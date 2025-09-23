user icon
Red Bull-baas spreekt zich uit over schokkende titeljacht van Verstappen

Red Bull-baas spreekt zich uit over schokkende titeljacht van Verstappen
  Gepubliceerd op 23 sep 2025 11:22
  • comments 4
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen wordt na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan weer gezien als een kanshebber voor de wereldtitel. Hij heeft zijn achterstand op de McLarens aanzienlijk verkleind, maar zijn teambaas Laurent Mekies wil op geen enkele manier aan de wereldtitel denken.

Verstappen leek kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Het titelgevecht leek uit te draaien op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, maar nu voelen ze de hete adem van Verstappen in hun nek. In Bakoe ging alles mis wat er mis kon gaan, en wist Norris niet verder te komen dat de zevende plek. Kampioenschapsleider Piastri beleefde een rampzalig weekend en viel uit na een crash in de openingsronde van de race.

Gelooft Red Bull in de titel?

Verstappen staat nog maar 69 punten achter Piastri, en zijn titelkansen zijn springlevend. Red Bull-teambaas Laurent Mekies wil daar niet over nadenken, zo stelde hij na de race bij de internationale media: "Ik zal je vertellen hoe wij hiernaar kijken. We bekijken het race voor race, dus we kijken niet naar onze positie in het wereldkampioenschap. Zelfs vanuit het perspectief van de constructeurs kijken we hier niet naar."

Kansen in het constructeurskampioenschap

Red Bull staat nu vierde in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijkse renstal heeft 272 punten bij elkaar gereden, en ze kunnen de tweede plaats in het kampioenschap ruiken. Nummer drie Ferrari staat namelijk op 286 punten, terwijl nummer twee Mercedes op 290 punten staat.

Voor Mekies maakt dit allemaal echter weinig uit. Hij is er heel erg duidelijk over: "Ja, het is leuk om te kijken naar het gevecht om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar we doen het stapje voor stapje op het gebied van het begrijpen van de auto. We bekijken het stap voor stap bij het kijken hoe we meer rondetijd uit de auto kunnen halen."

snailer

Posts: 29.843

Hij wilde jou voorbereiden op de schok bij de gedachte dat Verstappen kampioen wordt.

  • 2
  • 23 sep 2025 - 11:43
Reacties (4)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.342

    Twee keer gelezen.
    Maar schokkend??

    • + 1
    • 23 sep 2025 - 11:29
    • snailer

      Posts: 29.843

      Hij wilde jou voorbereiden op de schok bij de gedachte dat Verstappen kampioen wordt.

      • + 2
      • 23 sep 2025 - 11:43
    • @

      Posts: 359

      Misschien zat ie aan een apparaat aangesloten dat hem schokken gaf tijdens het interview

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 11:57
  • oale

    Posts: 783

    Mijn hemel, wat is deze site afgegleden vwb nieuwswaarde.

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 13:29

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

