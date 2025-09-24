user icon
Vettel-scenario geschetst voor Verstappen: "Dan wordt Max kampioen"
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 18:09
  • comments 10
  • Door: Jeroen Immink

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan lijken Max Verstappen en Red Bull Racing weer helemaal terug. De Nederlander wist de afgelopen twee Formule 1-races in Monza en Baku te winnen, waardoor het optimisme bij het team weer opleefde. Ook F1-analist Robert Doornbos denkt dat Verstappen stiekem nog kans maakt op de wereldtitel.

Nu Verstappen de races in Italië en Azerbeidzjan op zijn naam heeft geschreven, wordt er voorzichtig gesproken over een mogelijke vijfde wereldtitel. Doornbos acht dat zeker mogelijk en trok daarbij een vergelijking met een F1-legende: Sebastian Vettel.

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

11 sep

Vettel-scenario mogelijk voor Verstappen?

“Denk bijvoorbeeld terug aan Vettel in 2013”, liet Doornbos weten in The Pit Talk. “Hij won toen de laatste negen races en werd kampioen. Daar hield niemand rekening mee, maar het laat zien dat het mogelijk is.”

Voor de zomerstop, waarin Verstappen vier keer op rij niet op het podium eindigde, gaf hij zelf nog aan dat het bijna onmogelijk was om in 2025 races te winnen. Sinds de update aan de vloer van de RB21 is de situatie echter veranderd. De drievoudig wereldkampioen kan weer doen wat hij in 2023 en begin 2024 vaak deed: met ruime voorsprong winnen.

Red Bull lijkt tij te keren

Ook Doornbos ziet dat Red Bull het tij heeft gekeerd. “Het is een onvoorspelbaar seizoen. Na Hongarije zei Max nog dat hij geen races meer kon winnen. Na de zomerstop komt Red Bull in Monza met een nieuwe vloer en wint hij met het grootste verschil van het seizoen. Daarna gaan we naar Baku en pakt hij een Grand Slam. De zesde uit zijn carrière, waardoor hij nu gelijkstaat met Lewis Hamilton. Heel dominant.”

In het kampioenschap gaat Oscar Piastri voorlopig nog aan de leiding met 25 punten voorsprong op teamgenoot Lando Norris en 69 punten op Verstappen. Volgende week reist het F1-circus af naar Singapore, waar McLaren vorig jaar nog met overmacht wist te winnen.

Rimmer

Posts: 12.772

En dan wint Oscar in Singapore, loopt minimaal 7 punten uit en plots moet Max in zes races 75 punten goedmaken en zijn we weer klaar met dit domme gezwets. Die titel is al maanden geleden verloren omdat Wache er een puinhoop van maakte en Max in al zijn (terechte) frustraties ook teveel een romm... [Lees verder]

  • 19
  • 24 sep 2025 - 18:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Sebastian Vettel Robert Doornbos Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.772

    En dan wint Oscar in Singapore, loopt minimaal 7 punten uit en plots moet Max in zes races 75 punten goedmaken en zijn we weer klaar met dit domme gezwets. Die titel is al maanden geleden verloren omdat Wache er een puinhoop van maakte en Max in al zijn (terechte) frustraties ook teveel een rommeltje van maakte. Daarmee was het klaar.
    Ze reden de eerste helft van het seizoen niet als kampioenen maar als bange herten die wanhopig waren en daardoor teveel fouten maakten. De “ommekeer” komt dan ook te laat. Maar goed, dat zal na de race in Singapore wel voor iedereen duidelijk zijn en dan kunnen we naar 2026 gaan kijken.

    • + 19
    • 24 sep 2025 - 18:20
    • Pietje Bell

      Posts: 31.116

      " ..... en Max in al zijn (terechte) frustraties ook teveel een rommeltje van maakte. Daarmee was het klaar.
      Ze reden de eerste helft van het seizoen niet als kampioenen maar als bange herten die wanhopig waren en daardoor teveel fouten maakten. "


      Verder alles goed? Pfffff.

      • + 3
      • 24 sep 2025 - 18:51
    • Rimmer

      Posts: 12.772

      Ik herinner mij nog iets met auto’s die niet presteerden, wanhoop acties door gewoon zonder vleugel te rijden en er daarna af te tetteren omdat het ging regenen en er geen downforce was.
      Iets met rommelende acties van Max, gillende Russell en straffende stuwartsen en meer van dat soort ongein. Allemaal zaken die niet nodig waren geweest als ze minder paniekerig waren geweest en niet elke race aanvlogen alsof het de WK beslissende laatste race was. Dus ja, ze hebben wel degelijk fouten gemaakt en punten laten liggen. Maar ja, het staat niet op Insta in een post van Kelly waar ze over haar verkouden achterneefje verteld dus wellicht is het wat lastig allemaal

      • + 12
      • 24 sep 2025 - 19:12
    • Pietje Bell

      Posts: 31.116

      Ik ben het niet met je eens dat "Max er teveel een rommeltje van maakte".
      En met de rest wat ik citeerde ook niet. Meningen mogen verschillen hè?!

