioenskandidaten die nog nooit eerder hebben meegestreden om een wereldtitel aan het einde van een seizoen: Oscar Piastri en Lando Norris.”

"McLaren mag Verstappen nooit uitsluiten"

Ook Chadwick keek met open mond naar Verstappen tijdens de afgelopen twee races. “Max was fenomenaal. Ik denk dat hij in zulke lastige omstandigheden het beste tot zijn recht komt. Ze hebben duidelijk iets gevonden in de auto, en dat is geweldig, want daardoor kan hij weer vooraan meestrijden.”

Volgens de Britse coureur mag McLaren Verstappen absoluut niet onderschatten. “Het is nu een interessante titelstrijd, want er zijn nog veel punten te verdelen. Hij staat 69 punten achter, en ik denk dat er nog iets minder dan 200 te verdienen zijn. Het is een enorme uitdaging, maar ik zou hem nooit uitsluiten.”

Posts: 3.681

Opportunisme ten top.. Pas als Max ook in Singapore kan winnen, of in ieder geval voor beide McLaren eindigt en weer flink wat punten inloopt ga ik er een beetje in geloven..

  • 4
  • 24 sep 2025 - 21:12
Reacties (7)

  • snailer

    Posts: 29.879

    Ik vraag me echt af wat dit toch is. McLaren bij alle races op het podium. Op de laatste na. En nu zouden ze er niets meer van kunnen?

    Is dit paniek? Omdat Norris dan geen kans heeft?

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 20:20
    • NicoS

      Posts: 19.426

      Canada stond er ook geen McLaren op het podium….

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 21:18
    • snailer

      Posts: 29.879

      Dat is een trend! Ze hebben gelijk daar in Engeland. Maar 15 race minstens een rijder op het podium Zeer zorgwekkend.

      Overigens dank voor de correctie.

      • + 0
      • 24 sep 2025 - 21:35
  • inflatable

    Posts: 3.681

    Opportunisme ten top.. Pas als Max ook in Singapore kan winnen, of in ieder geval voor beide McLaren eindigt en weer flink wat punten inloopt ga ik er een beetje in geloven..

    • + 4
    • 24 sep 2025 - 21:12
    • snailer

      Posts: 29.879

      Voor mij wordt Cota belangrijk. Daar is weer high deg. En dat is een achilleshiel van RBR. En op non-deg banen als Monza en Baku nog overduidelijk zichtbaar. Op Baku was het in mindere mate zichtbaar in de data,

      Verstappen is in de meeste weekenden gewoon erg snel geweest en vergelijkbaar met de snelheid van McLaren op veel banen, maar het duurde altijd maar een ronde of 3 a 4. Daar waar de deg wel okay was kon hij de Mc's achter zich houden doordat er moeilijk kon worden ingehaald. (Japan.) Emilia Italie ben ik niet zeker van overigens.

      Dat is voor mij de 'spannende' race of het op een kans voor de 5de aan komt..

      • + 1
      • 24 sep 2025 - 21:43
  • 4mule1

    Posts: 64

    Nu zijn ze lovend, maar als Verstappen dadelijk het gevecht aangaat op de vierkante centimeter, dan is het weer kommer en kwel.
    Laten we maar op veel kommer en kwel in deze context hopen, of gewoon dominante zeges voor Verstappen met Red Bull. Dan zien we na Abu Dhabi wel welke eindstand het heeft opgeleverd.

    • + 4
    • 24 sep 2025 - 21:58
  • Pepe

    Posts: 1.097

    Beetje overdreven allemaal. 69 punten gaat echt niet meer fout.

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 22:55

