FIA-presidentskandidaat hekelt seksistische kritiek: "Wil ik niet op ingaan"

Eind dit jaar kiest autosportfederatie FIA hun nieuwe president. Voorafgaand het raceweekend in Azerbeidzjan meldde zich een verrassende derde presidentskandidaat aan: Laura Villars. De 28-jarige Zwitserse coureur neemt het op tegen ervaren namen, en ze hekelt de kritische reacties die ze in de afgelopen dagen heeft ontvangen.

Geruime tijd leek het erop dat zittend president Mohammed Ben Sulayem en voormalig F1-steward Tim Mayer samen zouden gaan strijden om het presidentschap. Het was dan ook een grote verrassing dat de onbekende Villars zich afgelopen week meldde. De redelijk onervaren Zwitserse wil een serieuze gooi doen naar het presidentschap, maar in de afgelopen dagen kwam er ook veel kritiek. Critici stelden dat het een grote PR-stunt was voor Villars, en dat ze dit vooral doet om meer Instagram-volgers binnen te harken.

Wat is ze van plan?

In een interview met het Duitse Bild legt Villars uit waarom ze zich kandidaat heeft gesteld: "Ik denk dat dit het juiste moment is om als vrouw niet verlegen te zijn en barrières te doorbreken. Ik heb in de afgelopen maanden mijn kandidatuur voorbereid met een groot team. Ik ben dol op de competitie, en als ik ergens voor ga, dan zet ik daar mijn zinnen op."

Hoe kijkt Villars naar de kritiek?

Als Villars wordt geconfronteerd met de kritiek dat haar deelname aan de verkiezingsrace een PR-stunt zou zijn voor meer Instagram-volgers, reageert ze fel: "Hebben deze mensen ook dezelfde twijfel over mijn concurrenten? Nee. Ik wil hier verder ook helemaal niet op ingaan."

De interviewer houdt voet bij stuk, en stelt dat er op haar Instagramprofiel meerdere bikinifoto's te vinden zijn. Gevraagd of dit haar kandidatuur kan schaden, reageert Villars wederom fel: "Waarom zou dat het geval zijn? Ik ben gewoon wie ik ben. En ik doe mee aan deze race met een sterk programma. Dat is hetgeen wat telt."