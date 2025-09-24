Piastri onder druk: "Deze kant van hem kennen we nog niet"

Kampioenschapsleider Oscar Piastri kende een rampzalig weekend in Azerbeidzjan. Na een crash in de kwalificatie, crashte hij ook in de openingsronde van de Grand Prix. Hij zag hoe Max Verstappen won, en daardoor weer een titeluitdager werd. Juan Pablo Montoya stelt dat de wereld nu een kant van Piastri ziet, die ze nog nooit hebben gezien.

Piastri staat bekend als een soort ijskonijn. Hij lijkt nauwelijks onder de indruk te zijn van de harde Formule 1-wereld, en zelfs na zeges klinkt hij koeltjes. In Azerbeidzjan leek het er voor het eerst op dat hij zichzelf niet onder controle had. In de vrije trainingen oogde hij rommelig, en in de kwalificatie ging hij de fout in door hard te crashen. Bij de start van de race kwam hij te vroeg van zijn plek, en in een poging om zijn fout te herstellen verremde hij zich en parkeerde zijn auto in de muur.

De geheime kant van Piastri

Oud-coureur Juan Pablo Montoya was niet onder de indruk van het optreden van Piastri. In zijn analyse voor F1 TV besprak hij de prestaties van de Australiër: "We beginnen een kant van Oscar te zien die nooit door iemand is gezien. Ik denk dat zelfs Oscar deze kant van zichzelf nog nooit heeft gezien."

"Hij ging naar Monza, en zei: 'Ik bevind me in een comfortabele positie, maar ik ga mijn benadering niet veranderen'. Ik zei het in Monza al: of je het nu leuk vindt of niet, op mentaal vlak pas je je benadering wél aan. Je gaat namelijk twijfelen aan jezelf."

Twijfels slaan toe

Montoya probeert in het hoofd van Piastri te kruipen: "Aan de ene kant denk je: 'Ik push niet genoeg, want het hoeft niet'. Maar dan wil je aan jezelf bewijzen dat je wel genoeg pusht, en dan zet je de auto in de muur."