Marko ziet ommekeer bij Red Bull: "Verstappen profiteert van verbeteringen"

Max Verstappen heeft ook de Grand Prix van Azerbeidzjan op fabuleuze wijze gewonnen. Afgelopen weekend wist de Nederlander de Grand Prix van Azerbeidzjan voor de tweede keer op zijn naam te schrijven. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat de Nederlander een ommekeer aan het maken is.

Veel kenners zeggen dat Max Verstappen weer terug is in de race om de titel. Het verschil tussen de Nederlander en kampioenschapsleider Oscar Piastri is momenteel 69 punten. Verstappen moet dus gemiddeld tien punten per Grand Prix inlopen om Oscar Piastri nog in te willen halen.

'Veel verbeteringen'

Volgens Helmut Marko was de Grand Prix van Azerbeidzjan een mooi meetpunt voor Red Bull. Hij zegt dat het team is verbeterd en laat dat ook doorschemeren: "Nou ja, er zijn vernieuwingen gekomen, die allemaal een positief effect hebben gehad", zo vertelt hij tegenover Sky Deutschland.

Marko complimenteert niet alleen Max Verstappen, maar ook nieuwe teambaas Laurent Mekies: "Hij is een uitstekende engineer", benadrukt hij. "Nu is er sprake van een dialoog tussen engineers, de coureur en dat wat de simulaties aangeven", zo legt Helmut Marko uit.

Niet alleen maar simulatiedata

Voorheen keek Red Bull veel naar de simulatiedata. Daar zijn ze deels van afgestapt en Max Verstappen wint gelijk twee Grand Prix: "En men heeft zich niet alleen op de data van de simulatie gefixeerd, maar heeft ook de race-ervaring van alle betrokkenen meegenomen", aldus Marko. "En daardoor waren onze vrijdagen al duidelijk beter. We zaten er niet zo ver vanaf."

Red Bull staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap. De tweede plaats is nog mogelijk, want het verschil met nummer twee Mercedes is momenteel achttien punten. Tussen de twee teams zit nog Ferrari. Het verschil met de Scuderia en Red Bull is momenteel veertien punten. Max Verstappen staat momenteel derde en doet nog mee om de titel. Yuki Tsunoda bekleedt momenteel de zestiende positie.