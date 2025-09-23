user icon
GT3-racen goed voor Verstappen: "Maakt hem beter als coureur"

  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 09:26
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen neemt dit jaar niet alleen deel aan de Formule 1, hij beproeft ook zijn geluk op de Nürburgring Nordschleife. Zijn manager Raymond Vermeulen juicht dit alleen maar toe, en stelt dat het GT3-racen hem beter maakt als coureur.

Verstappen nam in het weekend voorafgaand de Grand Prix van Azerbeidzjan deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij reed zijn eerste race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4, om in aanmerking te komen voor de juiste licentie voor een GT3-avontuur. Het is de verwachting dat hij aankomend weekend weer gaat racen op de iconische Nordschleife, en nu wel in de GT3-bolide.

Verstappen beleeft nu ook weer successen in de Formule 1. Verstappens manager Raymond Vermeulen wordt in een interview met De Telegraaf geconfronteerd met de bewering dat hij de meest gewilde coureur is: "Het is ook gewoon een feit dat Max de snelste man van het veld is. Elk team investeert miljoenen om een paar tienden extra uit een auto te persen. Als je dan een coureur hebt die die tienden al meeneemt, dan wil je die rijder er graag bijhebben."

"Maar Max krijgt ook veel vrijheid bij Red Bull. Dat hoort bij het bedrijf, het is geen corporate onderneming. We hebben altijd met open vizier de wensen van Max neergelegd. En zie zien Max helemaal opbloeien als hij het heeft over racen in een GT3-auto, bijvoorbeeld. En wat is er fijner dan een blije coureur in je stal hebben?"

De passie van Verstappen

Gevraagd of het de race-activiteiten buiten de Formule 1 Verstappen energie geven, reageert Vermeulen bevestigend: "Racen is zijn passie: of het nu in de Formule 1 is, in de sim of in de GT3. Daar krijgt hij inderdaad energie van. En ik denk dat het hem helpt om beter te worden als coureur."

"Hij steekt er zoveel tijd in, in alles wat we met Verstappen.com Racing aan het bouwen zijn. Samen met Atze Kerkhof heeft hij bijvoorbeeld Pro Simulation opgezet. Dan doen ze de simulator-begeleiding van raceteams en ook individuele coureurs. Ik zie dat Max daar helemaal in opgaat. Daar wordt hij zó enthousiast van. Hij is heel creatief en ik probeer hem zakelijk te ondersteunen."

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.341

    Krijgen we nu ook al de meningen van manager van Max hier te horen?
    Dan zit ik nu met smart te wachten op de mening van oma Max, die was immers ook al in Baku gesignaleerd.
    Daarna mag de kat van Max ook wel wat vertellen hier.
    En daarna de nanny van Lily en daarna.....

    • + 2
    • 23 sep 2025 - 09:44
    • Remco_F1

      Posts: 3.153

      Nou ik ben wel benieuwd naar de reactie van Kelly Piquet wat ze vind van 69 punten achterstand...

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 09:52
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.341

      Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd met 69 samen met haar..

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 09:56
    • Olav Drol

      Posts: 561

      Nou ja, liever de mening van de manager van Max dan die van Plooij.

      • + 6
      • 23 sep 2025 - 10:00
    • Larry Perkins

      Posts: 60.058

      De oma van Max kent jou nog uit de Tweede Wereldoorlog @Ouw, en wil niks meer met jou te maken hebben!

      • + 7
      • 23 sep 2025 - 10:07
    • snailer

      Posts: 29.840

      Ik ga er van uit dat je Vermeulen bedoelt.
      Even een kleine correctie. Verneuken is niet de manager van Vermeulen. Hij rapporteert aan Verstappen.

      Maar om op je verontwaardiging terug te komen. Nieuws is al lang geen nieuws meer.
      Het is logisch dat hij dit roept. Hij moet de belangen van Verstappen behartigen.
      Hij maakt hier nu tactisch een onderhandelingspunt van voor toekomstige F1 contracten:
      Zonder vrijheid voor Max komt hij zeker niet.

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 10:36
    • Pietje Bell

      Posts: 31.083

      Snailer

      Ik ga er van uit dat je Vermeulen bedoelt.
      Even een kleine correctie. Verneuken is niet de manager van Vermeulen. Hij rapporteert aan Verstappen.
      =====================================================

      Mag hopen dat dit warrige verhaal aan ??? door de Tripels komt
      anders is het slecht met je gesteld.

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 10:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.341

      Dat akkefietje wat ik met haar had is al lang geleden uitgesproken Larry.

      Was ook wel haar eigen schuld ook hè, 'n beetje gaan lopen heupwiegen in haar minirokje terwijl ik onder vuur lag was niet slim van haar.

      Maar ja, zoals altijd is/was het vlees zwak en dat heb ik haar toch nog ff duidelijk gemaakt toen ik haar tot op het bot heb uitgewoond in de loopgraaf.
      Eigen schuld dikke bult...

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 11:27
  • AUDI_F1

    Posts: 3.313

    Als GT3 racen de beste coureur van de wereld nog beterder maakt, dan lijkt het dat de rest alleen maar slechter wordt. Maar mischien een voorbeeld voor andere die normaal voor de race een demo rondje, dus zouden ze ook een GT3 race kunnen doen.

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 09:52

