Verstappen weigert trouwe rechterhand uit te schelden: "Zijn familie kijkt ook"

Verstappen weigert trouwe rechterhand uit te schelden: "Zijn familie kijkt ook"
  Gepubliceerd op 24 sep 2025 11:22
  • comments 14
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zijn bij Red Bull Racing twee handen op één buik. Verstappen werkt al sinds 2016 samen met 'GP', en hij benadrukt dat hij niets anders wil. Hij wil ook niet langer vloeken over de boordradio, dit uit respect voor de familie van Lambiase.

Verstappen en Lambiase hebben zich in de afgelopen jaren regelmatig uitgesproken over hun sterke band. Hun band is zelfs zo goed, dat Verstappen eerder al aangaf dat hij met niemand anders wil werken dan Lambiase. Dit jaar moest hij dat echter wel noodgedwongen twee keer doen, toen Lambiase vanwege privéomstandigheden niet aanwezig kon zijn op het circuit. In het verleden ging het er nog wel eens hard aan toe over de boordradio, maar dit jaar lijkt Verstappen soms wat kalmer.

Vurig karakter

Hij vindt het niet erg dat het soms hard tegen hard is over de boordradio. In gesprek met The Wall Street Journal geeft Verstappen een inkijkje in zijn samenwerking met Lambiase: "We hebben allebei een vurig karakter, en ik denk dat dat ook goed is. Als ik heel erg eerlijk ben: Ik zou het niet anders willen."

Familie van Lambiase

Verstappen is zich er ook bewust van dat hun communicatie voor de hele wereld te horen is. Hij vindt het dan ook belangrijk om niet te fel te reageren op Lambiase's berichten en opdrachten: "Je moet in je achterhoofd houden dat GP ook familie heeft, en dat zijn familie ook zit te kijken."

Verstappen wil dan ook niet emotioneel gaan schreeuwen, iets wat hij in het verleden wel heeft gedaan: "Als je aan het schreeuwen bent over de boordradio, dan is dat voor zijn familie niet leuk om te zien."

In de afgelopen weken was er in ieder geval geen reden tot geschreeuw. Verstappen schreef de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en lijkt weer helemaal terug te zijn in de titelstrijd.

F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

