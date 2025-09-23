Alpines frustreren Max Verstappen: "Ik ben zoveel tijd verloren!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan met speels gemak op zijn naam. Hij reed bij de start weg bij de rest van het veld, en hoefde de auto daarna alleen maar op de baan te houden. In de slotfase verloor hij echter wel tijd, want de Alpines maakten hem het leven zuur.

Verstappen liet in Azerbeidzjan weer eens zien waarom veel mensen hem zien als de beste coureur van zijn generatie. Hij vertrok vanaf de pole position, en reed daarna bij de start makkelijk weg bij de rest van het veld. Hij had zo'n grote voorsprong dat hij zijn pitstop kon maken zonder de leiding te verliezen. Hij noteerde ook de snelste ronde, wat hem een zogenaamde Grand Slam opleverde.

Wat was de situatie?

Pas in de slotfase van de race zag Verstappen voor het eerst andere auto's voor zijn neus opduiken. Het ging om de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto, die een enorme achterstand hadden op de rest van het veld. Gasly had in de 36ste ronde een pitstop gemaakt, waardoor hij achter Colapinto reed. Hij was veel sneller dan de Argentijn, en zat tien rondjes vast in zijn DRS. Op dat moment verscheen Verstappen in zijn spiegels, en Gasly gebruikte de Red Bull in zijn voordeel.

Gasly gebruikt Verstappen

Alpine liet Gasly weten dat Verstappen achter hem reed, maar de Fransman wachtte zeer lang voordat hij de raceleider erlangs liet. Ook Colapinto werd op de hoogte gebracht van de naderende Red Bull. Toen Gasly Verstappen er eindelijk langs liet, kreeg Colapinto DRS van de Red Bull op het rechte stuk. Het had echter weinig nut, want Gasly had het gat dichtgereden en wist mede dankzij de aanwezigheid van Verstappen zijn teamgenoot in te halen.

Ergernis bij Verstappen

Verstappen ergerde zich dood aan de acties van de Alpines, zo bleek uit zijn radioverkeer. Toen hij Gasly en Colapinto eindelijk had ingehaald, wendde hij zich tot zijn race-engineer Gianpiero Lambiase: "Ik ben daar zoveel tijd mee verloren!" Lambiase antwoordde: "Ja, Colapinto gaat misschien de DRS gebruiken... Ja, Colapinto zit in je DRS, dus let op achter je, er komen twee auto's snel aan."