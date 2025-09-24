Na de Grand Prix van Azerbeidzjan lijken Max Verstappen en Red Bull Racing weer helemaal terug. De Nederlander wist de afgelopen twee Formule 1-races in Monza en Baku te winnen, waardoor het optimisme bij het team weer opleefde. Ook F1-analist Robert Doornbos denkt dat Verstappen stiekem nog kans maakt op de wereldtitel.

Nu Verstappen de races in Italië en Azerbeidzjan op zijn naam heeft geschreven, wordt er voorzichtig gesproken over een mogelijke vijfde wereldtitel. Doornbos acht dat zeker mogelijk en trok daarbij een vergelijking met een F1-legende: Sebastian Vettel.

Vettel-scenario mogelijk voor Verstappen?

“Denk bijvoorbeeld terug aan Vettel in 2013”, liet Doornbos weten in The Pit Talk. “Hij won toen de laatste negen races en werd kampioen. Daar hield niemand rekening mee, maar het laat zien dat het mogelijk is.”

Voor de zomerstop, waarin Verstappen vier keer op rij niet op het podium eindigde, gaf hij zelf nog aan dat het bijna onmogelijk was om in 2025 races te winnen. Sinds de update aan de vloer van de RB21 is de situatie echter veranderd. De drievoudig wereldkampioen kan weer doen wat hij in 2023 en begin 2024 vaak deed: met ruime voorsprong winnen.

Red Bull lijkt tij te keren

Ook Doornbos ziet dat Red Bull het tij heeft gekeerd. “Het is een onvoorspelbaar seizoen. Na Hongarije zei Max nog dat hij geen races meer kon winnen. Na de zomerstop komt Red Bull in Monza met een nieuwe vloer en wint hij met het grootste verschil van het seizoen. Daarna gaan we naar Baku en pakt hij een Grand Slam. De zesde uit zijn carrière, waardoor hij nu gelijkstaat met Lewis Hamilton. Heel dominant.”

In het kampioenschap gaat Oscar Piastri voorlopig nog aan de leiding met 25 punten voorsprong op teamgenoot Lando Norris en 69 punten op Verstappen. Volgende week reist het F1-circus af naar Singapore, waar McLaren vorig jaar nog met overmacht wist te winnen.