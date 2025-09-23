Red Bull-baas spreekt zich uit over schokkende titeljacht van Verstappen

Max Verstappen wordt na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan weer gezien als een kanshebber voor de wereldtitel. Hij heeft zijn achterstand op de McLarens aanzienlijk verkleind, maar zijn teambaas Laurent Mekies wil op geen enkele manier aan de wereldtitel denken.

Verstappen leek kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Het titelgevecht leek uit te draaien op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, maar nu voelen ze de hete adem van Verstappen in hun nek. In Bakoe ging alles mis wat er mis kon gaan, en wist Norris niet verder te komen dat de zevende plek. Kampioenschapsleider Piastri beleefde een rampzalig weekend en viel uit na een crash in de openingsronde van de race.

Gelooft Red Bull in de titel?

Verstappen staat nog maar 69 punten achter Piastri, en zijn titelkansen zijn springlevend. Red Bull-teambaas Laurent Mekies wil daar niet over nadenken, zo stelde hij na de race bij de internationale media: "Ik zal je vertellen hoe wij hiernaar kijken. We bekijken het race voor race, dus we kijken niet naar onze positie in het wereldkampioenschap. Zelfs vanuit het perspectief van de constructeurs kijken we hier niet naar."

Kansen in het constructeurskampioenschap

Red Bull staat nu vierde in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijkse renstal heeft 272 punten bij elkaar gereden, en ze kunnen de tweede plaats in het kampioenschap ruiken. Nummer drie Ferrari staat namelijk op 286 punten, terwijl nummer twee Mercedes op 290 punten staat.

Voor Mekies maakt dit allemaal echter weinig uit. Hij is er heel erg duidelijk over: "Ja, het is leuk om te kijken naar het gevecht om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar we doen het stapje voor stapje op het gebied van het begrijpen van de auto. We bekijken het stap voor stap bij het kijken hoe we meer rondetijd uit de auto kunnen halen."