      • + 3
      • 24 sep 2025 - 19:30
    • NicoS

      Posts: 19.426

      @Pietje,
      Rimmer heeft last van depressiviteit, niet teveel aandacht schenken.
      Max had naar Mercedes moeten gaan volgens hem, je weet wel, dat team die al vier seizoenen de auto niet begrijpt.
      Dat is volgend seizoen allemaal koek en ei daar, en zullen dan ook fluitend beide titels winnen, eigenlijk hoeft 2026 niet eens verreden te worden, die bekers kunnen ze alvast geven….
      Nu moet hij op één of andere manier zijn frustratie kwijt, en krijg je dit soort berichten, RBR heeft bij hem kennelijk een plekje in z’n hoofd gecreëerd. Dat “bange herten” is natuurlijk zwaar gechargeerd, zoal we Rimmer kennen, want als je niet snel genoeg bent, dan moet je wel eens risico’s nemen, en die pakte helaas niet altijd goed uit, zoals Spa en Silverstone.
      Dat is pech, maar RBR en Max zijn altijd de aanval gegaan, dat kun je ze zeker niet verwijten.
      Rimmer ziet ook niet dat het team na vertrek van Horner toch een andere weg is ingeslagen, en de coureurs sinds lange tijd weer blij zijn met de auto, en dat naar de coureurs wordt geluisterd. Verstappen heeft de afgelopen races zelf beslissingen genomen waar het team vraagtekens bij had, omdat het volgens de computer modellen niet logisch zou zijn.
      Mekies geeft de coureurs meer vrijheid, en voorlopig lijkt dat te werken, Max wint weer races, en Yuki bungelt niet meer helemaal achteraan.
      Uiteraard zal het kampioenschap heel moeilijk gaan worden als ze bij McLaren hun werk goed doen, maar er zijn toch scheurtjes gekomen in het McLaren bolwerk wat zo domineerde.
      McLaren zal als grote favoriet naar Singapore afreizen, maar als Verstappen daar ook een auto heeft waar hij blij mee is, dan zal het zeker geen walk in the park zijn voor Norris en Piastri.
      Max heeft niets te verliezen, en zal all in gaan, de papaya boys zullen toch niet weer een slecht weekend willen hebben, en zullen misschien niet alle risico’s durven nemen, want een nul score is voor beide toch behoorlijk desastreus, zeker voor Norris.
      Ik ben erg benieuwd……de afgelopen twee zeges waren voor mij absoluut een verrassing……

      • + 6
      • 24 sep 2025 - 20:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.116

      @Nico 👍 said!

      • + 2
      • 24 sep 2025 - 20:42
  • TylaHunter

    Posts: 10.503

    Het mooiste van dit seizoen vind ik, dat volgend jaar Mclaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull en Williams de eerste 5 pitboxen gaan bezetten. Een beetje weer zoals het hoort.

    Die 10de constructeurstitel voor Mclaren vind ik ook leuk.

    Helaas nog maar 3 echt leuke banen. Cota, Brazil en Mexico... Singapore is door de jaren heen zijn uitdaging kwijt met telkens verwijderen van de listigere stukken. Qatar is niks. Niet met motogp waar t voor gebouwd is en niet voor F1. Abu Dhabi... tja leuk geprobeerd, maar geen charme, wel inmiddels wat historie.

    • + 3
    • 24 sep 2025 - 18:31
  • Pleen

    Posts: 662

    Wat ik zie gebeuren in mijn glazen bol :-) "indien" Max er in Singapore weer met kop en schouder bovenuit steekt zie ik het volgende scenario afspelen. Norris zet sowiezo vol de aanval in op Piastri want die moet net als Max ook inlopen op zijn teamgenoot dus Norris snoept punten weg bij Piastri of ze rijden elkaar er vanaf. Ik zie M, wellicht Ferrari, Yuki en de VCARB 's ook in de mix. De factor regen nog niet meegerekend. Van Max weten we dat als hij een winnende auto heeft en dichterbij komt aan zijn voorganger, dat hij heus geen treintje gaat rijden. Hij zet 200% vol de aanval in. Als Max zoveel achterstand heeft opgelopen dan kan dat ook met de papaja's gebeuren. Twee races op rij met overmacht winnen doe je niet zomaar. Het is nog lang niet afgelopen. Deze week alvast pallets bier, knakworstjes, chips & borrelnootjes hamsteren voor de komende maanden en mijn vrouw heb ik al te kennen gegeven dat ik wat verjaardagsfeestjes oversla, inclusief dat van mijn dochter!! :-)

    • + 2
    • 24 sep 2025 - 19:13
  • Pietje Bell

    Posts: 31.116

    Max is weer met Team Redline op de stream te bewonderen.
    Zoals gewoonlijk moet Penelope weer de aandacht op zich vestigen.
    Ze griste Max zijn mobiel weg waarop Max rustig zei:
    "Hé P can I have my phone back? Penelope can I have my phone?
    Waarop ze 'm uiteraard niet terug gaf. Elke stream moet ze aandacht trekken.
    Zolang Max er nooit iets van zegt blijft ze hiermee doorgaan. Zo zijn kinderen.
    Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

    https://x(.)com/SCUDERIAFEMBOY/status/1970887785738592589

    • + 1
    • 24 sep 2025 - 20:15
  • mordor

    Posts: 2.056

    Hele seizoen 1-2 tjes bij MCL, en dan zouden ze op de baan waar ze ,notabene historisch, zeer sterk presteren, de punten laten liggen. Tja, alles is mogelijk, maar zeer onwaarschijnlijk. RB presteert gaat op deze baan, historisch gezien, voor geen meter. Dus waarom nu dan wel? 2 zwaluwen laten de zomer niet terugkeren. Winter is coming...

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 00:18

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
