user icon
icon

Marko ziet ommekeer bij Red Bull: "Verstappen profiteert van verbeteringen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko ziet ommekeer bij Red Bull: "Verstappen profiteert van verbeteringen"
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 16:46
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft ook de Grand Prix van Azerbeidzjan op fabuleuze wijze gewonnen. Afgelopen weekend wist de Nederlander de Grand Prix van Azerbeidzjan voor de tweede keer op zijn naam te schrijven. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat de Nederlander een ommekeer aan het maken is.

Meer over Red Bull Racing Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

11 sep

Veel kenners zeggen dat Max Verstappen weer terug is in de race om de titel. Het verschil tussen de Nederlander en kampioenschapsleider Oscar Piastri is momenteel 69 punten. Verstappen moet dus gemiddeld tien punten per Grand Prix inlopen om Oscar Piastri nog in te willen halen. 

'Veel verbeteringen'

Volgens Helmut Marko was de Grand Prix van Azerbeidzjan een mooi meetpunt voor Red Bull. Hij zegt dat het team is verbeterd en laat dat ook doorschemeren: "Nou ja, er zijn vernieuwingen gekomen, die allemaal een positief effect hebben gehad", zo vertelt hij tegenover Sky Deutschland. 

Marko complimenteert niet alleen Max Verstappen, maar ook nieuwe teambaas Laurent Mekies: "Hij is een uitstekende engineer", benadrukt hij. "Nu is er sprake van een dialoog tussen engineers, de coureur en dat wat de simulaties aangeven", zo legt Helmut Marko uit. 

Niet alleen maar simulatiedata

Voorheen keek Red Bull veel naar de simulatiedata. Daar zijn ze deels van  afgestapt en Max Verstappen wint gelijk twee Grand Prix: "En men heeft zich niet alleen op de data van de simulatie gefixeerd, maar heeft ook de race-ervaring van alle betrokkenen meegenomen", aldus Marko. "En daardoor waren onze vrijdagen al duidelijk beter. We zaten er niet zo ver vanaf."

Red Bull staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap. De tweede plaats is nog mogelijk, want het verschil met nummer twee Mercedes is momenteel achttien punten. Tussen de twee teams zit nog Ferrari. Het verschil met de Scuderia en Red Bull is momenteel veertien punten. Max Verstappen staat momenteel derde en doet nog mee om de titel. Yuki Tsunoda bekleedt momenteel de zestiende positie.

Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar