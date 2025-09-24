user icon
icon

Piastri onder druk: "Deze kant van hem kennen we nog niet"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri onder druk: "Deze kant van hem kennen we nog niet"
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 15:24
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Kampioenschapsleider Oscar Piastri kende een rampzalig weekend in Azerbeidzjan. Na een crash in de kwalificatie, crashte hij ook in de openingsronde van de Grand Prix. Hij zag hoe Max Verstappen won, en daardoor weer een titeluitdager werd. Juan Pablo Montoya stelt dat de wereld nu een kant van Piastri ziet, die ze nog nooit hebben gezien.

Piastri staat bekend als een soort ijskonijn. Hij lijkt nauwelijks onder de indruk te zijn van de harde Formule 1-wereld, en zelfs na zeges klinkt hij koeltjes. In Azerbeidzjan leek het er voor het eerst op dat hij zichzelf niet onder controle had. In de vrije trainingen oogde hij rommelig, en in de kwalificatie ging hij de fout in door hard te crashen. Bij de start van de race kwam hij te vroeg van zijn plek, en in een poging om zijn fout te herstellen verremde hij zich en parkeerde zijn auto in de muur.

Meer over Oscar Piastri Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

19 sep
 FIA-regels redden Piastri: McLaren-coureur ontloopt zware straf

FIA-regels redden Piastri: McLaren-coureur ontloopt zware straf

21 sep

De geheime kant van Piastri

Oud-coureur Juan Pablo Montoya was niet onder de indruk van het optreden van Piastri. In zijn analyse voor F1 TV besprak hij de prestaties van de Australiër: "We beginnen een kant van Oscar te zien die nooit door iemand is gezien. Ik denk dat zelfs Oscar deze kant van zichzelf nog nooit heeft gezien."

"Hij ging naar Monza, en zei: 'Ik bevind me in een comfortabele positie, maar ik ga mijn benadering niet veranderen'. Ik zei het in Monza al: of je het nu leuk vindt of niet, op mentaal vlak pas je je benadering wél aan. Je gaat namelijk twijfelen aan jezelf."

Twijfels slaan toe

Montoya probeert in het hoofd van Piastri te kruipen: "Aan de ene kant denk je: 'Ik push niet genoeg, want het hoeft niet'. Maar dan wil je aan jezelf bewijzen dat je wel genoeg pusht, en dan zet je de auto in de muur."

Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Oscar Piastri McLaren GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.241

    Ik vond de opmerking van Jan Lammers wel aardig: uiterlijk zie je geen verschil tussen een binnenvetter en een ijskonijn. Misschien is Piastri helemaal niet zo koeltjes als hij oogt en voelt hij zelf de druk hoog oplopen…

    • + 0
    • 24 sep 2025 - 15:35

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CO
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, CO
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar