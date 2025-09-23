GT3-racen goed voor Verstappen: "Maakt hem beter als coureur"

Max Verstappen neemt dit jaar niet alleen deel aan de Formule 1, hij beproeft ook zijn geluk op de Nürburgring Nordschleife. Zijn manager Raymond Vermeulen juicht dit alleen maar toe, en stelt dat het GT3-racen hem beter maakt als coureur.

Verstappen nam in het weekend voorafgaand de Grand Prix van Azerbeidzjan deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij reed zijn eerste race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4, om in aanmerking te komen voor de juiste licentie voor een GT3-avontuur. Het is de verwachting dat hij aankomend weekend weer gaat racen op de iconische Nordschleife, en nu wel in de GT3-bolide.

Red Bull geeft Verstappen vrijheid

Verstappen beleeft nu ook weer successen in de Formule 1. Verstappens manager Raymond Vermeulen wordt in een interview met De Telegraaf geconfronteerd met de bewering dat hij de meest gewilde coureur is: "Het is ook gewoon een feit dat Max de snelste man van het veld is. Elk team investeert miljoenen om een paar tienden extra uit een auto te persen. Als je dan een coureur hebt die die tienden al meeneemt, dan wil je die rijder er graag bijhebben."

"Maar Max krijgt ook veel vrijheid bij Red Bull. Dat hoort bij het bedrijf, het is geen corporate onderneming. We hebben altijd met open vizier de wensen van Max neergelegd. En zie zien Max helemaal opbloeien als hij het heeft over racen in een GT3-auto, bijvoorbeeld. En wat is er fijner dan een blije coureur in je stal hebben?"

De passie van Verstappen

Gevraagd of het de race-activiteiten buiten de Formule 1 Verstappen energie geven, reageert Vermeulen bevestigend: "Racen is zijn passie: of het nu in de Formule 1 is, in de sim of in de GT3. Daar krijgt hij inderdaad energie van. En ik denk dat het hem helpt om beter te worden als coureur."

"Hij steekt er zoveel tijd in, in alles wat we met Verstappen.com Racing aan het bouwen zijn. Samen met Atze Kerkhof heeft hij bijvoorbeeld Pro Simulation opgezet. Dan doen ze de simulator-begeleiding van raceteams en ook individuele coureurs. Ik zie dat Max daar helemaal in opgaat. Daar wordt hij zó enthousiast van. Hij is heel creatief en ik probeer hem zakelijk te ondersteunen."